Cu cine va împărți Cătălin Măruță pupitrul emisiunii Furnicuțele, de fapt: ”O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”

Antena 1 continuă seria schimbărilor din grila de programe. După plecarea lui Denise Rifai de la „Furnicuțele” și venirea lui Cătălin Măruță în locul ei, postul pregătește noi surprize pentru emisiune.

După transferul lui Cătălin Măruță de la Pro TV la Antena 1, formatul „Furnicuțele” trece printr-o nouă schimbare importantă. Emisiunea nu va avea un singur prezentator, ci un cuplu de prezentatori care va împărți pupitrul.

Noua formulă va putea fi urmărită de telespectatori începând din 7 septembrie, când „Furnicuțele” revine cu o echipă de prezentatori schimbată.

Cine i se va alătura lui Cătălin Măruță în platoul „Furnicuțele”

Toamna vine cu schimbări importante la Antena 1, iar emisiunea „Furnicuțele” se numără printre proiectele care le pregătesc telespectatorilor surprize. Postul de televiziune a transmis un nou mesaj dedicat fanilor emisiunii, din care reiese că Cătălin Măruță nu va prezenta singur noul sezon.

Alături de el va fi o colegă, a cărei prezență aduce o nouă dinamică în cadrul emisiunii. Antena 1 păstrează însă suspansul în ceea ce privește identitatea acesteia.

„Scamă, Blană, Cătălin, Oase și Ciucă sunt pregătiți de noul sezon, din 7 septembrie 2026, de la ora 17.00. Dar Furnicuțele au nevoie de o promisiune clară: că le vine și o colegă! Oare le va fi îndeplinită?”, este mesajul postat de Antena 1 pe Instagram.

În videoclipul postat, cele două Furnicuțe vorbesc cu Măruță și, printre altele, îl roagă pe prezentator să le aducă o colegă, având în vedere că sunt doar băieți în platou.

„Problema e că suntem doar cârnați aici, suntem doar bărbați, ai înțeles?”, spune una dintre Furnicuțe. „Cătălin, te rog eu frumos, adu-ne și nouă o colegă, mă. Ne aduci?”, mai spune o Furnicuță.

În acest context, Cătălin Măruță a dat de înțeles că nu va fi singur la pupitrul emisiunii. Astfel că, telespectatorii vor avea parte de o nouă prezență feminină. Noul prezentator a lăsat și un indiciu despre colega sa. Omul de televiziune a spus că viitoarea prezentatoare deține atât frumusețe, cât și inteligență.

„O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”, a declarat Cătălin Măruță.

Cum a fost primit prezentatorul la emisiune

Recent, au fost publicate și primele imagini cu Cătălin Măruță în noua sa ipostază de prezentator al emisiunii „Furnicuțele”. Aflat la pupitrul show-ului, vedeta a avut parte de o primire pe măsura formatului, fiind „luat la rost” de Scamă și Blană.

Cele două personaje i-au explicat, în stilul lor inconfundabil și plin de ironie, care sunt regulile și cum se desfășoară lucrurile în cadrul emisiunii.

„Fii antenă, barosane, că Pro ai mai fost! Caterinca o facem noi: nu te bagi peste noi, nu ne băgăm peste tine!”

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