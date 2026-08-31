Imaginile care au aprins internetul. Mădătoricelli, surprins în timp ce își făcea manichiura în mall

Madatorricelli, vizită la salon
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Mădătoricelli a făcut o vizită la salon. Artistul a fost surprins de un fan în timp ce se afla pe scaun în fața unei manichiuriste. Videoclipul a adunat rapid reacții.

Mădătoricelli este unul dintre cei mai cunoscuți trapperi din noua generație. Acesta a colaborat cu mai mulți artiști importanți din țara noastră, a devenit viral în mediul online. Cea mai apreciată apariție a sa a fost în „Băieți de Oraș”, alături de Ursaru, Arkanian, Petre Ștefan și Alex Velea.

De asemenea, a avut și o prezență controversată, la aniversarea fiicei lui Tzancă Uraganu, atunci când a interpretat câteva piese pe care oamenii le-au considerat nepotrivite la o petrecere cu copii. Acum, este din nou în centrul atenției și asta pentru că un fan l-a surprins în timp ce își făcea manichiura.

Mădătoricelli, vizită la salon

Un videoclip publicat în mediul online a devenit viral. Clipul îl surprinde pe artist la un mall din București. Acesta nu era doar la o sesiune de shopping, ci la o ședință la manichiură. Tânărul se afla pe scaun, în fața manichiuristei.

Trapperul a optat pentru o ținută lejeră, un tricou de culoare portocalie, o pereche de pantaloni negri cu buline albe. Outfitul a fost completat de o șapcă de culoare roșie, o pereche de adidași albi, dar și o borsetă neagră. Videoclipul a adunat rapid vizionări, aprecieri, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Cum au reacționat fanii și răspunsul lui Mădătoricelli

Fanii artistului au reacționat imediat la videoclipul în care acesta își făcea unghiile. Unii dintre ei s-au arătat surprinși de gestul lui Mădătoricelli, în timp ce alții lăsau versuri asemănătoare cu ale sale, în spirit de glumă.

„Pune mâna, pune mâna pe el, le fac din plilă, îți fac cu gel!” / „Poate nu are unghieră acasă” / „Voi realizați că își face unghiile deodată cu gagică-sa?” / „Cu poșetuța mereu după el”, sunt doar câteva dintre reacțiile oamenilor.

Cu un răspuns a venit și el. Acesta a publicat în mediul online un videoclip prin care explica de ce a ajuns să meargă la salon. Mădătoricelli a spus că a vrut doar să și le stilizeze, nu să și le facă, în adevăratul sens al cuvântului.

„Băi frații mei, am văzut că mă filmează lumea prin mall că m-am dus și mi-am făcut unghiile la un salon. Nu sunt pe invers, să știți, mie îmi plac femeile. Mult rău de tot îmi plac femeile și am fost să îmi aranjez și eu unghiile, că poate n-a avut cine să mi le taie, să mi le curăț. Ia uitați ce unghii frumoase am. Mulți dintre voi v-ați dori să aveți degetele mele, credeți-mă ce vă spun. Hai, vă iubesc” , a transmis Mădătoricelli pe TikTok.

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