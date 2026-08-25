Andreea Bălan, vacanță de poveste alături de familie: „Suntem gata de bălăceală”

Andreea Bălan, vacanță de poveste alături de familie: „Suntem gata de bălăceală”
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Andreea Bălan și Victor Cornea au plecat într-o nouă vacanță, iar de această dată au ales una dintre destinațiile apreciate de foarte mulți români. Cei doi au ajuns în Kefalonia, Grecia, o insulă spectaculoasă din Marea Ionică.

Artista în vârstă de 41 de ani și tenismenul Victor Cornea, în vârstă de 32 de ani, sunt mari iubitori ai călătoriilor. Cei doi profită de fiecare ocazie pentru a descoperi locuri noi, fie în timpul turneelor sportive, fie în vacanțele petrecute împreună cu familia. De această dată, destinația aleasă a fost Kefalonia. Andreea Bălan a dezvăluit că este pentru prima dată când vizitează insula și că a auzit numai lucruri bune despre acest loc.

Vedeta s-a cazat într-o vilă spațioasă, cu mai multe dormitoare și piscină exterioară. Gazda le-a pregătit o primire specială și le-a oferit mai multe cadouri. Andreea Bălan le-a arătat fanilor de pe Instagram dulciurile primite, accesoriile croșetate și geanta de plajă. Artista s-a declarat încântată de atenția gazdei.

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„Am auzit numai frumoase despre Kefalonia așa că am decis s-o vizităm. Gazda noastră ne-a așteptat cu dulciuri și cadouri croșetate, cercei frumoși pentru toate 3. Și o geantă frumoasă de plajă. Unicornul s-a umflat și suntem gata de bălăceală.”

Ce pot vizita Andreea Bălan și familia sa în Kefalonia

Kefalonia este una dintre insulele spectaculoase ale Greciei. Destinația este cunoscută pentru plajele sale cu apă turcoaz și peisajele spectaculoase. Printre cele mai populare obiective se numără Peștera Melissani. Turiștii pot face o plimbare cu barca pe apa limpede din interiorul peșterii, experiență care oferă imagini spectaculoase. Un alt loc apreciat este satul Assos. Localitatea este cunoscută pentru casele colorate, străduțele înguste și atmosfera liniștită. Este un loc potrivit pentru plimbări și fotografii.

În zona Argostoli și Lassi, turiștii pot avea șansa să vadă și țestoase marine. Acestea pot fi observate mai ales în anumite momente ale zilei, în apropierea țărmului. Fiskardo este un alt punct de atracție al insulei. Satul-port are un aer elegant și este cunoscut pentru restaurantele și terasele sale. Este, totodată, un loc popular pentru cei care vor să admire apusul. Pentru iubitorii de istorie, Castelul Agios Georgios reprezintă o altă oprire interesantă. Ruinele fortificației oferă și o priveliște spectaculoasă asupra împrejurimilor.

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