Prognoza meteo azi, 28 august 2026. Scad temperaturile pe litoral înainte de weekend: vremea va fi răcoroasă și va adia vântul

Prognoza meteo azi, 28 august 2026. Scad temperaturile pe litoral înainte de weekend: vremea va fi răcoroasă și va adia vântul
Cum va fi vremea vineri, 28 august, în București și restul țării. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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Potrivit meteorologilor ANM, vremea se va îndrepta vineri. Diferențele de temperatură de la o regiune la alta vor fi considerabile. Maximele zilei de 28 august vor atinge 35 de grade, în timp ce pe litoral va fi vânt și răcoare. Află mai multe detalii!

Prognoza meteo de azi

Vremea de azi va fi mai călduroasă în vestul țării și predominant frumoasă. Cerul va prezenta înnorări și vor fi averse slabe în zonele montane și posibil în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Oltenia. Se vor acumula cantități de apă modice – 2-6 l/mp. Vântul va sufla slab spre moderat, cu rafale de 50-70 km/h în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și Banatului.

Maximele zilei de azi se vor situa între 21 și 35 de grade. Cel mai cald va fi în vestul țării. Minimele serii vor indica 4 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în Dealurile de Vest. În unele zone se va forma izolat ceață.

Vremea de azi pe litoral

În județul Constanța, vremea va fi răcoroasă și va adia vântul. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 de km/h, apoi vor scădea progresiv. Vor apărea înnorări temporare și ploi slabe pe alocuri. Maximele zilei în stațiunile de la malul Mării Negre se vor situa între 21 și 25 de grade Celsius, iar minimele serii între 17 și 19 grade Celsius. Temperatura apei va avea între 22 și 24 de grade Celsius.

Vremea de azi la munte

În masivele sudice, temperaturile pe timpul zilei vor fi asemănătoare cu cele de joi. În restul zonei, gradele vor crește în termometre. Cerul va fi variabil și vor apărea înnorări în timpul zilei. Vom avea averse slabe în unele zone și cantitățile de apă care se vor acumula vor atinge 2-6 l/mp. Vântul va sufla slab spre moderat, cu rafale de 50-70 de km/h în Munții Banatului.

Vremea de azi în București

În Capitală, ziua de vineri va fi una frumoasă, cu temperaturi ce se vor încadra în specificul perioadei. Vom avea parte de înnorări la primele ore ale dimineții, iar vântul va sufla moderat, cu rafale de 30-35 de km/h. Termometrele din București vor indica o maximă de 27-28 de grade Celsius și, pe seară, vor indica valori între 12 și 15 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: maxima zilei va indica 24 de grade Celsius în termometre, iar minima 13 grade Celsius.
  • Timișoara: vremea va fi călduroasă, cu o maximă de 34 de grade și o minimă de 21 de grade Celsius. Noaptea va fi tropicală.
  • Iași: termometrele vor indica o maximă de 24 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 13 grade Celsius.
  • Craiova: maxima va urca până la 26 de grade Celsius și minima va coborî până la 17 grade Celsius.
  • Constanța: pe timpul zilei, termometrele vor indica 24 de grade Celsius, potrivit vremearomania.com. Noaptea, minimele vor coborî până la 19 grade Celsius.
  • Brașov: temperatura maximă a zilei urcă până la 22 de grade, în timp ce minima coboară la 11 grade Celsius.

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