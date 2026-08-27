Harry și Meghan au plătit o avere pentru întoarcerea în Marea Britanie. Cât a costat avionul privat

Harry și Meghan au plătit o avere pentru întoarcerea în Marea Britanie. Cât a costat avionul privat
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Prințul Harry și Meghan Markle au cheltuit o sumă impresionantă pentru zborul cu care s-au întors în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor. Ducii de Sussex au ales un avion privat pentru călătoria de aproximativ 10 ore din California până la Birmingham, iar costul transportului este estimat la peste 120.000 de dolari, scrie presa americană.

Familia a plecat de la aeroportul Van Nuys din Los Angeles și a ajuns miercuri, 26 august, la Birmingham. Pentru călătorie, Harry și Meghan au închiriat un Bombardier Global Express XRS, un avion privat de lux operat de compania Planet Nine Private Air, potrivit Page Six.

Harry și Meghan au zburat cu un avion privat

Potrivit informațiilor publicate de Page Six, Planet Nine percepe aproximativ 12.000 de dolari pe oră pentru un astfel de avion. Zborul dintre California și Marea Britanie a durat aproximativ 10 ore, ceea ce înseamnă că numai costul estimat al închirierii aeronavei ar fi ajuns la aproximativ 120.000 de dolari.

Călătoria a fost făcută la scurt timp după ce ducii de Sussex au anunțat că se întorc în Marea Britanie împreună cu Archie și Lilibet, la șase ani după ce au părăsit țara și s-au mutat în Statele Unite.

Un avion cu două băi și cinci paturi

Aeronava aleasă de Harry și Meghan este un Bombardier Global Express XRS, un avion destinat zborurilor pe distanțe lungi.

Potrivit sursei citate, aeronava este configurată pentru până la 13 pasageri și dispune de două băi și cinci paturi. Avionul poate transporta, de asemenea, aproximativ 15 valize de dimensiuni medii.

Pentru o călătorie de aproximativ 10 ore, configurația le permite pasagerilor să doarmă și să aibă mai mult spațiu decât într-un avion comercial.

De ce au ales Harry și Meghan un avion privat

Unul dintre motivele invocate pentru alegerea avionului privat a fost faptul că familia a călătorit împreună cu cei doi câini ai lor. Animalele de companie au fost luate cu familia din California, în timp ce găinile pe care Harry și Meghan le au la proprietatea din Montecito au rămas în Statele Unite.

Astfel, avionul privat le-a oferit posibilitatea de a călători împreună cu animalele și de a evita procedurile și restricțiile asociate unui zbor comercial.

Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie după mai bine de șase ani petrecuți în Statele Unite. Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, în vârstă de 5 ani, urmează să înceapă școala în Marea Britanie în luna septembrie. Familia va locui într-o proprietate privată, care nu are statut de reședință regală, iar Harry și Meghan nu își vor relua rolurile oficiale în cadrul familiei regale.

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