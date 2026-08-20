Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă

S-a aflat ce salariu încasa medicul rezident de 28 de ani care și-a luat viața la Spitalul Universitar! În timp ce ancheta continuă pentru a lămuri tragedia care a șocat comunitatea medicală, ies la iveală și detalii despre veniturile pe care le putea avea tânărul doctor aflat la început de carieră.

Tânărul lucra în cadrul secției clinice de Hematologie a Spitalului Universitar de Urgență București și se afla în perioada de pregătire profesională. Conform calculelor furnizate, la vârsta de 28 de ani ar fi putut fi, cel mai probabil, medic rezident în anul III.

Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar

Pentru un medic rezident aflat în anul III, salariul de bază estimat era de aproximativ 6.700 de lei brut, ceea ce înseamnă în jur de 3.900–4.000 de lei net, înainte de aplicarea unor sporuri și venituri suplimentare.

În cazul unui rezident de Hematologie, la salariul de bază se putea adăuga sporul aferent secției. Pentru secțiile de Hematologie Clinică, sporul indicat este cuprins între 12% și 15%, ceea ce ar fi putut ridica venitul net la aproximativ 4.600 de lei.

La această sumă se puteau adăuga indemnizația de hrană, în jur de 347 de lei brut, precum și banii aferenți gărzilor efectuate. Astfel, venitul lunar final putea ajunge, în funcție de numărul gărzilor și de sporurile aplicabile, în jurul pragului de 5.000 de lei sau chiar mai mult.

Dincolo de detaliile legate de salariu, tragedia medicului rezident de 28 de ani a lăsat în urmă multă durere printre colegii săi. Tânărul a fost găsit mort în incinta Spitalului Universitar de Urgență București, unde își desfășura activitatea în cadrul unui stagiu de pregătire.

Primele informații indică faptul că acesta s-ar fi aruncat de la etajul 14. Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs tragedia. Potrivit unor persoane aflate în curtea spitalului, acestea l-ar fi văzut pe medic în momentul în care s-ar fi aruncat de la etaj.

Ancheta continuă, iar apropiații și colegii tânărului ar urma să fie audiați pentru a se stabili ce s-a întâmplat înaintea tragediei.

Mesajul transmis de conducerea spitalului

Moartea medicului rezident a lăsat în urmă o comunitate medicală îndurerată. Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București au transmis un mesaj emoționant după tragedie.

„Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere”, au spus reprezentanții Spitalului Universitar.

Ulterior, unitatea medicală a precizat că, din respect pentru familia tânărului, nu va oferi alte comentarii. Și Colegiul Medicilor București, alături de reprezentanții Spitalului Universitar, au transmis că dispariția medicului este „o pierdere imensă pentru comunitatea medicală”.

În acest moment, anchetatorii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Detaliile despre veniturile medicului conturează doar partea financiară a începutului său de carieră, fără să poată explica, de unele singure, eventualele probleme sau frământări personale prin care ar fi putut trece.

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