Carmen Harra și Adriana Bahmuțeanu, amenințate prin mesaje! „Vă folosim și pe voi ca momeală”

Carmen Harra și Adriana Bahmuțeanu, amenințate prin mesaje! „Vă folosim și pe voi ca momeală”
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Carmen Harra și Adriana Bahmuțeanu. Sursa foto Colaj CANCAN
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Carmen Harra și Adriana Bahmuțeanu au fost amenințate cu moartea! Mesajele primite au fost atât de grave, încât situația a făcut-o pe una dintre ele să ia o decizie radicală, iar cealaltă recunoaște că a început să se uite altfel în jur atunci când iese din casă.

Carmen Harra a spus că a primit mesaje peste mesaje în care era amenințată cu moartea dacă se întoarce în România. Iar pentru o femeie care urma să revină în țară după ani buni de absență, vestea a fost cât se poate de brutală.

Carmen Harra a fost amenințată cu moartea!

Clarvăzătoarea a spus că nu înțelege ce au oamenii cu ea și de ce ar ajunge cineva să-i dorească răul. Mesajele au speriat-o serios, iar Carmen Harra a mărturisit că, după tot ce s-a întâmplat, nu mai are de gând să se întoarcă vreodată în România.

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„Am primit mesaje peste mesaje cu moartea. Mă amenințați cu moartea dacă vin în România. Dacă aici s-a ajuns, dacă aici e stadiul în care țara asta vrea să omoare un om, un român care a reprezentat România de o viață peste hotare, care a scris atâtea cărți, care a vorbit despre România, care apare la televiziunea americană, care se educă să învețe cât mai mult în fiecare zi, încearcă să împărtășească informațiile cu voi, care nu vă supără cu nimic.

Carmen Harra și Adriana Bahmuțeanu

Carmen Harra și Adriana Bahmuțeanu. Sursa foto Social media

Eu nu vă supăr cu nimic. Nu știu de ce prezența mea poate să declanșeze astfel de sentimente sinistre, să vrei să omori o femeie de 70 de ani care n-a fost de mulți ani în țara ei. Este înfiorător ce se întâmplă. Când am văzut atât de multe, am zis: «Nu mai vin niciodată în România.» Nu pot decât să vă doresc să vă fie bine tuturor celor care m-ați amenințat”, a spus Carmen Harra.

Carmen Harra nu s-a oprit aici. A continuat să vorbească despre cei care i-ar fi transmis amenințările și a avut un mesaj care vine ca o palmă peste obraz pentru autorii lor. Vedeta a spus că nu le poartă ură, însă consideră că asemenea gesturi arată nivelul celor care aleg să amenințe un om cu moartea.

„Nu vă port ură, acesta este nivelul vostru de gândire și poate doar să-mi pară rău pentru voi. Este o karmă atât de negativă să ameninți un om cu moartea pur și simplu, fără nicio explicație. Un om care nu ți-a făcut nimic rău”, a mai spus Carmen Harra.

Clarvăzătoarea urma să vină în România și pregătea o conferință pe care o aștepta cu nerăbdare.

Acum, evenimentul nu mai are loc. Carmen Harra a spus că a anulat totul și că va face publice mesajele primite, pentru ca oamenii să vadă exact până unde au ajuns lucrurile.

„Este absolut dezgustător, este sinistru, trist. Vreau să vă anunț că, date fiind aceste mesaje pe care le voi face publice, să vedeți și voi la ce nivel poate fi un om amenințat cu moartea. Să vedeți până unde s-a ajuns în România situația. M-am hotărât să-mi anulez venirea și nu voi mai ține această conferință de care eram atât de entuziasmată și vă dau această satisfacție celor care m-ați amenințat, pentru că eu nu uit niciodată.

Cum prietenii mei au fost omorâți, cum Mihai a fost omorât, sunt oameni care nu știu cu ce v-au greșit și au fost omorâți într-un mod absolut sinistru. Fiți fericiți, nu mai vin! Nu o să mă mai vedeți, nu mai aveți nicio treabă, poate o să mai apar pe rețelele de socializare din dorința de a vă oferi informații interesante și benefice pentru voi. Vreau să-mi tai legăturile cu România”, a povestit ea pe rețelele de socializare.

Și Adriana Bahmuțeanu a fost luată în vizor

Povestea nu se oprește însă la Carmen Harra. În mesajele prezentate de clarvăzătoare apare și numele Adrianei Bahmuțeanu. Iar ceea ce ar fi fost transmis acolo a făcut-o pe jurnalistă să privească situația cu mult mai multă seriozitate. Unul dintre mesajele respective ar fi făcut referire la păpuși voodoo și la ideea de a le pune în pericol pe cele două femei.

Bahmuțeanu nu a stat deoparte. Ea recunoscut că a mai primit mesaje urâte, dar că de această dată a ajuns să se întrebe dacă nu cumva lucrurile pot ieși din mediul online și ajunge în stradă.

„Uneori este greu de înțeles câtă răutate se ascunde în unii oameni!!! Doamna Carmen Harra a primit recent mai multe mesaje de amenințare și a decis să anuleze vizita în România! Recunosc, am mai primit și eu astfel de mesaje, dar este prima dată când îmi pun serios problema că este posibil să-mi iau o sticlă în cap pe stradă!

Ce pretenții să mai ai de la o societate dezbinată, în care ura și hate-ul sunt încurajate, în care am ajuns să ne dușmănim unii pe alții din… nimic??? N-am făcut în viața mea rău nimănui. Nu citesc, de obicei, comentariile veninoase ale unora, tocmai ca să nu-mi stric ziua, dar astăzi am ajuns să cred că e timpul să oprească cineva planeta. Eu vreau să cobor!”, a transmis Adriana Bahmuțeanu, pe Facebook.

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