Vica Blochina, dezvăluiri despre relația actuală cu Victor Pițurcă: „Problema este partea financiară”

Vica Blochina, dezvăluiri despre relația actuală cu Victor Pițurcă: „Problema este partea financiară”
Vica Blochina, dezvăluiri despre relația actuală cu Victor Pițurcă
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Relația dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă pare că este tot mai tensionată, iar recent blondina a dezvăluit și care este mărul discordiei dintre ei. La fel ca și în trecut majoritatea problemelor pleacă de la partea financiară. Se pare că fostul selecționer al României nu e prea darnic atunci când vine vorba de fiul său, Edan.

În urmă cu ani de zile, Vica Blochina și Victor Pițurcă se iubeau cu foc. Iar rodul acestei iubiri a fost fiul lor, Edan. În primii ani de viață, băiatul a fost crescut de mama sa, însă din adolescență s-a mutat la tatăl său. În prezent, Edan locuiește în casa lui Victor Pițurcă, dar are o relație cât se poate de bună și cu mama sa. Cei care nu se înțeleg deloc se pare că sunt părinții acestuia.

Vica Blochina, dezvăluiri despre relația actuală cu Victor Pițurcă

Deși se credea că „războiul” dintre Victor Pițurcă și Vica Blochina s-a încheiat, se pare că nu este deloc așa. Recent, blondina a mărturisit că relația dintre ei este una tensionată, iar problemele pleacă de fiecare dată de la bani.

Vica Blochina este nemulțumită de faptul că fostul selecționer face diferențe din punct de vedere financiar între copiii săi, iar Edan ar resimți destul de dur acest lucru. Blondina și-a dorit mereu egalitate, însă acest lucru întârzie să se întâmple.

„Nu ne înțelegem la bani niciodată. Problema la noi întotdeauna este pe partea financiară tot ce e legat de copil. Este foarte important pentru mine să nu facă diferențe între copii, deși el face diferențe.

Băiatul simte, da. Ultima ceartă a noastră a fost tot din punctul acesta de vedere. Tot timpul au fost discuții financiare, deși niciodată nu am cerut niciun ban. Dacă m-am luptat în procese cu el, a fost pentru pensia alimentară”, a declarat Vica Blochina, la Antena Stars.

Vica Blochina, numulțumită de Victor Pișurcă /Foto: Instagram

Vica Blochina spune că nu a cerut niciodată bani pentru ea și singurul interes al ei a fost fiul pe care îl au împreună. Cei doi au ajuns și la procese în legătură cu pensia alimentară a fiului lor. Iar pentru a demonstra „dărnicia” lui Victor Pițurcă, blondina a povestit un episod recent.

„Copilul a venit la mare, la ziua mea. Copilul face facultate și a venit cu 10 euro în buzunar, pentru că atât a considerat el că trebuie să îi dea. Câteodată e foarte deranjant să vezi lucrurile acestea”, a mai spus Vica Blochina.

 

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