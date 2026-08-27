Jaf la muzeul Villena din Spania! Hoții au furat obiecte din aur vechi de 3.000 de ani

Jaf la muzeul Villena din Spania! Hoții au furat obiecte din aur vechi de 3.000 de ani
Jaf ca în filme într-un muzeu din Spania/ sursă foto: turismovillena.com
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În cadrul celui mai recent jaf de mare amploare de pe continent, hoții au furat obiecte din aur vechi de 3.000 de ani, cea mai mare parte a „Comorii din Villena” – o colecție uimitoare de artefacte din aur din Epoca Bronzului, descrisă drept cea mai importantă descoperire preistorică din Europa.

Jaful a avut loc în zorii zilei de joi, 27 august, în orașul spaniol Villena. Alarma s-a dat în jurul orei 5:20 dimineața, iar în doar patru minute, hoții au sustras 66 de obiecte, în mare parte din aur. Comoara, descoperită în 1963 de arheologul José María Soler într-o navă scufundată în albia uscată a unui râu din Villena, cuprindea 29 de brățări, 11 boluri, trei sticle și alte piese diverse datând din jurul anului 1000 î.Hr.

Aceasta a devenit imediat atracția principală a unui mic muzeu de arhitectură din provincia Alicante. Din mai 2024, tezaurul este expus într-o sală special amenajată în cadrul Muzeului din Villena, deținut de municipalitate și recent inaugurat.

Jaf ca în filme la muzeul Villena din Spania

„Alarma de la Muzeul din Villena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața. Operațiunea a fost extrem de rapidă și extrem de profesionistă. Au luat cea mai mare parte a comorii”, a declarat un purtător de cuvânt al consiliului local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24 dimineața.

Presa locală a precizat că printre puținele obiecte lăsate în urmă de hoți se aflau trei vase de argint, o brățară și o parte din ornamentele „bastón del reyezuelo”, (n.r toiagul pescărușului), un sceptru ceremonial preistoric. Cu vocea tremurândă, primarul din Villena, Fulgencio Cerdán a declarat că acest jaf reprezintă o mare lovitură pentru patrimoniul național.

„Suntem absolut devastați, chiar tremur. Adevărul este că, pentru noi, cei din Villena, acest lucru ne distruge. Face parte din patrimoniul nostru, din bogăția noastră.”, a declarat primarul din Villena, Fulgencio Cerdán, în cadrul unei conferințe de presă.

Deși valoarea comorii este inestimabilă, numai obiectele din aur ar valora aproximativ 1,7 milioane de euro (1,45 milioane de lire sterline), potrivit primarului din Villena. Hoții au sosit cu mai multe vehicule și, aparent, au pătruns în muzeu printr-o fereastră, potrivit reprezentantului adjunct al guvernului spaniol în Alicante, Manuel Pineda. Cu puțin timp înainte de jaf, s-a declanșat o alarmă de la centru sportiv al orașului, iar autoritățile investighează în prezent dacă aceasta a fost o manevră de diversiune pusă la cale de hoți.

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