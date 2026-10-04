Andra Volos și Lele, gata de luna de miere! Ce destinație au ales ce doi: „Explorăm cât putem de mult”

După nunta grandioasă, urmează și luna de miere pentru Andra Volos și Lele. Șatena și-a anunțat fanii din mediul online că deja a ales destinația și este gata să se bucure de o lună de relaxare, în compania soțului său. Destinația este una în care șatena își dorea să ajungă de mult timp.

Robert Lele și Andra Volos și-au unit destinele în mod oficial în data de 22 septembrie, la doi ani după ce au făcut cununia civilă. Evenimentul a fost unul spectaculos, iar acum cei doi se pregătesc de luna de miere. Șatena a ales destinația și a decis să îmbine utilul cu plăcutul.

Cum Lele urmează să aibă mai multe concerte în America și Canada, Andra Volos îl va însoți. Aceasta își dorea de multă vreme să ajungă în SUA, iar acum își îndeplinește dorința. Cei doi vor petrece o lună departe de casă și au de gând să exploreze cât mai mult, atât cât pauzele dintre concertele lui Lele le vor permite.

„Dacă tot am avut nunta visurilor noastre, trebuie să urmeze și luna de miere. Data trecută când soțul meu a fost în America, eu eram însărcinată în 7-8 luni și n-am putut să-l însoțesc. De data asta, recuperez! O lună întreagă împreună în America și Canada, alături de el la evenimente, iar în zilele libere explorăm cât putem de mult”, a mărturisit Andra Volos, în mediul online.

Andra Volos și Lele, nuntă spectaculoasă

În urmă cu doar câteva săptămâni, Andra Volos și Lele au făcut pasul cel mare, unindu-și destinele în mod oficial. Aceștia s-au căsătorit religios la doi ani de la cununia civilă și au organizat o nuntă mare. Au avut alături de ei peste 300 de invitați la marele eveniment, atât familie și prieteni, cât și colegi de breaslă ai lui Robert Lele.

Evenimentul a fost unul de lux, iar invitații s-au distrat pe măsură. Nume mari de pe scena muzicală românească au animat atmosfera de la nuntă. Printre aceștia s-au numărat Nicole Cherry, Andra, Connect-R, dar și Florin Salam. Dansul mirilor a fost acompaniat live de Andra, care a interpretat celebra sa melodie, „Iubirea schimbă tot”.

Andra Volos a fost o mireasă atipică. Șatena nu s-a putut decide la o singură rochie de mireasă, așa că a ales să schimbe patru ținute pe parcursul evenimentului. Una dintre rochii a fost creată de Valdrin Sahiti, un celebru creator de modă. De asemenea, voalul purtat la ceremonia religioasă a atras toate privirile, fiind personalizat cu o țesătură cu chipul Maicii Domnului.

„Astăzi e ziua noastră. Ziua în care, în fața lui Dumnezeu, alegem să fim NOI pentru totdeauna. Vă mulțumim tuturor celor care ne sunteți alături astăzi. Iar tu, Robert, iubirea mea, să nu uiți: astăzi e doar despre noi, despre iubirea noastră și despre Dumnezeu. Sub cerul plin de artificii am sărbătorit începutul celui mai frumos „pentru totdeauna” al nostru, Te iubesc!”, a scris Andra Volos pe Instagram, în ziua cea mare.

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Foto: Instagram