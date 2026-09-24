Stațiunea din România perfectă pentru un weekend de toamnă! Ape termale, cascade și munți spectaculoși la câteva ore de București

Dacă vara ne împinge instinctiv spre mare, toamna începe sezonul perfect pentru o escapadă la băi, iar Călimănești-Căciulata are un avantaj greu de ignorat: poți sta într-un bazin cu apă termală caldă în timp ce munții din jurul tău se colorează în galben, ruginiu și roșu. Stațiunea de pe Valea Oltului nu înseamnă însă doar tratamente balneare și halate albe, așa cum încă își imaginează unii turiști. Ai piscine, izvoare minerale, Parcul Național Cozia, cascade, mănăstiri, vestigii romane și suficiente drumuri spectaculoase pentru a umple fără probleme un weekend de două-trei zile. Iar unele dintre apele captate din adâncuri ajung la sursă la temperaturi de peste 80 de grade Celsius.

De ce Călimănești-Căciulata este atât de potrivită toamna

Călimănești-Căciulata are un mare avantaj în lunile de toamnă: principala atracție a stațiunii nu dispare odată cu temperaturile de vară. Din contră, apa termală devine parcă și mai tentantă atunci când afară sunt 10-15 grade, iar deasupra bazinului se ridică aburul.

La asta se adaugă poziția spectaculoasă pe Valea Oltului. Stațiunea se află practic la poarta Parcului Național Cozia, astfel încât poți împărți ziua foarte simplu: dimineața și la prânz pleci la plimbare, vezi o mănăstire sau o cascadă, iar după-amiaza te întorci la băi.

Toamna mai vine cu un bonus: pădurile de pe versanții Defileului Oltului își schimbă complet înfățișarea, iar simplul drum prin zonă devine parte din excursie.

Ce conțin apele minerale de la Călimănești-Căciulata

Nu există o singură „apă de Căciulata”, cu aceeași compoziție peste tot. Stațiunea dispune de numeroase izvoare și foraje, iar caracteristicile lor diferă.

În zonă întâlnim ape sulfuroase, clorurate, bicarbonatate, sodice, calcice și magneziene, unele având și iod, brom sau hidrogen sulfurat. În anumite surse sunt prezente în cantități mici și alte elemente, precum manganul, litiul, zincul sau cuprul.

Tocmai compușii sulfuroși sunt responsabili pentru mirosul caracteristic pe care îl poți simți în apropierea anumitor izvoare, acel iz de „ou fiert” care îi surprinde uneori pe turiștii ajunși pentru prima dată într-o stațiune cu ape sulfuroase.

Diferențele dintre izvoare pot fi considerabile și în privința mineralizării. De exemplu, Izvorul Căciulata 1 are o temperatură de aproximativ 12°C și o mineralizare de circa 3,35 g/l, fiind o apă sulfuroasă, clorurată, bicarbonatată, sodică, calcică și magneziană.

Izvorul 6 Călimănești are aproximativ 16°C, dar o mineralizare mult mai ridicată, de aproximativ 17,8 g/l.

Unele ape ies din pământ la peste 80 de grade Celsius

Aici apare una dintre surprizele stațiunii. Nu toate apele minerale de la Călimănești-Căciulata sunt fierbinți. Unele izvoare naturale sunt reci și au temperaturi sub 20°C, fiind asociate în special curelor interne, în timp ce apele captate prin anumite foraje pot ajunge la temperaturi foarte mari.

În zonă există ape hipotermale în jurul valorilor de 20-34°C, ape termale care pot ajunge în jurul a 42-43°C, dar și ape geotermale captate prin foraje adânci care depășesc 80°C.

Un exemplu spectaculos este sonda 1009 Călimănești, de unde apa destinată utilizării externe ajunge la aproximativ 86°C. Aceasta este cloruro-sodică, brom-iodurată, bicarbonatată, calcică, magneziană și slab sulfuroasă, cu o mineralizare de peste 15 g/l.

Evident, nimeni nu intră într-un bazin cu apă la 86°C. Aceasta este temperatura apei la sursă, iar pentru utilizarea în bazine apa ajunge la temperaturi compatibile cu baia.

Variante pentru cei care vor să se bălăcească

Dacă nu mergeți la Căciulata pentru o cură balneară propriu-zisă, ci vreți câteva ore de relaxare în apă caldă, una dintre cele mai cunoscute variante este Cozia AquaPark.

Complexul dispune de bazine interioare și exterioare, inclusiv cu apă termală, iar temperaturile apei din complex se situează, în funcție de bazin, aproximativ între 28 și 37°C. Există și jacuzzi, saună umedă, instalații de hidroterapie și tobogane, astfel încât locul funcționează atât pentru adulții care vor să stea liniștiți în apă, cât și pentru familiile cu copii.

Tocmai existența spațiilor interioare face ca destinația să rămână interesantă și într-o zi ploioasă de octombrie. Nu trebuie să te rogi să fie 25°C afară ca să te bucuri de excursie.

În stațiune mai există ștranduri, hoteluri și complexe cu piscine și facilități spa, astfel încât merită verificat inclusiv dacă unitatea de cazare aleasă oferă acces la apă termală.

Izvoarele minerale pot deveni ele însele o plimbare

Călimănești-Căciulata are și izvoarele minerale care au făcut cunoscută stațiunea cu mult înainte de apariția aquapark-urilor moderne. O plimbare pe Aleea de cură și prin zona izvoarelor 1 și 2 Căciulata este o modalitate bună de a vedea și partea balneară tradițională a locului.

Trebuie însă făcută o diferență între baia într-un bazin și consumul apei minerale. Faptul că o apă provine dintr-un izvor mineral nu înseamnă că trebuie băută după bunul plac, mai ales atunci când vorbim despre cure pentru diferite afecțiuni. Cura internă și tratamentele balneare se fac în funcție de indicațiile medicale.

Mănăstirea Cozia, locul pe care ar fi păcat să-l ratezi

Dacă ajungi în Călimănești-Căciulata și nu vezi Mănăstirea Cozia, ai ratat probabil cel mai cunoscut obiectiv istoric al zonei.

Mănăstirea este strâns legată de Mircea cel Bătrân, care este înmormântat aici, iar amplasarea pe malul Oltului, cu munții ridicându-se în spatele construcției, îi dă o atmosferă aparte.

Chiar și pentru cine nu este atras în mod special de turismul religios, Cozia merită privită ca monument istoric și ca parte esențială din povestea Văii Oltului.

La doi pași de Evul Mediu găsești și romanii

În apropiere se află Castrul Roman Arutela, astfel încât într-un spațiu relativ restrâns poți trece de la istoria medievală la perioada romană.

Castrul a fost ridicat în apropierea drumului roman de pe Valea Oltului, iar oprirea poate fi combinată foarte ușor cu vizitarea Mănăstirii Cozia.

Este unul dintre avantajele zonei: obiectivele nu sunt răspândite la sute de kilometri unele de altele, așa că nu trebuie să petreci jumătate de concediu în mașină.

Cascada Lotrișor, una dintre cele mai frumoase

Dacă vreți natură, dar nu neapărat o ascensiune serioasă pe munte, Cascada Lotrișor este una dintre cele mai bune alegeri.

Se află la aproximativ 7,5 kilometri de Căciulata, pe direcția Sibiu, iar de la intrarea pe vale până la cascadă sunt aproximativ 2,4 kilometri. Traseul pe drumul forestier poate fi parcurs pe jos în aproximativ 35-40 de minute, în funcție de ritm.

Toamna este probabil unul dintre cele mai frumoase momente pentru această plimbare, datorită pădurii care își schimbă culoarea. Ai nevoie însă de încălțăminte potrivită, mai ales după ploaie, când frunzele și terenul pot deveni alunecoase.

Parcul Național Cozia, pentru cine vrea mai mult decât o plimbare

Pentru turiștii care vor munte adevărat, Parcul Național Cozia oferă trasee către Cabana Cozia, Vârful Cozia, Mănăstirea Stânișoara și alte puncte din masiv.

Vârful Cozia ajunge la 1.668 de metri, iar unele trasee presupun diferențe serioase de nivel și nu trebuie confundate cu plimbarea până la Cascada Lotrișor.

Toamna trebuie luate în calcul durata mai mică a zilei, ceața, precipitațiile, frunzele ude și schimbările de vreme. În parc trăiesc și animale sălbatice, printre care ursul, lupul, râsul, mistrețul, cerbul și capra neagră.

Pentru cei care nu vor aventură montană, există suficiente variante mai liniștite, inclusiv plimbările prin Parcul Căciulata sau prin zonele amenajate ale stațiunii.

Turnu, Stânișoara și Ostrov completează traseul

Mănăstirea Turnu este o altă oprire care merită făcută, mai ales datorită poziției sale spectaculoase, sub munte și aproape de Olt.

Mai sus se află Mănăstirea Stânișoara, de unde pornesc și trasee montane. În această parte a parcului există și cascade mai puțin cunoscute, printre care Cascada Stânișoara și Cascada Gardului, cunoscută și drept Cascada Urzicii.

În Călimănești se poate vizita și Mănăstirea Ostrov, foarte ușor de inclus într-o zi în care nu vreți să plecați prea departe de stațiune.

Cu mașina puteți continua spre Brezoi și Valea Lotrului

Dacă aveți trei zile la dispoziție și vreți să explorați mai mult, Brezoi este suficient de aproape pentru a fi inclus în traseu. De aici se deschide Valea Lotrului, iar drumul poate continua spre Malaia, Lacul Brădișor și Voineasa.

Este o variantă foarte frumoasă pentru o zi senină de toamnă, când nu vreți neapărat să faceți un traseu pe jos, dar vreți să vedeți munții și să vă opriți din loc în loc.

În direcția opusă se află Râmnicu Vâlcea, iar pentru o excursie mai lungă poate fi luată în calcul și zona Ocnele Mari.

Cum poate arăta un weekend de trei zile la Călimănești

Prima zi poate rămâne pentru sosire, Călimănești, Căciulata, izvoarele minerale și câteva ore de apă termală. După un drum cu mașina, perspectiva unui bazin la peste 30°C sună oricum mai bine decât un program turistic militarizat.

A doua zi poate începe la Mănăstirea Cozia, continua la Arutela și apoi la Cascada Lotrișor, iar după câteva ore petrecute afară vă puteți întoarce în stațiune pentru băi termale.

În ultima zi puteți alege Mănăstirea Turnu, Ostrov sau, dacă vremea și condiția fizică permit, o ieșire spre Stânișoara. Pentru cei care preferă plimbarea cu mașina, alternativa este Brezoi și o bucată din Valea Lotrului.

Și poate acesta este marele atu al Călimăneștiului toamna: nu trebuie să alegi între munte și băi. Dimineața poți merge printr-o pădure ruginită de octombrie, la prânz poți mânca undeva pe Valea Oltului, iar seara poți sta în apă termală în timp ce afară temperatura continuă să scadă. Pentru un weekend de toamnă, combinația este greu de bătut.

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