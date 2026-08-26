BANCUL ZILEI | Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț

Chiar dacă săptămâna de lucru a ajuns doar la jumătate, o doză de umor este întotdeauna binevenită pentru a mai alunga stresul acumulat la serviciu. Pentru a le aduce cititorilor un moment de bună dispoziție, CANCAN.RO propune astăzi un banc savuros, în centrul căruia se află un bătrân care ajunge să cumpere o fântână de la un preot descurcăreț și plin de ingeniozitate.
Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț.
A doua zi, bătrânul, în drum spre magazin, întâlnește preotul cel isteț. Acesta îi spune, bătrânului, privind-u-l ca pe o victimă:
– Ți-am vândut fântâna, dar nu și apa. Dacă folosești apa, va trebui să plătești pentru ea!!
Bătrânul rămâne perplex câteva momente, privind în gol. Apoi, el spune:
– Plănuiam să vin să-ți spun, să-ți iei apa din fântână, altfel va trebui să plătești chirie pentru că o ții depozitată în fântâna mea!!
Alte bancuri amuzante
Bulă la examenul de matematică
Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…
Bulă merge la doctor
Bulă ajunge la medic pentru un control.
Doctorul îl întreabă:
– Ce problemă aveți?
– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.
– De când?
– De când ce?
Doctorul zâmbește și continuă:
– Bine… Aveți și alte simptome?
– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.
– Și ce răspundeți?
– La ce?
Doctorul notează ceva în fișă.
– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.
– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?
– Sigur.
Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:
– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?
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