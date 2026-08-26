Fiecare zodie are propriile mecanisme prin care încearcă să evite vulnerabilitatea, schimbarea sau confruntarea cu propriile emoții. Potrivit astrologului MaKayla McRae, fiecare semn zodiacal are o „minciună” pe care ajunge să și-o repete atât de des, încât începe să o creadă. Este vorba, de fapt, despre forme de autoamăgire și despre justificările pe care ni le oferim atunci când ne este greu să acceptăm anumite adevăruri. Iată ce „minciună” își spune fiecare zodie!

Berbec: „Nu am nevoie de ajutorul nimănui”

Berbecul este unul dintre cele mai independente semne ale zodiacului. Îi place să rezolve lucrurile pe cont propriu și să demonstreze că se poate descurca în orice situație. Totuși, în spatele acestei atitudini poate exista teama de vulnerabilitate. Pentru Berbec, să ceară ajutor poate părea echivalent cu recunoașterea unei slăbiciuni. În realitate, sprijinul celor apropiați nu îi diminuează forța.

Taur: „Îmi este bine dacă lucrurile rămân exact așa”

Taurul adoră stabilitatea și rutina. Situațiile cunoscute îi oferă siguranță, motiv pentru care schimbările importante pot fi greu de acceptat. Uneori, nativul poate ști că își dorește mai mult, dar preferă să rămână în zona de confort. Familiarul pare mai ușor decât necunoscutul, chiar și atunci când stagnarea începe să îl afecteze.

Gemeni: „Chiar nu-mi pasă atât de mult”

Gemenii sunt cunoscuți pentru umor, inteligență și naturalețea cu care tratează situațiile complicate. Pot părea detașați chiar și atunci când lucrurile îi afectează profund. Glumele și atitudinea relaxată pot deveni însă mecanisme de apărare. În spatele lor se pot ascunde emoții mult mai puternice decât lasă nativii acestei zodii să se vadă.

Rac: „Nu am nevoie de nimic în schimb”

Racul oferă foarte mult oamenilor pe care îi iubește. Este atent la detalii, prezent atunci când cineva are nevoie de el și își asumă adesea responsabilități fără să i se ceară. Problemele apar atunci când își repetă că nu are nevoie de nimic în schimb. Nevoile neexprimate nu dispar, iar în timp pot apărea frustrări și resentimente.

Leu: „Nu mă interesează ce cred ceilalți despre mine”

Leul transmite de multe ori imaginea unei persoane sigure pe sine. Îi place să strălucească și nu se teme să fie în centrul atenției. În spatele acestei încrederi poate exista însă o sensibilitate puternică la opiniile celor din jur. Leului îi poate păsa mai mult decât recunoaște de felul în care este perceput, mai ales când se simte ignorat.

Fecioară: „Eu știu deja ce este cel mai bine”

Fecioara are încredere în propriul raționament și observă rapid detaliile. Este obișnuită să găsească soluții și să analizeze fiecare situație. Această calitate poate deveni o capcană atunci când nativul presupune că are întotdeauna răspunsul corect. Dorința de a rezolva problemele altora poate limita inclusiv propriile oportunități de a învăța.

Balanță: „Nu am o părere clară”

Balanța caută armonia și preferă să evite conflictele. Din dorința de a păstra pacea, poate ajunge să își ascundă propriile opinii. Amânarea unei decizii pare uneori cea mai simplă soluție. Pe termen lung, însă, lipsa unei alegeri poate menține nativul într-o situație care nu îi mai face bine.

Scorpion: „Am încredere în oameni până când îmi dau motive să nu am”

Scorpionul poate susține că oferă încredere celor din jur. În realitate, nativul observă și analizează foarte atent oamenii încă de la primele interacțiuni. Pentru Scorpion, încrederea se construiește în timp. Chiar dacă nu recunoaște, are nevoie de dovezi înainte să lase complet garda jos.

Săgetător: „Am nevoie doar de o schimbare de peisaj”

Săgetătorul iubește libertatea, călătoriile și experiențele noi. Pentru el, schimbarea poate părea sinonimă cu evoluția. Uneori, însă, dorința de a începe de la zero poate fi, de fapt, o formă de evadare. Plecarea poate părea mai simplă decât confruntarea cu problemele care l-au determinat să fugă.

Capricorn: „Mă voi odihni după ce voi merita”

Capricornul este ambițios, responsabil și orientat spre rezultate. Munca poate deveni foarte ușor o măsură a propriei valori. De aici apare și una dintre cele mai mari capcane ale sale: ideea că odihna trebuie câștigată. Nativul își poate amâna constant pauza pentru următorul obiectiv.

Vărsător: „Nu am nevoie să mă integrez”

Vărsătorul își apără independența și individualitatea. Îi place să fie diferit și nu simte nevoia să urmeze întotdeauna regulile celorlalți. În spatele acestei atitudini poate exista însă teama de respingere. Chiar și cea mai nonconformistă persoană are nevoie de oameni lângă care să se simtă acceptată și înțeleasă.

Pești: „Pot repara totul dacă iubesc suficient”

Peștii cred în puterea iubirii și în capacitatea oamenilor de a se schimba. Tocmai această sensibilitate îi poate face să rămână prea mult în situații care le provoacă suferință. Oricâtă iubire ar oferi, însă, un om nu se va schimba dacă nu își dorește acest lucru. Pentru Pești, una dintre cele mai dificile lecții poate fi să știe când este momentul să se desprindă.

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