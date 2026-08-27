Carmen Harra, previziune îngrijorătoare pentru România în toamna lui 2026: ”Este anul răsturnărilor politice”

Carmen Harra, previziune îngrijorătoare pentru România în toamna lui 2026: ”Este anul răsturnărilor politice”
Carmen Harra/ sursă foto: arhivă
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Carmen Harra susține că toamna anului 2026 aduce schimbări majore în clasa politică din România. Clarvăzătoarea afirmă că, începând din septembrie, se va schimbă poarta spre un nou ciclu de 9 ani, care va contribui la o transformare uriașă la conducerea țării. 

Carmen Harra susține că, din punct de vedere numerologic, anul 2026 este un an de resetare, un an de recalibrare și schimbare profundă, iar cele mai mari transformări la nivel mondial vor avea loc în lunile septembrie și octombrie.

„În toamna acestui an ar trebui să se deschidă această poartă spre un nou ciclu de 9 ani, care a început deja. Nu putem ieși din anul ăsta fără să vedem o transformare uriașă. Și când spun asta ne gândim și la nivel de președinte al țării, ne gândim la ce se întâmplă cu conducerea reală a României.

Mă uit numerologic, anul acesta este un an de resetare, un an de recalibrare, un an de nou început. Una din lunile cele mai importante ale acestui an, să vedem că se începe totul într-o altă direcție, este septembrie. Septembrie și noiembrie, luni foarte importante în toamna asta, dar importante la nivel mondial”, a spus Carmen Harra în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.

Carmen Harra/sursă foto: arhivă

Carmen Harra: „România a pierdut foarte mult teren economic”

Referitor la situația României, Carmen Harra susține că anul 2026 reprezintă anul răsturnărilor politice. La nivel mondial, este posibil ca mai mulți conducători de stat să fie decăzuți din funcție, scenariu de la care România nu face excepție.

Ea afirmă că țara noastră a ajuns într-un moment delicat din punct de vedere economic și strategic, iar începând din această toamnă s-ar putea deschide drumul către o transformare majoră.

„Am mai spus, anul 2026 este anul răsturnărilor politice, în sensul că peste tot în lume vor fi căderi bruște de conducători de stat. România a încheiat 9 ani la sfârșitul lui 2025, dar dacă multiplicăm cu 9, România încheie vreo 36 de ani de cicluri existențiale care nu au dus-o unde trebuia să meargă.

Unde trebuia să meargă înainte, cred că România a mers înapoi, a regresat, a bătut pasul pe loc sau a mers în direcția opusă. Și asta pentru că România a pierdut foarte mult teren economic, a pierdut ca poziție pe hartă, ca importanță, nu este privită unde trebuie, a pierdut din punct de vedere a conducerii ”, a mai spus Carmen Harra.

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Carmen Harra, obligată să plătească 7 milioane de dolari după acuzații grave care i-au adus înfrângerea în instanță. „Profeta vedetelor” nu și-a anticipat propriul dezastru!

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