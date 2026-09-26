De ce frigiderul poate mirosi urât chiar dacă nu găsești alimente stricate. Locurile ascunse pe care ar trebui să le verifici

Un miros neplăcut în frigider ne face să căutăm imediat alimentul care s-a stricat. Uneori însă poți verifica toate produsele, arunca mâncarea veche și chiar șterge interiorul aparatului, iar mirosul să persiste. Explicația poate fi ascunsă într-un loc pe care rareori ne gândim să-l curățăm.

Resturile de mâncare și lichidele vărsate pot ajunge în zone greu accesibile ale frigiderului, unde rămân neobservate. În timp, acestea pot deveni sursa mirosului neplăcut chiar dacă rafturile par curate și niciun aliment nu pare alterat, potrivit Real Simple.

Unul dintre primele locuri care merită verificate este partea inferioară a frigiderului. Lichidul scurs dintr-un ambalaj poate ajunge într-o zonă greu vizibilă și poate rămâne acolo mult timp.

De exemplu, zeama provenită de la un pachet de carne crudă care nu a fost închis corespunzător poate trece neobservată dacă se acumulează într-un loc ascuns.

Verifică sub sertarele pentru fructe și legume

O altă zonă ușor de uitat este cea aflată sub sertarele în care sunt păstrate fructele și legumele. Firimituri, bucăți foarte mici de alimente și lichide se pot strecura pe lângă sertare și pot rămâne dedesubt chiar și atunci când restul frigiderului este curățat periodic.

Pentru o curățare completă, sertarele și rafturile detașabile ar trebui scoase. Astfel pot fi verificate atât suprafețele pe care sunt așezate, cât și colțurile și îmbinările greu accesibile.

Și rafturile pot ascunde sursa problemei. Un recipient care s-a scurs poate lăsa lichid în îmbinări sau în spatele altor produse, unde nu este vizibil la o simplă verificare.

Dacă interiorul a fost curățat complet și mirosul persistă, merită verificată inclusiv zona din jurul și de sub frigider.

Mirosul poate veni din congelator

Uneori, sursa mirosului nici măcar nu se află în compartimentul frigiderului. La numeroase modele, aerul rece circulă între congelator și frigider prin intermediul sistemului de ventilație. Din acest motiv, mirosurile provenite de la alimente păstrate prea mult timp în congelator pot ajunge și în compartimentul principal.

Produsele congelate foarte vechi, ambalajele deteriorate sau alimentele care au absorbit mirosuri pot fi cauza problemei. Dacă frigiderul pare curat, verificarea produselor din congelator poate ajuta la identificarea sursei.

Aparatul de gheață poate ascunde o altă problemă

În cazul frigiderelor dotate cu aparat de gheață sau dozator de apă, trebuie luat în calcul și sistemul de alimentare cu apă.

Real Simple notează că linia prin care circulă apa către aparatul de gheață poate deveni o sursă de miros dacă apar depuneri sau mucegai. Într-o asemenea situație, trebuie urmate instrucțiunile producătorului pentru curățarea sistemului, iar dacă problema nu poate fi rezolvată în siguranță poate fi necesară intervenția unui specialist.

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