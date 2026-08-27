Suspectul în cazul morții lui Tupac, o nouă „confesiune” din închisoare. Ce ar fi recunoscut Duane „Keffe D” Davis

Suspectul în cazul morții lui Tupac, o nouă „confesiune” din închisoare. Ce ar fi recunoscut Duane „Keffe D” Davis
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Duane „Keffe D” Davis, bărbatul acuzat că a orchestrat uciderea lui Tupac Shakur, ar fi făcut noi declarații despre rolul său în asasinarea rapperului.

Potrivit RadarOnline, Davis ar fi recunoscut într-o convorbire telefonică din închisoare că a ordonat atacul care a dus la moartea lui Tupac.

Dezvăluirea apare în timp ce procesul lui Davis se desfășoară în Las Vegas, la aproape 30 de ani de la uciderea lui Tupac. Davis, în vârstă de 63 de ani, este acuzat că a organizat atacul din septembrie 1996, însă a pledat „nevinovat” în fața instanței.

Ce ar fi spus Duane Davis despre uciderea lui Tupac

Potrivit RadarOnline, declarațiile care au atras atenția apar într-o convorbire telefonică purtată de Davis din închisoare. Publicația susține că acesta ar fi vorbit despre rolul său în atac și despre versiunea evenimentelor pe care a prezentat-o de-a lungul anilor.

Davis este acuzat de procurori că a pus la cale atacul ca represalii după o altercație care avusese loc în aceeași seară la MGM Grand din Las Vegas. Tupac și oamenii din anturajul său se implicaseră într-o altercație cu Orlando „Baby Lane” Anderson, nepotul lui Davis.

Câteva ore mai târziu, mașina în care se aflau Tupac Shakur și Marion „Suge” Knight a fost atacată dintr-un Cadillac alb. Tupac a fost împușcat de mai multe ori și a murit șase zile mai târziu, la vârsta de 25 de ani.

Davis nu ar fi tras

Un aspect important al cazului este că procurorii nu susțin că Davis a fost cel care a apăsat pe trăgaci.

Într-o înregistrare din 2008, difuzată în cadrul procesului, Davis le-a povestit anchetatorilor că se afla în Cadillac împreună cu nepotul său și cu alți doi bărbați în momentul atacului. El a afirmat că i-a dat arma lui Orlando Anderson, care ar fi tras apoi asupra mașinii în care se aflau Tupac și Suge Knight.

Apărarea susține că Davis a inventat poveștile

Davis a pledat nevinovat, iar avocatul său contestă versiunea prezentată de procurori.

Apărarea susține că declarațiile făcute de Davis de-a lungul anilor au fost exagerate sau chiar inventate pentru a obține notorietate și bani. Avocatul Michael Sanft le-a transmis juraților că nu ar trebui să creadă afirmațiile clientului său și a pus sub semnul întrebării existența unor dovezi independente care să confirme poveștile acestuia.

Însă procurorii folosesc tocmai declarațiile lui Davis ca element central al dosarului. Acestea includ interviuri acordate autorităților, declarații publice și informații din autobiografia sa din 2019, Compton Street Legend.

CITEȘTE ȘI:

Noi controverse în cazul morții lui Tupac Shakur. Fratele artistului a intentat un nou proces, iar P. Diddy ar putea fi implicat

Diddy îl acuză pe Lil Rod că i-a furat imaginile private și le-a dat lui 50 Cent. Filmările au ajuns în documentarul Netflix

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
A murit Samuel Monroe Jr., actorul din „Menace II Society” și „The Players Club”. Avea 52 de ani
A murit Samuel Monroe Jr., actorul din „Menace II Society” și „The Players Club”. Avea 52 de ani
Harry și Meghan au plătit o avere pentru întoarcerea în Marea Britanie. Cât a costat avionul privat
Harry și Meghan au plătit o avere pentru întoarcerea în Marea Britanie. Cât a costat avionul privat
Controverse după apariția unor imagini rare cu Beyonce la 19 ani. Ce se întâmplă în timp ce vorbește cu Michael Jackson la telefon
Controverse după apariția unor imagini rare cu Beyonce la 19 ani. Ce se întâmplă în timp ce vorbește cu Michael Jackson la telefon
Povestea de dragoste care frânge inimi după moartea lui Dolly Parton. Carl a plecat primul, iar ea spusese cu ani înainte ce va face dacă îl pierde
Povestea de dragoste care frânge inimi după moartea lui Dolly Parton. Carl a plecat primul, iar ea spusese cu ani înainte ce va face dacă îl pierde
Meghan, din nou în Marea Britanie! Și-a luat copiii și câinii, dar a lăsat găinile în California. Ce pune la cale familia Sussex
Meghan, din nou în Marea Britanie! Și-a luat copiii și câinii, dar a lăsat găinile în California. Ce pune la cale familia Sussex
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Gandul.ro
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Jaf fulger într-un muzeu din Spania. Un tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar patru minute
Adevarul
Jaf fulger într-un muzeu din Spania. Un tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar patru minute
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Digi24
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare
Mediafax
Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
Click.ro
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor.ro
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Drona românească imună la bruiaj: zboară complet fără GPS
go4it.ro
Drona românească imună la bruiaj: zboară complet fără GPS
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Gandul.ro
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.