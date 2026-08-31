Bianca Dan, adevăratul motiv pentru care l-a lăsat pe Marian Grozavu: „Aș fi fost legumă lângă el”

Bianca Dan și Marian Grozavu au format unul dintre cuplurile ce și-au testat relația la Insula Iubirii, sezonul 9. Relația lor a cunoscut multe suișuri și coborâșuri, iar, în cele din urmă, cei doi au ajuns la despărțirea definitivă. Acum Bianca Dan a făcut noi dezvăluiri despre motivele ce au condus la ruptura finală. Deși se aflau în pragul căsătoriei, bruneta a decis să plece.

La Insula Iubirii, cuplul format din Marian Grozavu și Bianca Dan a fost intens testat. Niciunul dintre cei doi parteneri nu a fost mulțumit de ce a văzut, așa că la bonfire-ul final au decis să plece separați. Dar separarea nu a durat mult, căci împăcarea a venit imediat, tot în Thailanda. Și-au continuat relația și acasă, însă acum totul s-a terminat.

Bianca Dan, adevăratul motiv al despărțirii

La Insula Iubirii – Reuniuni, Bianca Dan și Marian Grozavu au mărturisit că nu mai formează un cuplu. Despărțirea este recentă, iar cei doi încă mai au sentimente unul pentru altul, mai ales având în vedere că existase și o cerere în căsătorie. Însă, chiar și așa, bruneta a decis să pună punct relației.

Acum, Bianca Dan a dezvăluit exact motivele ce au stat la baza deciziei sale. Se pare că după Insula Iubirii, domnul Marian a înțeles ce greșeli făcea, iar comportamentul său s-a schimbat complet. A încercat, în felul lui, să îi facă pe plac brunetei. Însă, se pare că a fost mult prea târziu.

Recent, Bianca Dan a vorbit despre motivele despărțirii și a spus că nu se mai regăsea deloc în relația. Monotonia din cuplu a făcut-o să se stingă încet-încet și spune că dacă ar fi rămas lângă domnul Marian ar fi devenit o „legumă”.

„În lunile astea i-am văzut lui toate calitățile, pe care le-am văzut de la început, când l-am cunoscut. Nu l-am părăsit, nu a fost să fie. Mi-am dorit să fiu singură. Eu am pus punct și am și explicat de ce. A fost și spre binele lui, nu doar al meu. Dacă aș fi stat, aș fi fost legumă lângă el. Pentru că eu nu mă regăseam pe mine. Nu era ok pentru niciunul dintre noi. Era monotonie. Eu cred că eram leșinată, adormită, nu aveam poftă de viață. Dar nu din cauza lui, eu eram nemulțumită de viața mea”, a mărturisit Bianca Dan, în cadrul podcastului Face to Face.

Acum bruneta nu își mai dorește nicio relație și spune că are nevoie de o perioadă în care să fie singură. Vrea să se regăsească și să își construiască, singură, o nouă viață.

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