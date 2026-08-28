Cum îți faci acasă budincă proteică după rețeta lui Carmen Brumă. Este gata în 15 minute și nu conține zahăr

După ce ANSVSA a emis o alertă alimentară legată de un lot de budinci proteice contaminate cu o bacterie periculoasă pentru tractul digestiv, Carmen Brumă le-a venit în ajutor urmăritorilor săi cu o rețetă proprie. Specialista în nutriție a publicat o rețetă pe care oricine o poate face rapid acasă. Află cum se prepară mai jos!

Bacterie identificată în budinca proteică

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară pentru Siguranța Alimentelor a emis o alertă alimentară în legătură cu un lot de budinci proteice contaminate cu o bacterie. Din acest motiv, Carmen Brumă a decis să le prezinte românilor o rețetă proprie. Aceasta susține că se realizează cu câteva ingrediente și este gata în doar 15 minute.

„Ieri, ANSVSA a anunțat pe site-ul oficial retragerea unui lot din budincile proteice vândute într-un lanț mare de supermarketuri. În acel lot s-a identificat o bacterie care poate cauza probleme gastrointestinale. Așa că m-am gândit să vă las o rețetă simplă de budincă proteică făcută acasă în 15 minute”, își începe Carmen Brumă postarea pe Instagram.

Din ce ingrediente se face budinca proteică

În continuare, specialista în nutriție a publicat lista de ingrediente pe care ea le folosește atunci când își prepară acest desert delicios și răcoros. Carmen Brumă susține că unele produse pot fi înlocuite cu altele pe placul fiecărei persoane.

600 ml de lapte

40 g pudră proteică (opțional)

200 ml de cafea

2 linguri de îndulcitor

100 g de amidon alimentar

esență de cafea (după gust)

scorțișoară (opțional)

fulgi de cocos (opțional)

Cum îți faci acasă budincă proteică

În continuare, Carmen Brumă a explicat în clipul video cât de ușor își face ea acest desert rapid și delicios, care este și potrivit pentru o zi caniculară.

„Știi budincile astea proteice din supermarket? Te învăț să-ți faci acasă una mult mai bună, cu gust de cafea și scorțișoară, fără zahăr. Hai să vezi ce simplu e! 600 de ml de lapte în care am pus o cupă de pudră de colagen sau altă pudră proteică, după gust. Am adăugat 2 lingurițe de aluloză, un îndulcitor de ultimă generație pe care mi-am dorit să-l încerc, 100 grame de amidon alimentar, 200 ml de cafea tare, esență de cafea. Am amestecat întruna până s-a îngroșat compoziția, pe care am pus-o apoi într-un vas de sticlă și am băgat-o la frigider. Când a fost gata, am ornat-o cu scorțișoară și fulgi de cocos”, spune Carmen Brumă despre modul în care își prepară ea acasă această budincă.

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