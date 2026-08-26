Produsul din Kaufland, redus cu 75% începând de astăzi. Este de mare ajutor în bucătărie și costă 29,75 de lei

Produsul din Kaufland, redus cu 75% începând de astăzi. Este de mare ajutor în bucătărie și costă 29,75 de lei
Foto: Facebook
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Kaufland deschide noua serie de promoții cu o reducere puternică la categoria electrocasnice, unde un aparat des folosit în bucătărie ajunge să coste sub 30 de lei. Retailerul aplică un discount de 75%, iar oferta este inclusă în catalogul valabil între 26 august și 1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil.

Produsul care atrage atenția este un storcător de fructe Victronic. Conform catalogului, prețul standard este de 119 lei, iar reducerea aplicată îl aduce la 29,75 lei. Diferența față de prețul inițial este de 89,25 lei, ceea ce transformă oferta într-una dintre cele mai avantajoase ale săptămânii.

Reducere uriașă la Kaufland

Dispozitivul are o putere de 400 W și un recipient de aproximativ 0,6 litri. Este un storcător electric compact, potrivit pentru prepararea rapidă a sucului proaspăt, cu un recipient transparent și un selector de funcții poziționat frontal.

Catalogul săptămânii include și alte reduceri importante. O friteuză cu aer cald Tefal, cu o capacitate de 4,2 litri, este listată la 199,55 lei după o reducere de 50%. De asemenea, un televizor smart KIVI cu diagonala de 80 cm și rezoluție Full HD este disponibil la 699 lei. Printre ofertele menționate se află și un set Canyon format din tastatură, mouse și mousepad la 79,99 lei, precum și o baterie externă Tronic de 10.000 mAh la prețul de 44,99 lei.

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