Rareș Cojoc, „captiv” în brațele iubitei top-model! Claudia și-a răsfățat iubitul după vacanță, însă dansatorul milionar nu s-a lăsat dus de val

Rareș Cojoc, „captiv” în brațele iubitei top-model! Claudia și-a răsfățat iubitul după vacanță, însă dansatorul milionar nu s-a lăsat dus de val
Galerie Foto 9
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Rareș Cojoc și Claudia par să fi făcut o mică „rocadă” a fluturașilor. Dacă la începutul poveștii lor de iubire dansatorul era cel care nu se dezlipea de brunetă și o răsfăța cu gesturi romantice la tot pasul, se pare că între timp rolurile s-au mai schimbat. Întorși recent din vacanță, cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO în aeroport, iar de această dată Claudia era cea care îl copleșea pe Rareș cu îmbrățișări și căuta constant apropierea lui. După vacanță, dansatorul pare să fi revenit cu bateriile ceva mai descărcate, în timp ce bruneta pare mai energică și mai afectuoasă. Rămâne de văzut dacă această schimbare de roluri este doar o fază de moment.

Tot noi vă prezentam, în urmă cu aproape trei luni, primele detalii despre Rareș și noua lui iubită, Claudia Dumitru, un model de succes cu o carieră internațională. Atunci, la petrecerea lui aniversară, fostul soț al Andreei Popescu o prezenta oficial părinților săi și era, de departe, cel mai fericit bărbat din club, radiind de bucurie în prezența frumoasei brunete.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Iubita lui Rareș Cojoc a preluat controlul! Nu-l mai scapă din ochi, în timp ce dansatorul pare tot mai distant

De data aceasta, nu știm exact unde au petrecut cei doi, pentru că Rareș a fost extrem de zgârcit cu postările pe rețelele de socializare. Campionul a preferat discreția totală în acest concediu, cel mai probabil pentru a profita din plin de timpul petrecut în doi și de peisajele de care s-au bucurat, sau, pur și simplu, pentru a evita apariția altor comentarii. Cert este ca s-au întors în țară acum patru zile.

Claudia, de nedezlipit de iubitul ei, Rareș Cojoc

Ne întoarcem la imaginile noastre, unde diferența dintre cei doi este foarte clară. În timp ce așteptau la banda de bagaje din Aeroportul Otopeni, Claudia a stat tot timpul lipită de Rareș. Îmbrăcată simplu, cu o cămașă de in roz deschis, o pereche de pantaloni largi, vaporoși, albastru închis și o geantă mică, neagră, purtată tip poștaș, bruneta și-a sprijinit capul pe umărul lui, căutându-i mereu atenția și ținându-și mâinile în buzunarele lui.

De cealaltă parte, fostul soț al Andreei Popescu a fost mult mai rece. Îmbrăcat cu un tricou în dungi, o pereche de pantaloni de asemenea largi, de culoare kaki, și o pereche de adidași, Rareș stătea cu spatele la Claudia, cu mâinile împreunate în față. Nu a schițat niciun gest de răspuns la îmbrățișările ei, ci a privit în față, spre locul unde își aștepta bagajele, părând destul de plictisit după zbor și fără prea mult chef de momente romantice în public. Chiar dacă, de această dată, cei doi nu ne-au răsfățat cu prea multe imagini din vacanță și nici cu ipostaze romantice surprinse în doi, întâlnirea de la aeroport a oferit, fără doar și poate, câteva cadre care au atras atenția. Sperăm ca totul să fie bine între ei și să îi vedem din nou, așa cum s-a întâmplat și în celelalte vacanțe, în ipostaze mult mai apropiate.

Vă reamintim că Rareș Cojoc a fost căsătorit cu Andreea Popescu, alături de care a format o familie timp de mai mulți ani, cei doi având împreună trei copii. După divorțul de Andreea Popescu, Rareș a rămas discret în ceea ce privește viața sa sentimentală și nu a mai fost surprins în compania altei femei, până la apariția Claudiei Dumitru. De cealaltă parte, Andreea Popescu a fost surprinsă în preajma lui Dan Alexa, aparițiile celor doi alimentând la vremea respectivă numeroase speculații.

NU RATA: Rareș Cojoc și-a refăcut viața după divorțul de Andreea Popescu. Dansatorul milionar le-a prezentat părinților noua cucerire, chiar de ziua lui de naștere!

CITEȘTE ȘI: Cine este bruneta care l-a făcut pe Rareș Cojoc să zâmbească din nou. Dansatorul milionar și-a găsit liniștea după separarea de Andreea Popescu

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Delia Salchievici, drama neștiută din căsnicia cu Lino Golden! Fosta soție a artistului vorbește despre sarcina pierdută + Acuzațiile care au marcat-o
Delia Salchievici, drama neștiută din căsnicia cu Lino Golden! Fosta soție a artistului vorbește despre sarcina pierdută + Acuzațiile care au marcat-o
Nadia Comăneci, surpriza de „10” de la Nostalgia! Ce au descoperit festivalierii în muzeul dedicat marii campioane
Nadia Comăneci, surpriza de „10” de la Nostalgia! Ce au descoperit festivalierii în muzeul dedicat marii campioane
Frații Tate își „demolează” imperiul ca să iasă din arest! Aston Martin-uri, Bugatti-uri și un iaht de 50 mil. $ sunt folosite în lupta pentru eliberare
Frații Tate își „demolează” imperiul ca să iasă din arest! Aston Martin-uri, Bugatti-uri și un iaht de 50 mil. $ sunt folosite în lupta pentru eliberare
A apărut un nou “jucător” în lupta pentru milioanele lui Prigoană! La mijloc sunt aproape 500.000 de lei
A apărut un nou “jucător” în lupta pentru milioanele lui Prigoană! La mijloc sunt aproape 500.000 de lei
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
Cine este „miliardarul fantomă”, cel mai bogat om din Italia pe care nu îl știe nimeni
Mediafax
Cine este „miliardarul fantomă”, cel mai bogat om din Italia pe care nu îl știe nimeni
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Adevarul
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Digi24
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Mediafax
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Click.ro
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex costă 549 de lei. Ce primești pentru acest preț?
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex costă 549 de lei. Ce primești pentru acest preț?
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.