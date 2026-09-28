Dana Roba a criticat-o dur pe Andra Volos după nuntă. Soția lui Lele a reacționat vehement

Dana Roba și Andra Volos, la cuțite
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Un nou scandal se prefigurează în showbiz, iar de această dată protagonistele sunt Andra Volos și Dana Roba. Recent, influencerița și Lele au făcut nunta, iar apariția Andrei Volos din ziua cea mare se pare că a revoltat-o pe Dana Roba. Make-up artistul nu a avut deloc cuvinte de laudă, criticând dur atât machiajul miresei, cât și ținutele purtate de aceasta. Andra Volos nu a rămas indiferentă și a venit cu o replică vehementă.

Andra Volos și Robert Lele s-au căsătorit marți, 22 septembrie, în ziua în care au aniversat patru ani de relație. Cei doi au făcut o nuntă mare, iar mireasa a strălucit la eveniment. Însă, se pare că Dana Roba nu are aceeași părere și a criticat-o dur pe Andra, mai ales pentru machiajul de mireasă.

„Astăzi comentăm machiajul Andrei Volos din ziua nunții. Rămâneți aici că e ceva rău, rău de tot. Nu mi-a plăcut nimic, absolut nimic! În primul rând, cred că a fost machiată de o cursantă, de vreo începătoare. 100% pe mocangeală. În cazul în care a plătit 1.000 de lei pe machiajul ăsta și geana îi stă așa și linia de tuș arată horror… Îngrozitor de strigător la cer! Nu ai voie să arăți așa în ziua nunții.

Îmi pare rău că ai plătit banii ăștia. Dacă ai plătit, du-te și ia banii înapoi. Ai tot dreptul să îți iei banii înapoi. Nu are cum să îți ia o geană așa, să îți pice în supă în momentul când tu dansezi. La miresele mele le ține machiajul 24 de ore intact, garantat. În cazul în care la o mireasă de-a mea se întâmplă așa ceva, a doua zi îi dau banii înapoi”, a spus Dana Roba.

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Andra Volos, reacție tranșantă

Criticile Danei Roba au ajuns până la Andra Volos, iar soția lui Lele a venit imediat cu o replică vehementă. Aceasta a demontat punctual criticile Danei Roba și a apostrofat-o pe aceasta pentru felul în care alege să vorbească despre alte persoane, mai ales când nu este în cunoștință de cauză.

Andra Volos în ziua nunții /Foto: Instagram

Cât despre machiajul de mireasă, Andra Volos a spus că a apelat la un profesionist cu ani de experiență, iar acesta a fost impecabil. Iar pentru a demostra asta, soția lui Lele a postat mai multe imagini de la nuntă.

„Doamna Guță, văd că din nou v-ați făcut timp să-mi analizați machiajul, rochiile și nunta cadru cu cadru, probabil pentru puțină interacțiune. Dacă tot o faceți, măcar informați-vă corect. Ați ales imagini în care vorbesc sau râd ca să comentați tușul, în timp ce în cadrele normale se poate clar urmări machiajul.

Și ca să vă satisfac curiozitatea: da, l-am plătit și l-aș mai plăti de un milion de ori, pentru că așa am vrut eu să arăt. Am făcut probe înainte și exact acesta a fost machiajul ales de mine.

Make-up artistul are ani de experiență, așa că poate înainte să dați lecții altcuiva ar fi bine să vă ocupați de propriile alegeri. Cât despre decolteu și voal, din nou comentați fără să vă uitați bine: voalul cu mica Sfântă Fecioară a fost purtat atât la prima rochie, cea tip prințesă cu detaliul până în gât, cât și la a doua, inclusiv la ceremonia religioasă.

Iar, sincer, nu cred că sunteți dumneavoastră persoana potrivită să dați lecții de decență sau vestimentație, în condițiile în care pe propriul profil alegeți să vă expuneți într-un context extrem de sumar. Este dreptul dumneavoastră și nu v-am judecat pentru asta, dar atunci păstrați aceeași măsură și pentru alte femei.

Eu nu vă analizez corpul, hainele sau viața și nu vă spun cum să vă comportați. Faceți același lucru. Ocupați-vă de viața dumneavoastră și lăsați-mi mie libertatea să port rochiile și machiajul exact așa cum îmi place. Una este o părere, alta este să transformi viața altuia în conținut ca să aveți ce comenta”, a fost replica dată de Andra Volos.

 

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Foto: Instagram

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