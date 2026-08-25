Rareș Cojoc, „captiv” în brațele iubitei top-model! Claudia și-a răsfățat iubitul după vacanță, însă dansatorul milionar nu s-a lăsat dus de val

Rareș Cojoc și Claudia par să fi făcut o mică „rocadă” a fluturașilor. Dacă la începutul poveștii lor de iubire dansatorul era cel care nu se dezlipea de brunetă și o răsfăța cu gesturi romantice la tot pasul, se pare că între timp rolurile s-au mai schimbat. Întorși recent din vacanță, cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO în aeroport, iar de această dată Claudia era cea care îl copleșea pe Rareș cu îmbrățișări și căuta constant apropierea lui. După vacanță, dansatorul pare să fi revenit cu bateriile ceva mai descărcate, în timp ce bruneta pare mai energică și mai afectuoasă. Rămâne de văzut dacă această schimbare de roluri este doar o fază de moment.

Tot noi vă prezentam, în urmă cu aproape trei luni, primele detalii despre Rareș și noua lui iubită, Claudia Dumitru, un model de succes cu o carieră internațională. Atunci, la petrecerea lui aniversară, fostul soț al Andreei Popescu o prezenta oficial părinților săi și era, de departe, cel mai fericit bărbat din club, radiind de bucurie în prezența frumoasei brunete.

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De data aceasta, nu știm exact unde au petrecut cei doi, pentru că Rareș a fost extrem de zgârcit cu postările pe rețelele de socializare. Campionul a preferat discreția totală în acest concediu, cel mai probabil pentru a profita din plin de timpul petrecut în doi și de peisajele de care s-au bucurat, sau, pur și simplu, pentru a evita apariția altor comentarii. Cert este ca s-au întors în țară acum patru zile.

Ne întoarcem la imaginile noastre, unde diferența dintre cei doi este foarte clară. În timp ce așteptau la banda de bagaje din Aeroportul Otopeni, Claudia a stat tot timpul lipită de Rareș. Îmbrăcată simplu, cu o cămașă de in roz deschis, o pereche de pantaloni largi, vaporoși, albastru închis și o geantă mică, neagră, purtată tip poștaș, bruneta și-a sprijinit capul pe umărul lui, căutându-i mereu atenția și ținându-și mâinile în buzunarele lui.

De cealaltă parte, fostul soț al Andreei Popescu a fost mult mai rece. Îmbrăcat cu un tricou în dungi, o pereche de pantaloni de asemenea largi, de culoare kaki, și o pereche de adidași, Rareș stătea cu spatele la Claudia, cu mâinile împreunate în față. Nu a schițat niciun gest de răspuns la îmbrățișările ei, ci a privit în față, spre locul unde își aștepta bagajele, părând destul de plictisit după zbor și fără prea mult chef de momente romantice în public. Chiar dacă, de această dată, cei doi nu ne-au răsfățat cu prea multe imagini din vacanță și nici cu ipostaze romantice surprinse în doi, întâlnirea de la aeroport a oferit, fără doar și poate, câteva cadre care au atras atenția. Sperăm ca totul să fie bine între ei și să îi vedem din nou, așa cum s-a întâmplat și în celelalte vacanțe, în ipostaze mult mai apropiate.

Vă reamintim că Rareș Cojoc a fost căsătorit cu Andreea Popescu, alături de care a format o familie timp de mai mulți ani, cei doi având împreună trei copii. După divorțul de Andreea Popescu, Rareș a rămas discret în ceea ce privește viața sa sentimentală și nu a mai fost surprins în compania altei femei, până la apariția Claudiei Dumitru. De cealaltă parte, Andreea Popescu a fost surprinsă în preajma lui Dan Alexa, aparițiile celor doi alimentând la vremea respectivă numeroase speculații.

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