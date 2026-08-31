Regina Camilla, mărturisiri neașteptate! Cum luptă Regele Charles al III-lea cu boala ce îl macină: „Nimic nu l-a oprit”

Regina Camilla, mărturisiri neașteptate! Cum luptă Regele Charles al III-lea cu boala ce îl macină: „Nimic nu l-a oprit”
Regina Camilla, despre boala Regelui Charles
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

În luna februarie a anului 2024, Regele Charles al III-lea făcea un anunț la care nimeni nu se aștepta. Acesta și-a anunțat diagnosticul de cancer, natura exactă a bolii nefiind niciodată dezvăluită public. Recent, Regina Camilla a vorbit despre lupta acestuia cu boala necruțătoare și a făcut dezvăluiri neașteptate.

Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu cancer la începutul anului 2024. Anunțul a fost făcut pe 5 februarie în acel an, confirmând că se va retrage temporar din îndatoririle publice pe durata tratamentului. Însă, deși toată lumea se aștepta la o absență de durată, monarhul a revenit în scurt timp la îndatoririle sale.

Regina Camilla, dezvăluiri despre lupta Regelui Charles cu cancerul

Acum, la mai bine de doi ani de la anunțul trist, Regina Camilla face mărturisiri neașteptate despre felul în care monarhul a procesat diagnosticul primit și despre atitudinea sa în fața bolii necruțătoare. Regina Camilla spune că partenerul său a refuzat să se oprească și să lase boală se îl subjuge.

Încă din primele etape ale tratamentului, monarhul a demonstrat că nu are de gând să se retragă și să lase boala să îl domine. Acesta a participat la numeroase angajamente publice, s-a întâlnit cu lideri mondiali, a oficiat ceremonii de învestitură și a continuat să îndeplinească îndatoririle constituționale ale funcției sale pe tot parcursul tratamentului.

„Nimic nu l-a oprit. Pur și simplu a spus: «Acesta este felul meu. Voi face față.»”, a mărturisit Regina Camilla, într-un videoclip lansat recent, realizat pentru a marca cea de-a 30-a aniversare a organizației Maggie’s, o organizație caritabilă de sprijin pentru bolnavii de cancer al cărei președinte este.

„Tânjeam pur și simplu să spun totul”

Regina Camilla este președinta Maggie’s de mulți ani. În ianuarie 2024, cu doar câteva zile înainte ca diagnosticul Regelui să fie făcut public, aceasta a participat la inaugurarea unui nou centru de sprijin pentru bolnavii de cancer la Royal Free Hospital din Londra. Însă, acest eveniment a fost unul aparte, cu o încărcătură emoțională mare pentru ea, pentru că tocmai ce aflase de diagnosticul soțului său.

Deși aflase diagnosticul, nu a putut spune nimic, așa cum prevede protocolul standard în astfel de situații, căci anunțul nu fusese încă făcut public. Regina Camilla a vorbit cu cei care treceau prin propriile experiențe legate de cancer și a mărturisit că i-a fost foarte greu să nu vorbească la rândul ei despre problema din familia sa.

„Nu voiam să mă amestec prea mult. Dar, în mod normal, când intram, pur și simplu vorbeam cu ei, însă nu știu, am simțit că era mult mai profund. M-am uitat la toți cei care sufereau și la toate rudele lor și cred că m-a făcut să-mi dau seama și mai mult cât de importante erau aceste locuri.

Tânjeam pur și simplu să spun totul. Nimeni nu putea spune nimic la momentul respectiv. A fost destul de dificil. Aproape că am spus ceva, dar, știți, am simțit că nu era momentul să spun”, a declarat Regina Camilla, în interviul acordat lui Dame Laura Lee, directorul executiv al organizației Maggie’s.

 

CITEȘTE ȘI:

Ce nu lipsește niciodată din bagajul Regelui Charles. Obiectele pe care le ia cu el

Regele Charles l-a scos pe Prințul William din testament! Cine va moșteni averea de 2 miliarde de dolari, de fapt

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Tim Curry nu s-a căsătorit niciodată și și-a ținut viața amoroasă secretă. Cine a fost „marea iubire” a actorului
Tim Curry nu s-a căsătorit niciodată și și-a ținut viața amoroasă secretă. Cine a fost „marea iubire” a actorului
Ce nu lipsește niciodată din bagajul Regelui Charles. Obiectele pe care le ia cu el
Ce nu lipsește niciodată din bagajul Regelui Charles. Obiectele pe care le ia cu el
Ultimele ore ale lui Meghan și Harry la Montecito! Cu cine și-au petrecut weekendul înainte de marea mutare
Ultimele ore ale lui Meghan și Harry la Montecito! Cu cine și-au petrecut weekendul înainte de marea mutare
Ice Spice și-a etalat burta de gravidă și fanii au mușcat momeala! Care este adevărul?
Ice Spice și-a etalat burta de gravidă și fanii au mușcat momeala! Care este adevărul?
Busy Philipps a fost diagnosticată cu o tumoră cerebrală rară. Actrița din „Dawson’s Creek” a trecut prin două operații
Busy Philipps a fost diagnosticată cu o tumoră cerebrală rară. Actrița din „Dawson’s Creek” a trecut prin două operații
Pericolul ascuns din ghiozdanul copilului! Semnele pe care părinții nu trebuie să le ignore
Mediafax
Pericolul ascuns din ghiozdanul copilului! Semnele pe care părinții nu trebuie să le ignore
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Gandul.ro
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei
Adevarul
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Mediafax
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Gina Pistol, uluită de ce i-a spus fiica ei când abia învăța să vorbească: „Cum să zică un copil asta?”
Click.ro
Gina Pistol, uluită de ce i-a spus fiica ei când abia învăța să vorbească: „Cum să zică un copil asta?”
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Digi 24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
EXCLUSIV | Au fost puse în funcțiune primele radare fixe „de calmare a traficului” pe DN 1, între București și Ploiești
Promotor.ro
EXCLUSIV | Au fost puse în funcțiune primele radare fixe „de calmare a traficului” pe DN 1, între București și Ploiești
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Gandul.ro
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.