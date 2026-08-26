BANCUL ZILEI | Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț

Chiar dacă săptămâna de lucru a ajuns doar la jumătate, o doză de umor este întotdeauna binevenită pentru a mai alunga stresul acumulat la serviciu. Pentru a le aduce cititorilor un moment de bună dispoziție, CANCAN.RO propune astăzi un banc savuros, în centrul căruia se află un bătrân care ajunge să cumpere o fântână de la un preot descurcăreț și plin de ingeniozitate.

Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț. A doua zi, bătrânul, în drum spre magazin, întâlnește preotul cel isteț. Acesta îi spune, bătrânului, privind-u-l ca pe o victimă:

– Ți-am vândut fântâna, dar nu și apa. Dacă folosești apa, va trebui să plătești pentru ea!!

Bătrânul rămâne perplex câteva momente, privind în gol. Apoi, el spune:

– Plănuiam să vin să-ți spun, să-ți iei apa din fântână, altfel va trebui să plătești chirie pentru că o ții depozitată în fântâna mea!!

Alte bancuri amuzante

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:

– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!

Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.

Profesorul o corectează și spune surprins:

– Extraordinar! Ai luat 9,50!

Bulă răspunde mândru:

– V-am zis eu că pot!

Profesorul, curios, îl întreabă:

– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.

– Simplu. Am învățat toată noaptea.

– Foarte bine! Și de unde ai învățat?

– Din caietul colegului.

– Dar asta înseamnă că ai copiat!

– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!

Profesorul oftează:

– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă merge la doctor

Bulă ajunge la medic pentru un control.

Doctorul îl întreabă:

– Ce problemă aveți?

– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.

– De când?

– De când ce?

Doctorul zâmbește și continuă:

– Bine… Aveți și alte simptome?

– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.

– Și ce răspundeți?

– La ce?

Doctorul notează ceva în fișă.

– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.

– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?

– Sigur.

Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:

– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

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BANC | Bulă se duce la doctor și începe să-i povestească