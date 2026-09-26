Orașele din România în care vin ninsorile pe 10 octombrie. Prognoza oficială făcută de meteorologii EaseWeather

Toamna vine cu o schimbare bruscă de decor în zonele montane din România. În timp ce în multe regiuni ale țării temperaturile se mențin la valori plăcute pentru această perioadă, în localitățile aflate la altitudini mari sunt anunțate episoade de vreme rece, cu precipitații care pot apărea sub formă de lapoviță sau ninsoare.

Unul dintre orașele în care iarna își poate face simțită prezența încă din prima parte a lunii octombrie este Predeal. Potrivit estimărilor meteorologice, data de 10 octombrie vine cu temperaturi scăzute și precipitații sub formă de ninsoare.

Sunt așteptate primele ninsori

La Predeal, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din România, temperaturile vor coborî considerabil în jurul datei de 10 octombrie. Pentru această zi este indicată o temperatură maximă de 10 grade Celsius, iar precipitațiile sunt reprezentate prin simbolul specific ninsorii.

Răcirea nu se oprește însă aici. Câteva zile mai târziu, pe 16 octombrie, vremea se anunță din nou rece la Predeal. Maxima estimată este de numai 7 grade Celsius, iar precipitațiile pot apărea sub forma unui amestec de ploaie și ninsoare. Minima poate ajunge în jurul valorii de 0 grade Celsius.

Astfel, mijlocul lunii octombrie ar putea aduce primele senzații autentice de iarnă în zonele montane, chiar dacă în restul țării temperaturile rămân mai ridicate.

Cum arată vremea în prima parte a lunii octombrie

Începutul lunii este ceva mai blând la Predeal. Pe 1 octombrie, temperatura maximă este estimată la 13 grade Celsius, iar cerul va fi predominant noros. Urmează câteva zile mai însorite, cu maxime de 14 grade pe 2 octombrie, 15 grade pe 3 octombrie și 17 grade pe 4 octombrie.

Pe 5 și 6 octombrie, mercurul din termometre ar urma să indice aproximativ 16 grade Celsius, în timp ce pe 7 octombrie sunt estimate 14 grade. Și ziua de 8 octombrie păstrează temperaturi de aproximativ 16 grade, înainte ca vremea să înceapă să se răcească.

Pe 9 octombrie, maxima coboară la 11 grade Celsius, iar o zi mai târziu apare episodul de ninsoare.

După primul episod de ninsoare, vremea rămâne schimbătoare

Vremea nu se stabilizează nici după 10 octombrie. Pentru 11 octombrie sunt indicate precipitații și o temperatură maximă de 14 grade Celsius, în timp ce pe 12 octombrie vremea devine din nou însorită, cu aproximativ 12 grade.

Pe 13 octombrie sunt prognozate 13 grade, iar ziua de 14 octombrie ar putea aduce din nou soare și o maximă de 14 grade. Pe 15 octombrie apar din nou precipitații, cu temperaturi de aproximativ 12 grade Celsius.

Finalul lunii aduce temperaturi moderate

După episodul rece de la mijlocul lunii, temperaturile oscilează. Pe 17 octombrie sunt estimate 10 grade, iar pe 18 și 19 octombrie maximele ajung la aproximativ 9 grade Celsius. Pe 20 octombrie sunt prognozate precipitații și 14 grade, urmate de o zi însorită, cu 15 grade, pe 21 octombrie.

În ultima parte a lunii, valorile se mențin în general între 10 și 16 grade Celsius. Pe 24 și 25 octombrie sunt estimate aproximativ 14, respectiv 13 grade, iar pe 27 octombrie apar din nou precipitații, cu o maximă de 11 grade. Luna se încheie cu temperaturi de 10 grade pe 28 octombrie, 13 grade pe 29, 15 grade pe 30 și aproximativ 14 grade Celsius pe 31 octombrie.

Pentru locuitorii și turiștii din stațiunile montane, octombrie poate aduce o alternanță rapidă între zile însorite, ploi, temperaturi scăzute și primele episoade de ninsoare. La altitudini mai mari, diferențele de temperatură față de zonele joase pot fi considerabile, iar trecerea de la toamnă la condiții apropiate de iarnă se poate produce într-un timp foarte scurt.

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