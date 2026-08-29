Busy Philipps a fost diagnosticată cu o tumoră cerebrală rară. Actrița din „Dawson’s Creek” a trecut prin două operații

Busy Philipps a dezvăluit că a trecut prin două operații după ce medicii i-au descoperit o tumoră cerebrală rară. Actrița în vârstă de 47 de ani nu avea simptomele asociate în mod obișnuit bolii, iar tumora a fost descoperită întâmplător în urma unui RMN pe care a decis să îl facă în ciuda faptului că medicul său îi spusese că nu avea nevoie de investigație.

Actrița cunoscută din „Dawson’s Creek” și „Freaks and Geeks” a vorbit pentru prima dată despre diagnosticul primit la începutul acestui an și despre lunile dificile prin care a trecut ulterior.

Busy Philipps a fost diagnosticată cu un oligodendrogliom de gradul 2, o tumoră cerebrală rară, după ce a făcut un RMN pentru întregul corp în luna februarie, scrie PEOPLE.

„Sunt recunoscătoare că sunt în viață. Sunt recunoscătoare că sunt aici”, a declarat actrița.

Tumora lui Busy Philipps a fost descoperită întâmplător

Philipps a povestit că nu prezenta simptomele tipice ale unei tumori cerebrale și că medicul său nu considera necesară efectuarea unui RMN.

Actrița a decis însă să facă investigația din proprie inițiativă. Programarea fusese stabilită pentru 12 februarie, la numai o zi după moartea fostului său coleg din „Dawson’s Creek”, James Van Der Beek.

Apropiată de actor, Philipps s-a gândit să anuleze programarea din cauza stării emoționale în care se afla, dar a decis în cele din urmă să meargă.

Investigația a scos la iveală o leziune de aproximativ 2,6 centimetri în lobul frontal drept al creierului. Inițial, medicii nu puteau stabili cu certitudine despre ce era vorba. După investigații suplimentare, Philipps a aflat că avea o tumoră cerebrală și că trebuia să fie operată.

Busy Philipps a fost operată pe creier

Pe 2 martie, actrița a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea tumorii. Medicii au reușit să o elimine complet, iar analizele efectuate ulterior au arătat că era vorba despre un oligodendrogliom de gradul 2.

În urma operației, Philipps nu are nevoie în prezent de chimioterapie sau radioterapie. Actrița va fi însă atent monitorizată și urmează să facă RMN-uri la fiecare trei luni în următorii doi ani.

„Am avut foarte mult noroc”, a spus ea despre rezultatul intervenției.

Recuperarea nu a decurs însă fără probleme. La aproximativ șase săptămâni după intervenția pe creier, Philipps a observat că ceva nu era în regulă cu incizia.

Medicii au descoperit că actrița dezvoltase o infecție cu stafilococ, iar aceasta a fost nevoită să treacă printr-o a doua operație în luna aprilie.

Chirurgii au redeschis incizia pentru a curăța infecția, iar Philipps a urmat ulterior un tratament cu antibiotice timp de 29 de zile, potrivit Good Morning America.

Actrița spune că experiența prin care a trecut i-a schimbat perspectiva asupra vieții și că încearcă acum să se concentreze asupra lucrurilor pe care le consideră cu adevărat importante.

Philipps a decis să vorbească public despre diagnosticul său după luni în care doar familia și persoanele apropiate au știut prin ce trecea.

În prezent, actrița continuă să fie monitorizată de medici, dar spune că se simte recunoscătoare pentru faptul că tumora a fost descoperită înainte să-i provoace simptome și că a putut fi îndepărtată complet.

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