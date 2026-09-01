Criză mare, mon cher! Geanina Ilieș a dat fuga la „rezerva” de euro!

Criză mare, mon cher! Geanina Ilieș a dat fuga la „rezerva” de euro!
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Ce face românul când nu mai are niciun leu? Schimbă 100 de euro! Acesta pare să fie și motto-ul Geaninei Ilieș, 41 de ani, care a fost surprinsă de CANCAN.RO într-un mall din nordul Capitalei, unde schimba niște bani. Glumim. Cel mai probabil a rămas cu ceva firfirei de după o vacanță prin țări străine și n-are sens să-i lase la sertar, să se devalorizeze. Banii trebuie să circule! Deci, ce mai face Geanina Ilieș, după ce a renunțat la postul de prezentator la Antena Stars? 

Geanina are peste 228k de followeri pe Instagram, o cifră respectabilă pe care n-o ating multe influencerițe cu ștaif din România, nici măcar cu poze mai deșucheate. Cât despre Geanina Ilieș, e un reper al decenței și bunei-cuviințe. Cele mai recente imagini sunt de la un frumos proiect socio-științific, The Brain Event, unde Geanina Ilieș pare să fi fost implicată pe partea de hosting. Nu e de mirare, ea e mereu pe echilibru, pe reglare emoțională. O ajută și faptul că arată impecabil!

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5 poze

„Cea mai frumoasă din țară”, Geanina Ilieș, la schimbul valutar

In imaginile surprinse de CANCAN.RO, Geanina poartă o rochie vaporoasă, foarte colorată, o geantă clasică Chanel, de culoare neagră și accesorii aurii, brățări din aur, dar desigur cele mai frumoase podoabe sunt cele cu care a înzestrat-o natura, adică o personalitate plină de optimism și un simț al umorului care i-a delectat pe mulți telespectatori. Chiar dacă a fost înlocuită foarte rapid de la pupitrul știrilor mondene ale Antena Stars cu Diana Bart, o altă cunoscută prezență (chiar mai longevivă decât Geanina) în monden și showbiz. Chiar dacă Diana Bart are niște ani în plus față de Geanina Ilieș, iată că a fost rapid adusă pe post.

Deși are doar 41 de ani, vârstă la care mulți români abia sunt cu bebelușii în brațe, Geanina Ilieș are un băiat la facultate, pe Patrick, un tânăr ambițios, care a ales să studieze în străinătate. El are chiar și un job, pentru că vrea să fie independent. Așa că s-a angajat ca ghid la un muzeu, după cum declara Geanina AICI. Patrick are aproape 20 de ani. Ce fericită trebuie să fie Geanina că l-a făcut așa devreme, acum bifează niște reușite personale și are și timp liber la discreție!

Deocamdată nu se știe nimic despre parcursul profesional viitor al Geaninei. La un moment dat existau niște zvonuri legate de emisiunea Burlacii, însă nu par să se fi concretizat. Vom urmări și vom vedea ce decizii ia Geanina Ilieș și mai ales în ce trust alege să-și continue activitate. Evident, având în vedere participarea la evenimentul de care vorbeam mai sus, nu este exclus nici ca Geanina să treacă pe freelancing și să-și aleagă exact colaborările pe care și le dorește.

CITEȘTE ȘI: Mărturisirea Geaninei Ilieș despre vârstă și maturitate. Ce a înțeles după 40 de ani

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