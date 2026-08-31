A fost cutremur în Vrancea la 7:12. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 s-a produs luni dimineață în zona seismică Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora 07:12, potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 98 de kilometri și este al optulea seism înregistrat în România în luna august.

În această lună, cutremurele au avut magnitudini între 3 și 4,5 grade, iar două dintre ele au fost mai puternice de 4 grade.

Cutremurul din Vrancea, resimțit în apropierea mai multor orașe

Datele transmise de seismologi arată că seismul cu magnitudinea de 3,4 s-a produs în județul Vrancea, la o adâncime de 98 de kilometri. Epicentrul a fost localizat la distanțe relativ mici de mai multe orașe importante din zonă.

Potrivit informațiilor disponibile, cutremurul s-a produs la aproximativ 30 de kilometri de Focșani, 67 de kilometri de Brașov, 79 de kilometri de Sfântu-Gheorghe, 85 de kilometri de Bârlad, 90 de kilometri de Bacău și 93 de kilometri de Brașov.

Opt seisme înregistrate în România în luna august

Cutremurul produs luni dimineață se adaugă celorlalte mișcări seismice înregistrate în România de la începutul lunii august.

Datele monitorizării seismice indică, până în prezent, opt cutremure produse pe teritoriul țării în această lună. Magnitudinile acestora s-au situat între 3 și 4,5 grade pe scara Richter.

Dintre seismele înregistrate în luna august, două au avut magnitudini de peste 4 grade. Acestea au atins intensitatea macroseismică III, însă nu au provocat pagube și nici nu au dus la apariția unor situații deosebite.

Vrancea este cunoscută drept principala zonă seismică a României. În această regiune se produc frecvent cutremure la adâncimi cuprinse între 60 și 200 de kilometri.

Seismele produse la asemenea adâncimi pot fi resimțite la distanțe mari. Din acest motiv, mișcările tectonice din Vrancea pot fi percepute nu doar în zona epicentrală, ci și în mai multe regiuni din sudul și estul României.

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