O vacanță, mai multe lumi! Țara europeană în care găsești palate, mii de insule, orașe medievale și aurora boreală- Suedia

Suedia este una dintre acele destinații europene pe care riști să le judeci greșit dacă te gândești numai la frig, Stockholm și prețurile ceva mai mari decât prin sudul continentului. În realitate, țara poate oferi mai multe vacanțe complet diferite într-una singură, pentru că poți începe dimineața printre clădirile vechi din Gamla Stan, poți urca după-amiaza într-un vapor spre insulele arhipelagului, iar dacă ai mai multe zile la dispoziție poți ajunge într-un oraș medieval de pe Gotland, într-un port de pe coasta de vest sau tocmai în Laponia, unde peisajul urban dispare și începe lumea aurorei boreale. Suedia nu trebuie neapărat „bifată” dintr-o singură călătorie, iar tocmai varietatea aceasta o face interesantă.

Stockholm, orașul în care apa apare după aproape fiecare colț

Pentru prima întâlnire cu Suedia, Stockholm este probabil punctul firesc de plecare, dar capitala suedeză nu seamănă prea mult cu marile orașe compacte ale Europei Centrale. Orașul este așezat pe 14 insule, legate între ele prin 57 de poduri, astfel că apa face parte permanent din decor, fie că mergi către un muzeu, către centrul vechi sau pur și simplu te plimbi fără o destinație precisă.

Locul din care merită începută explorarea este Gamla Stan, centrul vechi al Stockholmului, unde străzile înguste, pavate cu piatră, trec printre clădiri care datează în mare parte din secolele XVI-XVII. Aici se află Stortorget, una dintre imaginile emblematice ale capitalei, dar și Palatul Regal și Catedrala din Stockholm, astfel că o bună parte din istoria orașului poate fi descoperită fără să părăsești acest cartier.

Stockholmul are însă suficient de multe atracții pentru câteva zile, nu doar pentru o plimbare prin centrul istoric. Djurgården este una dintre zonele în care merită petrecută o zi, mai ales datorită muzeelor, iar unul dintre cele mai spectaculoase este Vasa Museum.

O navă scufundată în 1628 a devenit una dintre marile atracții ale Suediei

Povestea navei Vasa este suficient de spectaculoasă încât să merite o oprire chiar și pentru cei care, în mod normal, nu își construiesc vacanțele în jurul muzeelor. Nava de război s-a scufundat în 1628, chiar în timpul călătoriei sale inaugurale, iar după mai bine de trei secole petrecute sub apă a fost recuperată și conservată.

Astăzi poate fi văzută la Vasa Museum, unde dimensiunile navei și starea în care s-a păstrat oferă o imagine mult mai concretă asupra Suediei secolului al XVII-lea decât ar putea-o face câteva vitrine cu obiecte istorice.

Tot în Stockholm pot intra în program Primăria, muzeul Fotografiska sau ABBA The Museum, astfel că orașul funcționează foarte bine inclusiv atunci când vremea suedeză decide că ziua nu este tocmai potrivită pentru plimbări lungi.

La 20 de minute de capitală începe o altă lume

Marele avantaj al Stockholmului este că nu trebuie să alegi între city-break și natură. Arhipelagul capitalei cuprinde aproximativ 30.000 de insule, insulițe și stânci, iar primele destinații pot fi atinse după o călătorie foarte scurtă pe apă.

Asta înseamnă că poți petrece o dimineață în Gamla Stan, iar câteva ore mai târziu să privești Stockholmul de pe vapor, în drum către o insulă. Pentru cine are doar câteva zile la dispoziție, o excursie de câteva ore este suficientă pentru a schimba complet atmosfera vacanței, în timp ce călătorii care stau mai mult pot rezerva o zi întreagă arhipelagului.

Tocmai apropierea aceasta dintre oraș și natură este una dintre particularitățile Stockholmului, pentru că nu trebuie să parcurgi sute de kilometri pentru a lăsa în urmă traficul, muzeele și străzile comerciale.

Gotland și Visby, pentru cei care vor să intre în Evul Mediu

Dacă vacanța are mai mult de câteva zile, Gotland poate schimba din nou complet decorul. Insula combină litoralul și formațiunile stâncoase cu o istorie legată puternic de perioada vikingă și medievală, iar principala atracție este Visby.

Orașul medieval este inclus în patrimoniul mondial UNESCO și este unul dintre acele locuri în care atmosfera contează aproape la fel de mult ca obiectivele turistice propriu-zise. Străzile pietruite, zidurile și clădirile istorice îl transformă într-o destinație care merită mai mult decât o vizită în grabă.

Gotland are nu mai puțin de 92 de biserici medievale, construite între secolele XII și XV, iar împreună cu Fårö oferă aproximativ 800 de kilometri de coastă. Este, așadar, o destinație în care poți combina istoria cu zile petrecute pe malul mării și excursii prin peisaje care nu mai seamănă aproape deloc cu Stockholmul.

Fårö, insula legată pentru totdeauna de Ingmar Bergman

Din Gotland, călătoria poate continua către Fårö, o insulă cu peisaje de coastă spectaculoase, plaje și formațiuni de calcar modelate de apă și vânt.

Fårö are însă și o legătură puternică cu istoria cinematografiei europene. Regizorul Ingmar Bergman a trăit aici și a folosit insula pentru mai multe dintre filmele sale, astfel că locul atrage atât iubitorii de natură, cât și cinefilii care vor să descopere peisajele care l-au fascinat pe unul dintre cei mai importanți regizori ai secolului XX.

În afara sezonului de vârf, liniștea devine o parte importantă a experienței, iar combinația dintre stânci, mare și întinderile aproape pustii face ca Fårö să pară mult mai îndepărtată de marile orașe suedeze decât este în realitate.

Göteborg, varianta suedeză cu miros de mare și fructe de mare

Pe coasta de vest, Göteborg oferă o Suedie diferită. Al doilea mare oraș al țării are identitatea unui mare port, dar și suficiente cartiere, restaurante și atracții pentru a justifica mai multe zile de vacanță.

Haga este unul dintre cartierele potrivite pentru plimbări, cu case din lemn, străzi pavate, cafenele și mici magazine, în timp ce Avenyn și Götaplatsen arată partea mai urbană a orașului. Pentru familii sau pentru cei care vor o pauză de la muzee și arhitectură există și Liseberg, unul dintre cele mai cunoscute parcuri de distracții din Scandinavia.

Legătura cu marea se vede foarte bine și în farfurie. Peștele, creveții, stridiile și celelalte fructe de mare au un rol important în gastronomia locală, iar o vizită la Göteborg poate fi construită foarte ușor și în jurul restaurantelor și piețelor de pește.

Dincolo de oraș începe din nou lumea insulelor, regiunea Göteborg având mii de insule, insulițe și stânci maritime.

Malmö, varianta prin care poți avea două țări într-un singur city-break

Malmö este o alegere foarte bună pentru cei care vor să lege Suedia de Danemarca. Poziția orașului face posibilă combinația cu Copenhaga fără să transformi deplasarea dintre cele două într-o zi pierdută pe drum.

Călătoria cu trenul dintre aeroportul din Copenhaga și gara centrală din Malmö durează mai puțin de 30 de minute, astfel că poți ateriza în Danemarca și ajunge foarte repede în Suedia.

Regiunea Skåne din sudul țării are, la rândul ei, o imagine diferită de Suedia nordică pe care o vedem de obicei în fotografii. În locul întinderilor arctice apar câmpuri, sate, zone de coastă și o gastronomie locală puternică, iar apropierea de continent se simte inclusiv în peisaj.

În Laponia suedeză se schimbă toate regulile vacanței

Dacă Stockholm, Göteborg sau Malmö pot fi abordate ca niște city-break-uri europene, nordul Suediei trebuie privit ca o călătorie separată. Aici distanțele, temperaturile și numărul orelor de lumină încep să dicteze programul, iar experiența depinde foarte mult de anotimp.

Iarna, una dintre marile atracții este aurora boreală, iar Kiruna și Abisko se numără printre destinațiile către care se îndreaptă călătorii care vor să vadă luminile nordului. Vara vine cu fenomenul opus, soarele de la miezul nopții, când întunericul dispare pentru perioade lungi și ritmul zilelor devine complet diferit.

Laponia suedeză este și parte a teritoriului tradițional Sámi, astfel că nordul nu înseamnă numai zăpadă, reni și fotografii cu aurora, ci și întâlnirea cu o cultură indigenă care face parte din identitatea acestei regiuni.

În Suedia, natura nu se privește numai de după gard

Există și un concept suedez care spune multe despre relația localnicilor cu natura: „Allemansrätten”, dreptul de acces public. În limitele stabilite pentru protejarea proprietății, animalelor și mediului, oamenii se pot deplasa prin natură, pot face drumeții, pot campa temporar și pot culege fructe de pădure sau ciuperci.

Pentru turist, acest principiu înseamnă că pădurile, lacurile și traseele nu sunt doar decorul pe lângă care treci cu mașina. Natura poate deveni chiar centrul vacanței, mai ales dacă vrei câteva zile de mers pe jos, caiac, camping sau pur și simplu liniște departe de orașe.

Este unul dintre motivele pentru care Suedia poate fi descoperită foarte diferit de doi turiști care ajung în exact aceeași perioadă: unul poate petrece aproape tot timpul în muzee și orașe, iar celălalt poate pleca spre insule și păduri.

Câte zile îți trebuie pentru o primă vacanță în Suedia

Dacă ai numai patru zile, Stockholm este suficient pentru prima întâlnire cu țara, mai ales dacă rezervi și câteva ore sau o zi pentru arhipelag. Gamla Stan, Djurgården, Vasa Museum și o călătorie cu vaporul pot alcătui fără probleme un city-break complet.

La șapte zile începe să merite adăugat Gotland, în special dacă vrei să vezi Visby și să treci de la atmosfera unei capitale nordice la cea a unui oraș medieval. Pentru zece până la douăsprezece zile, traseul poate fi extins către Göteborg sau poate fi împărțit între Stockholm și nordul arctic, deși Laponia merită planificată separat, în funcție de sezon.

La început de octombrie, Suedia capătă o atmosferă aparte, cu culori puternice de toamnă, mai puțină aglomerație decât în plin sezon estival și suficiente muzee și obiective interioare pentru zilele în care vremea nu cooperează. Stockholmul, Gamla Stan, o ieșire în arhipelag și ritualul suedez al unei „fika”, pauza de cafea însoțită de ceva dulce, pot transforma câteva zile de toamnă într-o introducere foarte bună într-o țară care merită descoperită dincolo de clișeul frigului nordic.

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