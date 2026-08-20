Cele 3 secrete ale căsniciei lui Novak Djokovic. Ce face relația cu Jelena să reziste de peste 20 de ani

Cele 3 secrete ale căsniciei lui Novak Djokovic. Ce face relația cu Jelena să reziste de peste 20 de ani
Cele trei secrete ale căsniciei familiei Djokovic, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Novak Djokovic și Jelena sunt împreună de peste două decenii, iar campionul sârb spune că trei lucruri au fost esențiale pentru relația lor: comunicarea, sinceritatea și transparența. Cei doi s-au cunoscut în timpul liceului, s-au căsătorit în 2014 și au împreună doi copii. Într-un interviu acordat revistei PEOPLE, Djokovic vorbește despre sacrificiile din spatele unei căsnicii de lungă durată și recunoaște că absența de lângă familie, impusă de cariera sa, continuă să îl doară.

Novak și Jelena Djokovic s-au cunoscut în liceu

Marea iubire din viața lui Novak Djokovic este și prima sa iubire.

Djokovic, în vârstă de 39 de ani, și soția sa, Jelena, de 40 de ani, s-au cunoscut când erau elevi de liceu în Serbia. După ce el s-a mutat la Monte Carlo pentru a se antrena ca jucător profesionist de tenis, cei doi s-au apropiat din nou în perioada în care Jelena studia în Italia.

În cele din urmă s-au mutat împreună, iar în 2014 s-au căsătorit. Au acum doi copii: Stefan, în vârstă de 12 ani, și Tara, de 8 ani.

Înaintea lansării noului său documentar de pe Prime Video, Novak Djokovic: The Wolf in Winter, programat pentru 20 august, tenismenul a vorbit pentru People despre ceea ce a făcut ca relația sa cu Jelena să reziste mai bine de două decenii.

„Este singura relație serioasă pe care am avut-o vreodată”

„În primul rând, ea este singura relație serioasă pe care am avut-o vreodată”, spune Djokovic. „A fost iubita mea, logodnica mea și soția mea de mai bine de 20 de ani și îi sunt veșnic recunoscător pentru dragostea ei, pentru sprijinul ei și pentru relația care a evoluat de-a lungul anilor.”

Campionul sârb recunoaște că o asemenea relație presupune însă efort din partea ambilor parteneri.

„Ca în orice altă relație, este nevoie de sacrificii. Este nevoie și de multe compromisuri și trebuie să creșteți împreună.”

Cele trei secrete ale căsniciei lui Novak Djokovic

Djokovic rezumă succesul relației sale cu Jelena în trei cuvinte: „Comunicare, sinceritate, transparență.” Tenismenul consideră esențial ca problemele să fie discutate atunci când apar și nu păstrate în interior.

„Trebuie să comunici atunci când simți că ceva nu este în regulă. Cu cât ții mai mult în tine, cu atât monstrul crește”, explică el.

„Când iese la suprafață, nu mai apare numai acel lucru care te-a deranjat, ci și alte câteva lucruri. Ajungi să aduci înapoi fantomele trecutului și apoi începe o spirală descendentă. Evident, vorbesc din experiență personală.”

Jelena a fost „stânca” lui Novak Djokovic

Djokovic recunoaște că, asemenea oricărui cuplu, el și Jelena au trecut prin încercări și dificultăți. În asemenea momente, cei doi încearcă să își amintească de dragostea și de viața pe care le-au construit împreună.

Câștigătorul a 24 de titluri de Grand Slam spune că Jelena a fost „stânca” sa de-a lungul carierei și persoana care a ținut familia unită în perioadele în care el călătorea la turnee.

„Ea a ținut casa unită, a avut grijă de copiii noștri și i-a ajutat, pe măsură ce au crescut, să facă față absenței tatălui lor, ceea ce mă doare cel mai mult chiar și în prezent”, mărturisește Djokovic.

„Este foarte dureros să îți lași copiii și soția”

Programul unui sportiv de performanță presupune perioade lungi petrecute departe de familie, iar Djokovic recunoaște că acest lucru rămâne una dintre cele mai dificile părți ale carierei sale.

„Când îți lași copiii și soția, cred că nu este un clișeu să spui că este cu adevărat foarte dureros. Dar îți faci meseria și încerci să faci tot ce poți mai bine. Când te întorci acasă, încerci să fii cât mai prezent posibil.”

Din când în când, Stefan și Tara călătoresc împreună cu Jelena la marile turnee pentru a-și susține tatăl. La Wimbledon 2024, Stefan a fost fotografiat jucând pe terenul de antrenament împreună cu Djokovic.

Ce spune Djokovic despre posibilitatea ca fiul său să devină tenismen

Întrebat dacă l-ar încuraja pe Stefan în cazul în care acesta și-ar dori o carieră profesionistă în tenis, Djokovic a răspuns fără ezitare: „Absolut”. Cu toate acestea, principala sa preocupare este să îi fie tată, nu antrenor.

„În primul rând, vreau să fie fericit, să fie sănătos. Vreau să fiu tatăl lui”, spune Djokovic.

Campionul recunoaște că numele pe care îl poartă fiul său vine inevitabil cu anumite așteptări.

„Evident, nu este ușor să fiu cine sunt eu în lumea tenisului… Există întotdeauna curiozitatea dacă va urma același drum, dar nu este același drum. Este drumul lui.”

CITEȘTE ȘI:  Novak Djokovic s-a autoinvitat la nunta unui cuplu care s-a logodit la Wimbledon: „Va fi mai mult decât binevenit”

Cum a reacționat Andreea Bălan după ce a dat nas în nas cu Novak Djokovic la Wimbledon

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Noua generație care ia cu asalt fotbalul mondial. Top 10 jucători care fac senzație în 2026
Noua generație care ia cu asalt fotbalul mondial. Top 10 jucători care fac senzație în 2026
Povestea lui Chec Bebel Doumbia, mijlocașul de 500.00 de euro venit de la Genoa. Transfer-surpriză în Giulești!
Povestea lui Chec Bebel Doumbia, mijlocașul de 500.00 de euro venit de la Genoa. Transfer-surpriză în Giulești!
Teancuri de bani și prime uriașe în vestiar! Recompensa oferită după calificarea în Conference League
Teancuri de bani și prime uriașe în vestiar! Recompensa oferită după calificarea în Conference League
De ce au divorțat Pep Guardiola și Cristina Serra, de fapt. Antrenorul a spus adevărul în documentarul „A Beautiful Obsession”
De ce au divorțat Pep Guardiola și Cristina Serra, de fapt. Antrenorul a spus adevărul în documentarul „A Beautiful Obsession”
Ronaldo și Messi, la finalul unor cariere legendare? Rivalitatea de 20 de ani se apropie de sfârșit
Ronaldo și Messi, la finalul unor cariere legendare? Rivalitatea de 20 de ani se apropie de sfârșit
Lovitură pentru Infantino! Un vicepreședinte FIFA își retrage sprijinul
Mediafax
Lovitură pentru Infantino! Un vicepreședinte FIFA își retrage sprijinul
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cămătari pe lista finanțării proiectului. Cum și-a pierdut avocata Lungu casa. Dezvoltatorul a mai fost condamnat în trecut
Gandul.ro
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cămătari pe lista finanțării proiectului. Cum și-a pierdut avocata Lungu casa. Dezvoltatorul a mai fost condamnat în trecut
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
Digi24
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ioana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu”
Click.ro
Ioana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu”
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Care e cel mai economic model Dacia pe termen lung: GPL, hibrid sau electric?
Promotor.ro
Care e cel mai economic model Dacia pe termen lung: GPL, hibrid sau electric?
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
go4it.ro
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cămătari pe lista finanțării proiectului. Cum și-a pierdut avocata Lungu casa. Dezvoltatorul a mai fost condamnat în trecut
Gandul.ro
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cămătari pe lista finanțării proiectului. Cum și-a pierdut avocata Lungu casa. Dezvoltatorul a mai fost condamnat în trecut
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.