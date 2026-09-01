Adevărul despre inelul de 15.000 de euro cu care Marian Grozavu plănuia s-o ceară de soție pe Bianca Dan: ”A fost un diamant de 1,5 carate”

Robert Troană, bijutierul care s-a ocupat de inelul comandat de Marian Grozavu pentru Bianca, a făcut dezvăluiri despre bijuteria controversată. La Dan Capatos Show, specialistul a explicat cum a fost realizat inelul, de unde provine diamantul și cât valora bijuteria. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Povestea bijuteriei a început după ce Marian Grozavu i-a arătat lui Robert Troană un model care îi plăcuse Biancăi. Inelul a fost ulterior proiectat și realizat în România, după cerințele transmise de fostul partener al Biancăi. Vezi emisiunea integrală aici!

„Noi lucrăm după design, după poză, adică ne trimiteți o poză și noi putem să realizăm orice model și el a găsit o poză ca inspirație, i-a plăcut designul, ne-a trimis nouă poza. Noi am făcut designul în 3D. Apoi am mai modificat. Sunt câteva luni. Mă pot uita pe conversația cu Claudiu să vă spun exact, dar sunt peste 10 luni. Nu-mi aduc aminte.”

Diamantul de 1,5 carate a fost adus din America

Una dintre cele mai importante informații oferite în emisiune a fost legată de piatra centrală montată pe bijuterie. Diamantul avea 1,5 carate și provenea din America, fiind însoțit de un certificat emis de Gemological Institute of America. Robert Troană a explicat că piatra avea caracteristici premium, iar valoarea acesteia era considerabilă.

„Diamantul l-a avut Claudiu. A fost un diamant de 1,5 carate, cu certificat. El s-a ocupat de achiziția pietrei, iar pe șină a avut niște diamante mai mici, încrustate. Pe cele mici le-am pus eu.”

Cât a costat, de fapt, inelul lui Marian Grozavu

După aparițiile publice ale lui Marian Grozavu, valoarea inelului a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte. Bijutierul a confirmat că suma de 15.000 de euro poate reprezenta valoarea reală a unei asemenea bijuterii comandate. Totuși, Robert Troană a făcut o diferență importantă între prețul de achiziție și suma obținută ulterior prin revânzare.

„Este o discuție mai amplă aici. Dacă mergi într-un magazin sau dacă vii la un bijutier și vrei, pe comandă, inelul acela, suma este reală. Într-adevăr, numai piatra, la specificațiile pe care le-a avut, pentru că vorbim despre un diamant D, înseamnă topul la culoare, colorless, VS, very slight. Adică este cam maximul ce poți cumpăra. Numai centrul atunci era undeva la 12.000 de euro, acum a mai scăzut, pentru că industria diamantelor naturale este în cădere liberă, este în colaps.”

Deși bijuteria a fost cumpărată pentru o sumă importantă, valoarea acesteia nu rămâne aceeași în cazul unei eventuale revânzări. Troană a explicat că un bijutier ar putea oferi semnificativ mai puțin pentru aceeași piesă.

„Niciodată nu au reprezentat o investiție diamantele. De exemplu, dacă Marian astăzi vrea să vândă inelul acela care costă 15.000 de euro, dar dacă el ar veni la mine să mi-l vândă, poate i-aș oferi 6.000 de euro. L-ar fi costat mai puțin acum, pentru că au mai scăzut diamantele naturale în ultimele șase luni. Au scăzut cu 50%.”

Robert Troană: „Lumea s-a prins că este o schemă”

Bijutierul a vorbit și despre schimbările importante care se produc în industria diamantelor. Potrivit acestuia, piața trece printr-o perioadă dificilă.

„Lumea s-a prins că este o schemă. Pentru că valoarea lor este artificială. Se face asta de prin 1949. Cu diamantele a fost doar o campanie de marketing foarte bine făcută. Vă spun, eu ca bijutier: bijuteriile nu reprezintă o investiție. Dacă vreți să investiți, nu investiți în bijuterii. Dacă vreți să investiți, investiți în aur. Aur de investiții.”

Există, însă, bijuterii care își păstrează valoarea

Robert Troană a făcut și o precizare despre bijuteriile rare, create de designeri consacrați. În cazul unor piese produse în exemplare limitate, valoarea poate crește tocmai datorită rarității.

„Depinde cine a creat piesa. Dacă este creată de un designer, de exemplu, eu am asta, este din colecție. Personal, am o brățară ce nu a ajuns în România, n-o să mai ajungă, pentru că s-au făcut decât vreo 30 în toată lumea. Asta este făcută de unul dintre cei mai celebri bijutieri din Grecia. Are două muzee în Grecia, dar domnul este foarte simplu. E 1.000 de euro per gram. Adică asta e una listată în America aproape la fel. Asta reprezintă o investiție. De ce? Pentru că nu mai găsești.”

Marian Grozavu a dezvăluit de unde a pornit ideea inelului

Marian Grozavu a explicat cum a ales modelul destinat Biancăi. Fostul partener al acesteia a povestit că a reținut preferințele ei după o discuție aparent banală despre bijuterii.

„Claudiu, ca profesie, este și bijutier. El a avut o afacere, o bijuterie în București și a colaborat cu un bijutier. Acea persoană mi-a trimis o listă de monturi și, cumva, întâmplător, în glumă i-am zis: «Bianca, ia uite ce diamant. Ce ți-ar plăcea?». «Păi uite ăla». «Ok, bine, poate vreodată o să-ți iau și eu». Și, bineînțeles, am transmis mai departe. Diamantul e luat din America, cu certificat GIA.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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