O navă a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră! 12 marinari, salvați de Garda de Coastă: ”A fost lovită!”

O navă a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră! 12 marinari, salvați de Garda de Coastă: ”A fost lovită!”
Intervenițe de urgență în Marea Neagră/ sursă foto: Inspectoratul General de Aviație al M.A.I
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O navă cargo a luat foc joi seară în Marea Neagră, la limita graniței cu România, în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe. Cei 12 membri ai echipajului aflați la bord au fost salvați și recuperați din apă. 

La operațiunea de salvare au participat nava comercială „MOHAMAD B”, ambarcațiunea „MAI 0201” a Poliției de Frontieră și navale ARSVOM „SAR ARES” și „SAR ARTEMIS”. Cei 12 membri ai echipajului au fost recuperați din apele mării și preluați de navele de intervenție.

 

„În această seară am avut un eveniment în apele teritoriale românești. O navă a fost lovită. Din fericire membrii echipajului au fost salvați. Garda de Coastă a intervenit prompt, nimeni nu a fost rănit”, a transmis Nicușor Dan joi seară.

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