Ce înseamnă, de fapt, procentul de ploaie din aplicația meteo. Aproape toți facem această greșeală

Verificarea prognozei meteo înainte de a ieși din casă a devenit un gest aproape automat. Fie că este vorba despre o zi de muncă, o plimbare, o excursie sau un eveniment în aer liber, primul lucru pe care mulți oameni îl fac este să deschidă aplicația meteo de pe telefon. Unul dintre cele mai importante informații afișate este procentul asociat precipitațiilor.

Deși pare simplu de interpretat, această cifră este înțeleasă greșit de foarte mulți utilizatori. Un procent de 30%, 50% sau chiar 80% nu spune că ploaia va ocupa aceeași proporție din zi și nici că o anumită parte din oraș va fi acoperită de precipitații.

De fapt, procentul reprezintă probabilitatea ca într-o anumită locație să fie înregistrate precipitații măsurabile în intervalul pentru care este emisă prognoza.

Astfel, dacă aplicația indică o probabilitate de 70% pentru ploaie la o anumită oră, acest lucru nu înseamnă că va ploua timp de 70% din acea oră. De asemenea, nu înseamnă că 70% din oraș va fi afectat de ploaie.

De ce apare un anumit procent în aplicația meteo

Pentru a ajunge la aceste estimări, meteorologii folosesc cantități foarte mari de date. Informațiile provenite de la stații meteorologice, sateliți, balize și alte sisteme de monitorizare sunt introduse în modele computerizate care încearcă să anticipeze evoluția atmosferei.

Un rol important îl au așa-numitele prognoze de ansamblu. În loc să ruleze o singură simulare, sistemele meteorologice pot efectua numeroase simulări, fiecare pornind de la condiții inițiale ușor diferite. Atmosfera este extrem de complexă, iar chiar și schimbări foarte mici ale condițiilor inițiale pot duce la rezultate diferite. Unele simulări pot indica apariția precipitațiilor, în timp ce altele pot prognoza vreme uscată.

Procentul afișat în aplicație este legat de această incertitudine și de rezultatele acestor modele. De exemplu, dacă o parte semnificativă dintre simulările realizate pentru o anumită locație indică precipitații, probabilitatea afișată utilizatorului va fi mai mare. Dacă doar câteva dintre scenarii anticipează ploaie, procentul va fi mai scăzut.

Prin urmare, 70% șanse de ploaie nu înseamnă 70% ploaie, ci o probabilitate de 70% ca precipitațiile să apară în locația și intervalul respectiv, conform definiției utilizate de serviciul meteo.

Ce trebuie să verifici în aplicația meteo

Procentul de precipitații este doar una dintre informațiile importante dintr-o prognoză. Pentru a-ți face o idee mai clară despre cum va fi vremea, este recomandat să verifici și intervalul orar în care sunt prognozate precipitațiile.

Diferența este importantă. O aplicație poate indica șanse ridicate de ploaie pe parcursul unei zile, însă precipitațiile pot fi concentrate într-un interval scurt. În acest caz, nu înseamnă că întreaga zi va fi compromisă.

La fel de importantă este și cantitatea estimată de precipitații. Un procent ridicat asociat unei cantități foarte mici de apă poate însemna doar o ploaie slabă sau câțiva stropi. În schimb, atunci când probabilitatea de precipitații este însoțită de o cantitate mare de apă prognozată, riscul ca vremea să afecteze activitățile în aer liber este considerabil mai mare.

Temperatura, intensitatea vântului, posibilitatea apariției furtunilor și durata estimată a fenomenelor sunt, de asemenea, informații care trebuie luate în calcul.

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