Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză s-a strecurat o mare greșeală. Care?

Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză s-a strecurat o mare greșeală. Care?
Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză s-a strecurat o mare greșeală. Care?
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Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea se regăsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online. Printre cele mai apreciate sunt cele de tipul iluziilor optice, numere sau cuvinte lipsă, imagini cu diferențe sau cu greșeli, precum cel de azi.

Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de inteligență îți pun la încercare abilitatea vizuală, gândirea analitică și spontaneitatea. Mai mult decât atât, rezolvând frecvent exerciții de acest fel, pe termen lung se pot observa beneficii incredibile asupra creierului.

Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză s-a strecurat o mare greșeală. Care?

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple IQ. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu trebuie să rezolvi testul în maximum 5 secunde. Acesta îți propune să îți pui mintea la contribuție și spontaneitatea, însă într-un mod distractiv.

Tot ce trebuie să faci este să identifici greșeala care s-a strecurat în imagine. Cu toate acestea, te avertizez că deși pare ușor, un moment de neatenție te poate deconcentra și ai putea fi pus în dificultate. Tocmai din acest motiv, este esențial să privești cu grijă. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză s-a strecurat o mare greșeală. Care?

Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză s-a strecurat o mare greșeală. Care?

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să identifici marea greșeală care s-a strecurat în poză: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția. Așadar, singura eroare se poate observa în reflexia oglinzii. Poziția femeii din imagine nu corespunde cu ce se vede în oglindă.

Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză s-a strecurat o mare greșeală. Care?

Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză s-a strecurat o mare greșeală. Care?

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test de perspicacitate | În maximum 10 secunde, identificați 3 diferențe între fotbaliștii din dreapta și cei din stânga

Test de logică | În cel mult 5 secunde, găsiți ziarul ascuns în această poză!

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