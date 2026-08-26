Un clujean a trăit spaima vieții, pe Transfăgărășan! O ursoaică i-a smuls bara mașinii

Circulația pe Transfăgărășan a fost serios îngreunată după ce mai mulți turiști au oprit sau au redus viteza pentru a fotografia și privi urșii care au ajuns în apropierea șoselei. Momentul a căpătat o turnură periculoasă atunci când o ursoaică s-a apropiat de un autoturism. Mai mult decât atât, animalul a reușit să smulgă bara din spatele mașinii.

Un șofer din Cluj a trecut printr-un moment de panică după ce o ursoaică, aflată împreună cu puii săi, s-a apropiat de autoturism. Animalul a ajuns în zona din spate a mașinii, a apucat cu dinții bara de protecție și a rupt o porțiune din aceasta.

Șoferul care traversa Transfăgărășanul a scăpat nevătămat, însă autoturismul său a suferit avarii în urma întâlnirii cu animalul sălbatic. Din fericire, nu au fost semnalate persoane rănite.

Filmarea realizată de un alt participant la trafic surprinde momentul în care ursoaica se îndreaptă către autoturismul înmatriculat în Cluj. Puii acesteia rămân în apropierea șoselei, în timp ce femela se agață de zona roții și de partea din spate a mașinii, smulgând o porțiune din bara de protecție.

Incidentul a atras atenția celorlalți șoferi, care au încetinit sau au tras pe dreapta pentru a privi și filma. Din cauza opririlor succesive, traficul de pe șoseaua montană a fost aproape complet perturbat.

România are cea mai mare populație de urși din Europa

Țara noastră găzduiește cea mai numeroasă populație de urși bruni de pe continent, estimată la aproximativ 10.000–12.000 de exemplare. Problema întâlnirilor dintre oameni și animalele sălbatice a devenit tot mai prezentă. În anul precedent autoritățile au fost nevoite să intervină în circa 900 de situații. Aceste acțiuni au vizat îndepărtarea urșilor din zonele locuite, relocarea lor sau, în anumite cazuri, extragerea prin eutanasiere.

Potrivit specialiștilor, efectivele de urși din România depășesc de aproximativ trei ori nivelul pe care l-ar putea susține în mod natural suprafața forestieră a țării. În acest context, problema gestionării populației de urs a ajuns din nou în atenția autorităților.

Pe 24 iunie, Curtea Constituțională a stabilit că este conformă cu legea fundamentală măsura prin care peste 900 de urși pot fi împușcați în anii 2026 și 2027. Judecătorii constituționali au respins sesizarea depusă de președintele Nicușor Dan, astfel că prevederile au rămas în vigoare.

Intervențiile sunt prevăzute atât pentru prevenirea unor incidente, cât și pentru gestionarea situațiilor în care urșii reprezintă un pericol.

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