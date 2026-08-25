BANC | Fata din poză

BANC | Fata din poză
BANC | Fata din poză
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Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Bună tu ești fata din poza asta?

-Da, arăt bine?

-Atunci trage-te odată din grâu că stau de jumătate de oră cu combina în spatele tău.

-Ho că mă trag.

BANC | Fata din poză

BANC | Fata din poză

Alte bancuri haioase

Bulă și moștenirea

– Bulă, nu fi trist. Cu moștenirea pe care ți-am lăsat-o, poți mânca o viață întreagă.
– O, tată! Și ce mi-ai lăsat?
– Ți-am lăsat o lingură, Bulă.

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!
– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!
– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.
În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:
– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă și Strulă la BAC

Bulă și Ștrulă dau BAC-ul la limba română. La final, discută:
– Bulă, ce ai scris?
– Nimic! Am dat foaia goală.
– Vai, Doamne, ce dezastru!
– De ce, Ștrulă?
– Or să zică ăștia că iar am copiat unul după altul.

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | „Vecine, iar te-a pus nevasta să speli geamurile?”

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