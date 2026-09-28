Când cresc temperaturile în România, din nou. Elena Mateescu: „Contăm pe cupola de căldură”

Când cresc temperaturile în România, din nou. Elena Mateescu: „Contăm pe cupola de căldură”
Prognoza meteo
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Temperaturile cresc în zilele următoare, iar începutul săptămânii aduce valori neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Potrivit Elenei Mateescu, mercurul din termometre poate urca până la 26 de grade Celsius. Astfel că, vremea va căpăta aspecte specifice sezonului cald.

După o perioadă cu temperaturi mai scăzute, vremea intră într-un proces de încălzire. La debutul săptămânii, valorile termice vor crește semnificativ. În unele zone ale țării se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. Elena Mateescu, directorul general al ANM, a precizat că aceste temperaturi vor aduce un aspect neobișnuit de cald pentru această perioadă a anului.

Încălzire accentuată de la începutul săptămânii

Capitala se numără printre zonele în care vremea se va încălzi vizibil în perioada următoare. Conform prognozei prezentate de meteorolog, Bucureștiul ar putea ajunge la maxime de aproximativ 23 de grade Celsius, pe fondul unei creșteri treptate a temperaturilor la nivel național.

Săptămâna începe cu o vreme neobișnuit de caldă în vestul și sud-vestul țării. Luni, în Banat și Oltenia, maximele pot urca până la 26 de grade Celsius. Marți, temperaturile se vor menține ridicate, apropiindu-se de valorile specifice perioadei.

Spre finalul lunii septembrie, mercurul va indica între 15 și 24 de grade. Debutul lui octombrie va păstra un regim termic ușor mai cald decât normalul, în special în sud și sud-est, unde sunt posibile maxime de 23-24 de grade.

„Nu excludem intensificări ale vântului în SE țării, Dobrogea, Muntenia, estul Munteniei, sudul Moldovei, 40-50 km pe oră și perioade cu precipitații prezente, dar cantități nesemnificative”, a declarat Elena Mateescu pentru România TV.

Sursa-colaj CANCAN.RO

Valul de căldură care se resimte în această perioadă depășește granițele țării, mai multe regiuni europene confruntându-se cu temperaturi mult peste cele obișnuite. Situația este deosebit de evidentă în Spania, unde termometrele indică valori care se apropie de pragul de 40 de grade Celsius.

Potrivit explicațiilor oferite de Elena Mateescu, această încălzire accentuată este asociată cu prezența unei mase de aer foarte cald, extinsă în vestul și sud-vestul Europei, care favorizează menținerea temperaturilor ridicate.

„Contăm pe cupola de căldură care va afecta partea de V-SV a Europei, la periferia cupolei și este posibil ca săptămâna viitoare să fie valori mai ridicate în V și SV, unde vor fi maxime de peste o zi de vară, 25-26 de grade Celsius”, a mai explicat șefa ANM.

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