Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit în această dimineață. Avea 89 de ani

Regele Harald al Norvegiei a murit la 89 de ani, după mai bine de 30 de ani de domnie. Și-a petrecut ultimele clipe din viață la Spitalul Universitar din Oslo, unde era tratat pentru o infecție bacteriană în sânge.

Palatul Regal de la Oslo a anunțat vineri decesul regelui Harald al Norvegiei, care a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Monarhul s-a aflat pe tron timp de peste trei decenii, perioadă în care și-a construit propriul profil public și s-a desprins treptat de imaginea extrem de populară a tatălui său.

Informația privind moartea suveranului a fost relatată de agențiile internaționale Reuters și AFP. Harald a fost considerat un monarh reformator, iar lunga sa domnie a marcat transformări importante în modul în care familia regală norvegiană s-a raportat la societate.

„Cu profundă tristețe anunțăm că Majestatea Sa, regele Harald, ne-a părăsit astăzi. Regele Harald s-a stins liniștit la Spitalul Național (Rikshospitalet) vineri, 28 august, la ora 6:35” (07:35 în România), a scris palatul într-un comunicat.

Prințul moștenitor Haakon a rămas peste noapte la Spitalul Universitar din Oslo, unde s-a aflat alături de tatăl său. Regina Sonja a ajuns la unitatea medicală vineri, în primele ore ale dimineții.

Numeroși oameni s-au strâns încă de joi pentru a-și exprima respectul

Între timp, în fața Palatului Regal din Oslo s-au strâns încă de joi numeroși oameni pentru a-și exprima sprijinul și respectul. Mulți dintre cei prezenți au rămas până târziu, au depus flori și au intonat imnul național al Norvegiei.

La momentul decesului, Harald era cel mai longeviv monarh aflat încă în viață în Europa. Regele fusese internat pe 17 august, iar reprezentanții Palatului Regal precizaseră că medicii îl tratau pentru o infecție bacteriană care ajunsese în sânge.

În ultimele zile, suveranul a fost vizitat la spital de mai mulți membri ai familiei regale. Printre cei care i-au fost alături s-au numărat prințul moștenitor Haakon, regina Sonja, nepoții regelui și sora sa mai mare, prințesa Astrid, în vârstă de 94 de ani.

Starea de sănătate a suveranului a determinat și schimbări în programul oficialilor norvegieni. Premierul Jonas Gahr Støre a renunțat la deplasarea programată în Germania, preferând să rămână în țară. În același timp, președintele Parlamentului, Masud Gharahkhani, și-a întrerupt vizita oficială în Islanda și a revenit de urgență în Norvegia.

Televiziunile norvegiene și-au modificat radical grilele de programe în urma veștii despre rege. Mai multe emisiuni au fost scoase din program, iar postul public NRK a trecut la un format de transmisie continuă, concentrat exclusiv pe informațiile și reacțiile legate de suveran.

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