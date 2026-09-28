Accident aviatic în Iași. O aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit. În ce stare se află pilotul

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe aerodromul din Iași. Populația este în alertă, iar autoritățile au fost sesizate prin numărul unic de urgență 112 de la turnul de control Romatsa. Aeronava a fost cuprinsă de flăcări la impactul cu pista.

Este alertă în Iași, după ce în urmă cu ceva timp, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit. Din primele informații, aparatul ar fi avut probleme tehnice în zbor și a luat foc la aterizare, la impactul cu solul.

De asemenea, pilotul în vârstă de 41 de ani ar fi reușit să iasă singur din avion și a fost transportat la spital în vederea îngrijirilor medicale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Avion de mici dimensiuni, prăbușit în Iași

Luni, 28 septembrie, în jurul prânzului, o aeronavă ultraușoară, în care se afla doar pilotul, s-a prăbușit în Iași. Potrivit ISU Iași, avionul acesta aterizase pe pista aerodromului, din cauza unei defecțiuni detectate în timpul zborului. La impactul cu solul a fost cuprins de flăcări, însă focul a fost stins înainte ca pompierii să ajungă la fața locului.

Mai mult decât atât, pilotul în vârstă de 41 de ani era conștient, dar prezenta escoriații la nivelul membrelor inferioare și sângerări la nivelul cavității bucale. Din acest motiv, echipajele medicale sosite la locul incidentului l-au preluat și l-au transportat la spital în vederea investigării și îngrijirilor medicale.

„La sosirea forțelor de intervenție, s-a constatat că era vorba despre o aeronavă ultraușoară, în care se afla doar pilotul. Potrivit informațiilor preliminare, acesta aterizase pe pista aerodromului în urma unei defecțiuni tehnice apărute în zbor. Incendiul produs după aterizare fusese lichidat înainte de sosirea pompierilor. Pilotul era conștient și prezenta escoriații la nivelul membrelor inferioare și sângerare la nivelul cavității bucale. Acesta a fost preluat de echipajul TIM și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale”, a transmis ISU.

Avion militar prăbușit în Grecia

La începutul acestei luni, în data de 5 septembrie, un avion militar s-a prăbușit în Grecia. Incidentul s-a petrecut la un eveniment deschis publicului, atunci când piloții făceau un show aerian.

Cei prezenți la fața locului s-au panicat și s-au deplasat echipajele de urgență. Anchetatorii au deschis o anchetă în acest caz, pentru a stabili cauza exactă a incidentului.

VEZI ȘI: Ce a raportat pilotul avionului TAROM după bubuitura auzită de pasageri. Oamenilor nu li s-ar fi zis ce s-a întâmplat după decolarea din Cluj

Problemă descoperită la unul dintre cele mai populare avioane Airbus! Sunt afectate circa 500 de aeronave