Test de logică | În cel mult 5 secunde, găsiți ziarul ascuns în această poză!

Test de logică | În cel mult 5 secunde, găsiți ziarul ascuns în această poză!
Test de logică | În cel mult 5 secunde, găsiți ziarul ascuns în această poză!
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Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de logică interesant.

Testele de logică sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Ele se găsesc la un click distanță, fiind foarte apreciate în mediul online. Printre cele mai cunoscute sunt cele de tipul iluziilor optice, numere sau cuvinte lipsă, imagini cu diferențe sau cu obiecte ascunse, precum este cel de azi.

Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de acest tip îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, gândirea critică, dar și spontaneitatea. Tot ce trebuie să faci este să găsești ziarul ascuns din imagine.

Test de logică | În cel mult 5 secunde, găsiți ziarul ascuns în această poză!

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de logică. Exercițiul îți va pune mintea la contribuție, spontaneitatea și abilitatea vizuală. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție imaginea și să găsești ziarul.

Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu trebuie să identifici ziarul ascuns din imagine în maximum 5 secunde. Deși pare ușor, un moment de neatenție te poate pune în dificultate. Pe de altă parte, testul de logică este unul distractiv. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să găsești ziarul ascuns: aplauze și felicitări! Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi soluția. Așadar, ziarul ascuns din imaginea dată se poate observa pe banca pe care stau bărbatul și femeia care poartă o discuție.

Test de logică | În cel mult 5 secunde, găsiți ziarul ascuns în această poză!

Test de logică | În cel mult 5 secunde, găsiți ziarul ascuns în această poză!

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | 9+7=4 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

TEST IQ | Identificați singurul dinozaur diferit de toți ceilalți!

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