Bianca Dan, adevăratul motiv pentru care l-a lăsat pe Marian Grozavu: „Aș fi fost legumă lângă el”

Bianca Dan, adevăratul motiv pentru care l-a lăsat pe Marian Grozavu: „Aș fi fost legumă lângă el”
Galerie Foto 5
Bianca Dan, mărturisiri despre finalul relației cu Marina Grozavu /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Bianca Dan și Marian Grozavu au format unul dintre cuplurile ce și-au testat relația la Insula Iubirii, sezonul 9. Relația lor a cunoscut multe suișuri și coborâșuri, iar, în cele din urmă, cei doi au ajuns la despărțirea definitivă. Acum Bianca Dan a făcut noi dezvăluiri despre motivele ce au condus la ruptura finală. Deși se aflau în pragul căsătoriei, bruneta a decis să plece.

La Insula Iubirii, cuplul format din Marian Grozavu și Bianca Dan a fost intens testat. Niciunul dintre cei doi parteneri nu a fost mulțumit de ce a văzut, așa că la bonfire-ul final au decis să plece separați. Dar separarea nu a durat mult, căci împăcarea a venit imediat, tot în Thailanda. Și-au continuat relația și acasă, însă acum totul s-a terminat.

Marian Grozavu și Bianca Dan /Foto: Social media

Bianca Dan, adevăratul motiv al despărțirii

La Insula Iubirii – Reuniuni, Bianca Dan și Marian Grozavu au mărturisit că nu mai formează un cuplu. Despărțirea este recentă, iar cei doi încă mai au sentimente unul pentru altul, mai ales având în vedere că existase și o cerere în căsătorie. Însă, chiar și așa, bruneta a decis să pună punct relației.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Acum, Bianca Dan a dezvăluit exact motivele ce au stat la baza deciziei sale. Se pare că după Insula Iubirii, domnul Marian a înțeles ce greșeli făcea, iar comportamentul său s-a schimbat complet. A încercat, în felul lui, să îi facă pe plac brunetei. Însă, se pare că a fost mult prea târziu.

Recent, Bianca Dan a vorbit despre motivele despărțirii și a spus că nu se mai regăsea deloc în relația. Monotonia din cuplu a făcut-o să se stingă încet-încet și spune că dacă ar fi rămas lângă domnul Marian ar fi devenit o „legumă”.

„În lunile astea i-am văzut lui toate calitățile, pe care le-am văzut de la început, când l-am cunoscut. Nu l-am părăsit, nu a fost să fie. Mi-am dorit să fiu singură. Eu am pus punct și am și explicat de ce. A fost și spre binele lui, nu doar al meu.

Dacă aș fi stat, aș fi fost legumă lângă el. Pentru că eu nu mă regăseam pe mine. Nu era ok pentru niciunul dintre noi. Era monotonie. Eu cred că eram leșinată, adormită, nu aveam poftă de viață. Dar nu din cauza lui, eu eram nemulțumită de viața mea”, a mărturisit Bianca Dan, în cadrul podcastului Face to Face.

Acum bruneta nu își mai dorește nicio relație și spune că are nevoie de o perioadă în care să fie singură. Vrea să se regăsească și să își construiască, singură, o nouă viață.

 

CITEȘTE ȘI:

Mesajul Biancăi Dan după Insula Iubirii – Reuniuni. Fosta parteneră a lui Marian Grozavu a avut parte de schimbări uriașe în viața ei

Marian Grozavu, planuri mari după separarea de Bianca Dan! Fostul concurent de la Insula Iubirii pleacă din România

 

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ea e Andreea, tânăra de 22 de ani, ucisă de fostul iubit. La scurt timp, și tânărul a fost găsit mort
Ea e Andreea, tânăra de 22 de ani, ucisă de fostul iubit. La scurt timp, și tânărul a fost găsit mort
Imaginile care au aprins internetul. Mădătoricelli, surprins în timp ce își făcea manichiura în mall
Imaginile care au aprins internetul. Mădătoricelli, surprins în timp ce își făcea manichiura în mall
A fost cutremur în Vrancea la 7:12. Ce magnitudine a avut seismul
A fost cutremur în Vrancea la 7:12. Ce magnitudine a avut seismul
Mama Elenei, tânăra care a murit în dubla tragedie de la Marea Neagră, strigăt de durere: ”Doamne, adu-ne copilul acasă”
Mama Elenei, tânăra care a murit în dubla tragedie de la Marea Neagră, strigăt de durere: ”Doamne, adu-ne copilul acasă”
A fost elucidat misterul: știm orele la care se va difuza Insula iubirii 2026. Schimbare privind programul de la Antena 1
A fost elucidat misterul: știm orele la care se va difuza Insula iubirii 2026. Schimbare privind programul de la Antena 1
Pericolul ascuns din ghiozdanul copilului! Semnele pe care părinții nu trebuie să le ignore
Mediafax
Pericolul ascuns din ghiozdanul copilului! Semnele pe care părinții nu trebuie să le ignore
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Gandul.ro
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei
Adevarul
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Mediafax
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Gina Pistol, uluită de ce i-a spus fiica ei când abia învăța să vorbească: „Cum să zică un copil asta?”
Click.ro
Gina Pistol, uluită de ce i-a spus fiica ei când abia învăța să vorbească: „Cum să zică un copil asta?”
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Digi 24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
EXCLUSIV | Au fost puse în funcțiune primele radare fixe „de calmare a traficului” pe DN 1, între București și Ploiești
Promotor.ro
EXCLUSIV | Au fost puse în funcțiune primele radare fixe „de calmare a traficului” pe DN 1, între București și Ploiești
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Gandul.ro
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.