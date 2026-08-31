Regina Camilla, mărturisiri neașteptate! Cum luptă Regele Charles al III-lea cu boala ce îl macină: „Nimic nu l-a oprit”

În luna februarie a anului 2024, Regele Charles al III-lea făcea un anunț la care nimeni nu se aștepta. Acesta și-a anunțat diagnosticul de cancer, natura exactă a bolii nefiind niciodată dezvăluită public. Recent, Regina Camilla a vorbit despre lupta acestuia cu boala necruțătoare și a făcut dezvăluiri neașteptate.

Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu cancer la începutul anului 2024. Anunțul a fost făcut pe 5 februarie în acel an, confirmând că se va retrage temporar din îndatoririle publice pe durata tratamentului. Însă, deși toată lumea se aștepta la o absență de durată, monarhul a revenit în scurt timp la îndatoririle sale.

Regina Camilla, dezvăluiri despre lupta Regelui Charles cu cancerul

Acum, la mai bine de doi ani de la anunțul trist, Regina Camilla face mărturisiri neașteptate despre felul în care monarhul a procesat diagnosticul primit și despre atitudinea sa în fața bolii necruțătoare. Regina Camilla spune că partenerul său a refuzat să se oprească și să lase boală se îl subjuge.

Încă din primele etape ale tratamentului, monarhul a demonstrat că nu are de gând să se retragă și să lase boala să îl domine. Acesta a participat la numeroase angajamente publice, s-a întâlnit cu lideri mondiali, a oficiat ceremonii de învestitură și a continuat să îndeplinească îndatoririle constituționale ale funcției sale pe tot parcursul tratamentului.

„Nimic nu l-a oprit. Pur și simplu a spus: «Acesta este felul meu. Voi face față.»”, a mărturisit Regina Camilla, într-un videoclip lansat recent, realizat pentru a marca cea de-a 30-a aniversare a organizației Maggie’s, o organizație caritabilă de sprijin pentru bolnavii de cancer al cărei președinte este.

„Tânjeam pur și simplu să spun totul”

Regina Camilla este președinta Maggie’s de mulți ani. În ianuarie 2024, cu doar câteva zile înainte ca diagnosticul Regelui să fie făcut public, aceasta a participat la inaugurarea unui nou centru de sprijin pentru bolnavii de cancer la Royal Free Hospital din Londra. Însă, acest eveniment a fost unul aparte, cu o încărcătură emoțională mare pentru ea, pentru că tocmai ce aflase de diagnosticul soțului său.

Deși aflase diagnosticul, nu a putut spune nimic, așa cum prevede protocolul standard în astfel de situații, căci anunțul nu fusese încă făcut public. Regina Camilla a vorbit cu cei care treceau prin propriile experiențe legate de cancer și a mărturisit că i-a fost foarte greu să nu vorbească la rândul ei despre problema din familia sa.

„Nu voiam să mă amestec prea mult. Dar, în mod normal, când intram, pur și simplu vorbeam cu ei, însă nu știu, am simțit că era mult mai profund. M-am uitat la toți cei care sufereau și la toate rudele lor și cred că m-a făcut să-mi dau seama și mai mult cât de importante erau aceste locuri. Tânjeam pur și simplu să spun totul. Nimeni nu putea spune nimic la momentul respectiv. A fost destul de dificil. Aproape că am spus ceva, dar, știți, am simțit că nu era momentul să spun”, a declarat Regina Camilla, în interviul acordat lui Dame Laura Lee, directorul executiv al organizației Maggie’s.

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