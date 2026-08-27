A cunoscut Bill Gates femei prin intermediul lui Jeffrey Epstein? Cum răspunde fondatorul Microsoft

A cunoscut Bill Gates femei prin intermediul lui Jeffrey Epstein? Cum răspunde fondatorul Microsoft
Sursa foto: Profimedia
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Bill Gates a vorbit din nou despre legătura sa cu Jeffrey Epstein și a răspuns uneia dintre întrebările care au planat asupra relației dintre cei doi: dacă controversatul finanțist i-a făcut sau nu cunoștință cu diverse femei. Fondatorul Microsoft neagă acest lucru și spune că întâlnirile sale cu Epstein au avut un alt scop.

Bill Gates a făcut declarațiile în timpul unei apariții în cadrul emisiunii „Anderson Cooper 360”, unde discuția, inițial concentrată asupra riscurilor inteligenței artificiale, a ajuns la relația miliardarului cu Jeffrey Epstein, potrivit RadarOnline. A fost prima sa apariție televizată după audierea cu ușile închise în fața Comisiei pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților.

Bill Gates neagă că Epstein i-ar fi făcut cunoștință cu femei

Întrebat despre relația pe care a avut-o cu Epstein, Gates a susținut că aceasta nu a fost una socială și a negat categoric că finanțistul i-ar fi prezentat femei.

„Am analizat fiecare întâlnire, fiecare e-mail. Nu am avut o relație socială. Nu am cunoscut nicio femeie prin intermediul lui”, a spus Bill Gates.

Miliardarul a precizat că informațiile prezentate în timpul audierii sale sunt publice și că a încercat să facă o distincție foarte clară între lucrurile pe care le-a făcut și cele în care nu a fost implicat.

Gates susține că motivul pentru care a petrecut timp cu Epstein a fost legat de activitatea sa filantropică. El credea la vremea respectivă că finanțistul l-ar putea ajuta să atragă fonduri pentru proiecte din domeniul sănătății. Fondatorul Microsoft spune acum că această convingere a fost o greșeală.

„A fost o greșeală uriașă […] și îmi pare foarte rău că i-am acordat vreun fel de credibilitate”, a declarat Gates.

Ce spune Bill Gates despre un posibil șantaj

Anderson Cooper l-a întrebat și despre informațiile potrivit cărora Epstein ar fi încercat să îl șantajeze. Subiectul are legătură cu o serie de e-mailuri din 2013, care nu au fost trimise și care conțineau acuzații neverificate despre viața personală a lui Gates.

Miliardarul a spus că nu știa la momentul respectiv că Epstein s-ar fi gândit să îl șantajeze și că un astfel de șantaj nu a avut loc.

„Nu știam că se gândea să mă șantajeze. Nu m-a șantajat niciodată, dar asta arată cât de nechibzuit am fost să petrec timp cu el”, a declarat Gates.

În declarația pregătită pentru audierea din Congres din luna iunie, Gates recunoscuse că Epstein ajunsese să cunoască informații sensibile despre viața sa personală, inclusiv faptul că fusese infidel în timpul căsniciei.

Gates a susținut însă că respectivele relații extraconjugale nu aveau legătură cu interacțiunile sale cu Epstein. Potrivit miliardarului, Epstein ar fi încercat ulterior să folosească informațiile despre infidelitățile sale, împreună cu afirmații false, pentru a-l determina să reia legătura cu el. Tentativa nu ar fi avut succes.

Bill Gates spune că nu a mers pe insula lui Epstein

Gates a respins și alte suspiciuni legate de asocierea sa cu Jeffrey Epstein. El susține că nu a mers niciodată pe insula privată a finanțistului, la ferma acestuia sau la locuința sa din Florida.

De asemenea, miliardarul a declarat că nu a asistat niciodată la abuzuri și că, în perioada în care a interacționat cu Epstein, nu a avut indicii că acesta continua să fie implicat în activități infracționale.

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