Mariah Carey, detronată. Artista care i-a doborât recordul de 22 de săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100

Mariah Carey, detronată. Artista care i-a doborât recordul de 22 de săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100
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Foto: Colaj CANCAN
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Mariah Carey nu mai deține recordul pentru cele mai multe săptămâni petrecute pe primul loc în Billboard Hot 100. Performanța artistei, stabilită cu celebrul hit „All I Want for Christmas Is You”, a fost depășită de cântăreața country Ella Langley, a cărei piesă „Choosin’ Texas” a ajuns la 23 de săptămâni în fruntea clasamentului american.

Ella Langley a intrat în istoria Billboard după ce „Choosin’ Texas” a ajuns la 23 de săptămâni pe primul loc în Hot 100, potrivit Entertainment Weekly.

Performanța o plasează pe artista în vârstă de 27 de ani în fața lui Mariah Carey, care acumulase 22 de săptămâni pe prima poziție cu „All I Want for Christmas Is You”.

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În cazul hitului de Crăciun al lui Mariah Carey, cele 22 de săptămâni nu au fost consecutive. Piesa a fost lansată în 1994, însă a ajuns pentru prima dată pe primul loc în Billboard Hot 100 abia în 2019. De atunci, melodia a revenit periodic în fruntea clasamentului în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Choosin’ Texas” a stabilit un nou record

„Choosin’ Texas” a fost lansată în octombrie 2025 și a intrat în Billboard Hot 100 în luna următoare. Ascensiunea piesei a continuat rapid: în ianuarie 2026 a ajuns în Top 10, iar în februarie a urcat pentru prima dată pe locul 1.

Melodia este compusă de Ella Langley împreună cu Miranda Lambert, Luke Dick și Joybeth Taylor și a devenit cel mai mare succes de până acum al artistei.

Sursa foto: Profimedia

Odată cu cea de-a 23-a săptămână petrecută pe primul loc, „Choosin’ Texas” a depășit și alte hituri care au dominat clasamentul american pentru perioade foarte lungi. „A Bar Song (Tipsy)”, interpretată de Shaboozey, și „Old Town Road”, piesa lui Lil Nas X în colaborare cu Billy Ray Cyrus, au petrecut fiecare câte 19 săptămâni pe prima poziție.

Succesul piesei se reflectă și în alte clasamente Billboard. „Choosin’ Texas” a petrecut 23 de săptămâni în fruntea Streaming Songs și 18 săptămâni pe primul loc în Digital Song Sales, unde a egalat recordul stabilit anterior de BTS.

Mariah Carey și-ar putea recupera recordul

Recordul stabilit de Ella Langley nu este neapărat definitiv. „All I Want for Christmas Is You” a revenit în mod repetat în Billboard Hot 100 în ultimii ani, odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă.

Dacă hitul lui Mariah Carey va ajunge din nou pe primul loc în sezonul de Crăciun, acesta va continua să adauge săptămâni la totalul său, astfel că lupta pentru record ar putea continua chiar în lunile următoare.

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