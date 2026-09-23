Pescobar se însoară: „O trec și la statutul de soție!” Primele declarații despre pasul cel mare

Pescobar se însoară: „O trec și la statutul de soție!” Primele declarații despre pasul cel mare
Pescobar și Lavinia/ Sursa foto Social media
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Pescobar se însoară! Da, ați citit bine! Paul Nicolau lasă burlăcia în urmă și face pasul cel mare cu Lavinia, femeia care i-a dăruit cel de-al treilea copil. Se pare că patronul de la Taverna Racilor nu mai acceptă avansuri de la fane și că e gata să se așeze la casa lui și să renunțe la petrecerile cu șampanie de la Loft.

După ce a făcut trei copii cu trei femei diferite, Pescobar pare că s-a oprit la Lavinia. Și, dacă până acum fanele mai aveau motive să spere, de aici lucrurile devin ceva mai complicate pentru ele.

Paul Nicolau are trei copii și, după cum spune chiar el, fiecare dintre micuți este bine și se află alături de mama lui. Antreprenorul este mulțumit de felul în care femeile din viața lui se ocupă de cei mici, însă când vine vorba despre ultimul copil, situația este ceva mai clară.

Pescobar se însoară!

Lavinia nu mai este doar mama celui de-al treilea copil al lui Pescobar. Se pregătește să fie și nevasta lui!

„Copiii sunt foarte bine. Sunt cu mămicile lor. Eu am performanța… Am făcut trei copii cu trei mămici (râde – n.r.). Sunt bine, că, mulțumesc lui Dumnezeu, am ales bine pe fiecare din ele și sunt foarte grijulii. Dar acum să zicem că pe ultimul pe care l-am făcut… o să și rămân cu Lavinia, pe care o trec și la statutul de soție.”, a spus Paul Nicolau pentru Wowbiz.

Pescobar și Lavinia

Pescobar și Lavinia. Sursa foto Social media

Așadar, s-a terminat cu „Pescobar e disponibil”! Omul și-a făcut planul: Lavinia rămâne lângă el, doar că de data aceasta cu acte în regulă. Și acum vine partea interesantă. Când îl întrebi pe afacerist când pune verigheta pe deget, nu scoate din joben vreo dată peste trei ani și nici nu începe cu „mai vedem”. Dimpotrivă!

„Cred că odată cu botezul, adică foarte curând”, a spus el, fără să stea prea mult pe gânduri.

Deocamdată, data exactă nu a fost anunțată, dar dacă ne luăm după propriile lui declarații, n-ar mai fi mult de așteptat până când Lavinia va trece oficial de la statutul de iubită la cel de soție.

Și unde face nunta? Nu la Mykonos!

Cu vacanțe luxoase, restaurante și escapade în locuri exclusiviste, ai fi tentat să crezi că Pesobar își duce nunta direct pe vreo insulă de fițe. Ei bine, nici vorbă! Afaceristul a spus că familia primează și că n-are de gând să-i pună pe drumuri pe cei mai în vârstă doar ca să bifeze o nuntă de Instagram.

„Nu, că nu pot să… Noi mai avem și bătrâni prin familie, nu îi duci până în Italia, nu facem nunți de figuri. Noi suntem români, că România e cea mai tare. Mergem noi la Mykonos să-mi fac eu nuntă? Adică astea-s…. în fine”, a spus el.

Iar dacă cineva mai avea vreo urmă de îndoială că lucrurile dintre cei doi sunt serioase, Pescobar a lămurit rapid și acest aspect. Întrebat cum stă treaba cu Lavinia, antreprenorul n-a avut nevoie de discursuri kilometrice.

„Bine rău de tot, da”, a declarat patronul de la Taverna Racilor.

Nici admiratoarele n-au fost uitate din ecuație! Pescobar le-a transmis direct că vremurile în care petrecea și schimba femeile „ca pe șosete” au apus. De acum, fanele pot doar să-l admire de la distanță.

„Doar să admire. Să privească și atât”, a spus el.

VEZI ȘI: Pescobar a rămas fără permis? Omul de afaceri, oprit în trafic de polițiști: „M-a înjurat”
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