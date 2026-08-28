Regele Charles, omagiu emoționant după moartea vărului său, Regele Harald al V-lea. Ce mesaj a transmis

Regele Charles al Marii Britanii i-a adus un omagiu emoționant Regelui Harald al V-lea al Norvegiei, care a murit vineri, 28 august, la vârsta de 89 de ani. Suveranul britanic l-a numit pe Harald „dragul meu văr” și a vorbit despre devotamentul cu care acesta și-a servit țara timp de 35 de ani.

Regele Harald al V-lea a murit vineri dimineață, la Spitalul Universitar Rikshospitalet din Oslo. La scurt timp după anunțarea decesului, Regele Charles a transmis un mesaj în care și-a exprimat tristețea și a evocat atât legătura personală dintre cei doi, cât și relația apropiată dintre familiile regale și cele două țări.

Mesajul Regelui Charles după moartea Regelui Harald

Charles a transmis că el și Regina Camilla au primit cu „cea mai profundă tristețe” vestea morții Regelui Harald, pe care l-a numit „dragul meu văr”, potrivit People.

„Timp de 35 de ani, Regele Harald și-a servit poporul cu un devotament neclintit, conducând Norvegia prin perioade de mari schimbări, cu căldură și modestie”, a transmis Regele Charles.

Suveranul britanic a vorbit și despre relația personală dintre Harald și familia sa.

„În timp ce Norvegia deplânge pierderea unei personalități atât de importante, întreaga mea familie își amintește de o rudă și un prieten foarte iubit, a cărui bunătate, compasiune și profund simț al datoriei au răsunat peste mare și de-a lungul deceniilor”, a continuat Charles.

Regele a amintit și de legăturile istorice și familiale dintre Marea Britanie și Norvegia, consolidate inclusiv în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Charles și Camilla i-au transmis, de asemenea, condoleanțe Reginei Sonja și întregii familii regale norvegiene, precizând că Marea Britanie este alături de Norvegia în fața acestei „pierderi sfâșietoare”.

În semn de doliu, drapelele de la Palatul Buckingham, Clarence House, Castelul Windsor și Palatul Holyroodhouse au fost coborâte în bernă.

Familiile regale din Europa i-au adus omagii lui Harald

Regele Charles nu a fost singurul monarh european care a reacționat după moartea lui Harald al V-lea.

Regele Willem-Alexander și Regina Maxima ai Țărilor de Jos au vorbit despre „prietenia specială” pe care au avut-o cu monarhul norvegian și au transmis că acesta va rămâne în memoria lor pentru capacitatea sa de a lega prietenii și de a-i aduce pe oameni împreună.

Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia ai Spaniei l-au descris drept un exemplu de „responsabilitate, demnitate, modestie și devotament neobosit” față de Norvegia și poporul său.

Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei a vorbit, la rândul său, despre prietenia de lungă durată cu Harald și l-a descris drept un reprezentant remarcabil al Norvegiei.

Harald al V-lea a urcat pe tron în 1991, după moartea tatălui său, Regele Olav al V-lea. După moartea sa, fiul său, Haakon, i-a succedat la conducerea monarhiei norvegiene.

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