Suspectul în cazul morții lui Tupac, o nouă „confesiune” din închisoare. Ce ar fi recunoscut Duane „Keffe D” Davis

Duane „Keffe D” Davis, bărbatul acuzat că a orchestrat uciderea lui Tupac Shakur, ar fi făcut noi declarații despre rolul său în asasinarea rapperului.

Potrivit RadarOnline, Davis ar fi recunoscut într-o convorbire telefonică din închisoare că a ordonat atacul care a dus la moartea lui Tupac.

Dezvăluirea apare în timp ce procesul lui Davis se desfășoară în Las Vegas, la aproape 30 de ani de la uciderea lui Tupac. Davis, în vârstă de 63 de ani, este acuzat că a organizat atacul din septembrie 1996, însă a pledat „nevinovat” în fața instanței.

Ce ar fi spus Duane Davis despre uciderea lui Tupac

Potrivit RadarOnline, declarațiile care au atras atenția apar într-o convorbire telefonică purtată de Davis din închisoare. Publicația susține că acesta ar fi vorbit despre rolul său în atac și despre versiunea evenimentelor pe care a prezentat-o de-a lungul anilor.

Davis este acuzat de procurori că a pus la cale atacul ca represalii după o altercație care avusese loc în aceeași seară la MGM Grand din Las Vegas. Tupac și oamenii din anturajul său se implicaseră într-o altercație cu Orlando „Baby Lane” Anderson, nepotul lui Davis.

Câteva ore mai târziu, mașina în care se aflau Tupac Shakur și Marion „Suge” Knight a fost atacată dintr-un Cadillac alb. Tupac a fost împușcat de mai multe ori și a murit șase zile mai târziu, la vârsta de 25 de ani.

Davis nu ar fi tras

Un aspect important al cazului este că procurorii nu susțin că Davis a fost cel care a apăsat pe trăgaci.

Într-o înregistrare din 2008, difuzată în cadrul procesului, Davis le-a povestit anchetatorilor că se afla în Cadillac împreună cu nepotul său și cu alți doi bărbați în momentul atacului. El a afirmat că i-a dat arma lui Orlando Anderson, care ar fi tras apoi asupra mașinii în care se aflau Tupac și Suge Knight.

Apărarea susține că Davis a inventat poveștile

Davis a pledat nevinovat, iar avocatul său contestă versiunea prezentată de procurori.

Apărarea susține că declarațiile făcute de Davis de-a lungul anilor au fost exagerate sau chiar inventate pentru a obține notorietate și bani. Avocatul Michael Sanft le-a transmis juraților că nu ar trebui să creadă afirmațiile clientului său și a pus sub semnul întrebării existența unor dovezi independente care să confirme poveștile acestuia.

Însă procurorii folosesc tocmai declarațiile lui Davis ca element central al dosarului. Acestea includ interviuri acordate autorităților, declarații publice și informații din autobiografia sa din 2019, Compton Street Legend.

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