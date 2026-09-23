Nimeni nu trebuia să afle! Celebra TikTokeriță și-a ascuns sarcina luni întregi, chiar și în costum de baie

Familia unuia dintre cele mai cunoscute cupluri de pe TikTok se mărește din nou. Sophia și Taylor Watts au anunțat că așteaptă cel de-al treilea copil, la numai zece luni după venirea pe lume a fiicei lor, Eloise. Cei doi au reușit să țină sarcina secretă luni întregi, chiar și pe parcursul verii, iar vestea a fost dezvăluită printr-o ședință foto de familie în care apar cele două fetițe ale lor și primele imagini de la ecografie. Bebelușul este așteptat în martie 2027, iar cei doi influenceri recunosc că încă încearcă să se obișnuiască cu ideea că foarte curând vor avea trei copii.

Sophia și Taylor Watts așteaptă al treilea copil

Potrivit PEOPLE, familia Watts se mărește! Pe 21 septembrie, Sophia și Taylor Watts au apelat la rețelele de socializare pentru a împărtăși vestea care le-a adus o bucurie uriașă: cei doi așteaptă cel de-al treilea copil.

Cuplul a publicat mai multe fotografii realizate în cadrul unei ședințe foto de familie, alături de fiicele lor, Mary, în vârstă de 2 ani, și Eloise, care are 10 luni. În imagini apar și ecografiile celui de-al treilea copil al familiei.

„Bebelușul Watts nr. 3 vine în martie 2027!”, a scris Sophia în descrierea postării.

Influencerița a mărturisit că sarcina a reprezentat unul dintre cele mai frumoase secrete pe care ea și soțul său le-au păstrat în ultimele luni și că este fericită că poate, în sfârșit, să împărtășească vestea cu cei care îi urmăresc.

„Acesta a fost cel mai dulce mic secret și suntem atât de încântați că, în sfârșit, îl putem împărtăși cu voi toți!!! Suntem mai mult decât fericiți să primim încă un copil în familia noastră. Mulțumim, Iisuse!”, a continuat Sophia.

Primele imagini cu burtica de gravidă

Fotografiile par să fi fost realizate chiar la locuința cuplului și surprind mai multe momente de familie. Sophia își ține mâinile pe burtica deja vizibilă, își îmbrățișează fiicele și arată cu mândrie imaginile de la ecografie, în timp ce Taylor o ține în brațe și zâmbește.

Cei doi au vorbit mai pe larg despre veste într-un videoclip publicat pe YouTube și au dezvăluit că aceasta este sarcina pe care au reușit să o țină secretă cel mai mult timp până acum.

Performanța li se pare cu atât mai surprinzătoare cu cât o bună parte din sarcină s-a suprapus peste perioada verii, când Sophia a purtat costume de baie, iar burtica ar fi putut să le dea de bănuit celor care au întâlnit-o.

„Așa că, dacă m-ați văzut în public și ați avut anumite suspiciuni, suspiciunile voastre au fost corecte, pentru că…”, a început Sophia, înainte să-și arate burtica.

Taylor a completat-o imediat:

„Cu siguranță începe să i se vadă puțin burtica.”

Sophia nu încearcă însă deloc să ascundă cât de mult îi place această etapă a sarcinii.

„Îmi place burtica. Sunt atât de entuziasmată!”, a spus ea.

Au aflat despre sarcină într-un mod diferit

Taylor a mai dezvăluit că, de această dată, cei doi au aflat despre sarcină într-un mod diferit față de celelalte dăți, însă nu a oferit detalii despre ceea ce s-a întâmplat.

Vestea că vor avea încă un copil i-a determinat să accelereze și planurile pentru amenajarea unui spațiu mai mare, potrivit pentru familia lor care, în numai câteva luni, va număra cinci membri.

Pentru Taylor, ideea că va deveni tată pentru a treia oară pare încă greu de procesat.

„Faptul că vom fi… părinții a trei copii? Adică, trei. Este cel mai nebunesc lucru”, a spus el. „Viața se mișcă repede. Suntem atât de entuziasmați.”

Al treilea copil vine la mai puțin de un an și jumătate după nașterea lui Eloise

Sophia și Taylor Watts au devenit părinți pentru prima dată în noiembrie 2023, când s-a născut fiica lor, Mary Mahryn.

Doi ani mai târziu, în noiembrie 2025, familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a celei de-a doua fetițe, Eloise Pearl. Acum, la numai zece luni după nașterea lui Eloise, cuplul a anunțat că urmează un nou capitol important.

Cel de-al treilea copil este așteptat în martie 2027, ceea ce înseamnă că Sophia și Taylor vor trece într-un interval relativ scurt de la viața în doi la o familie cu trei copii mici.

Pentru moment, cei doi nu au dezvăluit dacă bebelușul este băiat sau fată, concentrându-se asupra bucuriei de a putea vorbi public despre sarcina pe care au reușit să o ascundă luni întregi.

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