Andra Volos și Lele, gata de luna de miere! Ce destinație au ales ce doi: „Explorăm cât putem de mult”

Andra Volos și Lele, gata de luna de miere! Ce destinație au ales ce doi: „Explorăm cât putem de mult”
Galerie Foto 8
Andra Volos și Lele pelacă în luna de miere /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

După nunta grandioasă, urmează și luna de miere pentru Andra Volos și Lele. Șatena și-a anunțat fanii din mediul online că deja a ales destinația și este gata să se bucure de o lună de relaxare, în compania soțului său. Destinația este una în care șatena își dorea să ajungă de mult timp.

Robert Lele și Andra Volos și-au unit destinele în mod oficial în data de 22 septembrie, la doi ani după ce au făcut cununia civilă. Evenimentul a fost unul spectaculos, iar acum cei doi se pregătesc de luna de miere. Șatena a ales destinația și a decis să îmbine utilul cu plăcutul.

Cum Lele urmează să aibă mai multe concerte în America și Canada, Andra Volos îl va însoți. Aceasta își dorea de multă vreme să ajungă în SUA, iar acum își îndeplinește dorința. Cei doi vor petrece o lună departe de casă și au de gând să exploreze cât mai mult, atât cât pauzele dintre concertele lui Lele le vor permite.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

„Dacă tot am avut nunta visurilor noastre, trebuie să urmeze și luna de miere. Data trecută când soțul meu a fost în America, eu eram însărcinată în 7-8 luni și n-am putut să-l însoțesc. De data asta, recuperez! O lună întreagă împreună în America și Canada, alături de el la evenimente, iar în zilele libere explorăm cât putem de mult”, a mărturisit Andra Volos, în mediul online.

Andra Volos a schimbat patru rochii de mireasă la nuntă /Foto: Instagram

Andra Volos și Lele, nuntă spectaculoasă

În urmă cu doar câteva săptămâni, Andra Volos și Lele au făcut pasul cel mare, unindu-și destinele în mod oficial. Aceștia s-au căsătorit religios la doi ani de la cununia civilă și au organizat o nuntă mare. Au avut alături de ei peste 300 de invitați la marele eveniment, atât familie și prieteni, cât și colegi de breaslă ai lui Robert Lele.

Evenimentul a fost unul de lux, iar invitații s-au distrat pe măsură. Nume mari de pe scena muzicală românească au animat atmosfera de la nuntă. Printre aceștia s-au numărat Nicole Cherry, Andra, Connect-R, dar și Florin Salam. Dansul mirilor a fost acompaniat live de Andra, care a interpretat celebra sa melodie, „Iubirea schimbă tot”.

Andra Volos a fost o mireasă atipică. Șatena nu s-a putut decide la o singură rochie de mireasă, așa că a ales să schimbe patru ținute pe parcursul evenimentului. Una dintre rochii a fost creată de Valdrin Sahiti, un celebru creator de modă. De asemenea, voalul purtat la ceremonia religioasă a atras toate privirile, fiind personalizat cu o țesătură cu chipul Maicii Domnului.

„Astăzi e ziua noastră. Ziua în care, în fața lui Dumnezeu, alegem să fim NOI pentru totdeauna. Vă mulțumim tuturor celor care ne sunteți alături astăzi. Iar tu, Robert, iubirea mea, să nu uiți: astăzi e doar despre noi, despre iubirea noastră și despre Dumnezeu. Sub cerul plin de artificii am sărbătorit începutul celui mai frumos „pentru totdeauna” al nostru, Te iubesc!”, a scris Andra Volos pe Instagram, în ziua cea mare.

 

CITEȘTE ȘI:

Andra Voloș, la un pas de moarte! Abia acum a dezvăluit cumpăna prin care a trecut: „I-am lăsat bilet de adio fetiței mele”

Dana Roba a criticat-o dur pe Andra Volos după nuntă. Soția lui Lele a reacționat vehement

 

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Alertă în România! Violeta Maria, o mamă de 21 de ani, și cei doi copii ai săi au dispărut. Oamenii legii îi caută de 4 zile
Alertă în România! Violeta Maria, o mamă de 21 de ani, și cei doi copii ai săi au dispărut. Oamenii legii îi caută de 4 zile
Cum păstrezi căldura în apartament fără să consumi mai mult gaz! Verificările pe care trebuie să le faci
Cum păstrezi căldura în apartament fără să consumi mai mult gaz! Verificările pe care trebuie să le faci
Incendiu devastator la un spital din Brașov! O persoană a fost găsită carbonizată, 10 oameni au fost evacuați
Incendiu devastator la un spital din Brașov! O persoană a fost găsită carbonizată, 10 oameni au fost evacuați
Singurul mare oraș din România unde apartamentele s-au ieftinit. Cât a ajuns să coste metrul pătrat
Singurul mare oraș din România unde apartamentele s-au ieftinit. Cât a ajuns să coste metrul pătrat
Marius Tucă Show începe luni, 5 octombrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Marius Tucă Show începe luni, 5 octombrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
BOMBA momentului! Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore după scandalul de la Arenele Romane
Mediafax
BOMBA momentului! Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore după scandalul de la Arenele Romane
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
Gandul.ro
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Turiștii au format cozi atât de mari încât cazul a ajuns în instanță
Adevarul
Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Turiștii au format cozi atât de mari încât cazul a ajuns în instanță
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
INCREDIBIL! Cum a reușit un câine jucăuș să-i provoace stăpânului său o PAGUBĂ de 112.000 de euro
Mediafax
INCREDIBIL! Cum a reușit un câine jucăuș să-i provoace stăpânului său o PAGUBĂ de 112.000 de euro
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
Click.ro
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
Digi24
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor.ro
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Figure și-a topit roboții într-o cuvă cu oțel lichid. Ideea a venit chiar de la Terminator
go4it.ro
Figure și-a topit roboții într-o cuvă cu oțel lichid. Ideea a venit chiar de la Terminator
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
Gandul.ro
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.