Ce au făcut Valentina și Vlad cu o zi înainte de tragedie. „Până la 12 şi ceva a cântat muzica”

Ce au făcut Valentina și Vlad cu o zi înainte de tragedie. „Până la 12 şi ceva a cântat muzica”
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Valentina, tânăra ucisă, și Vlad, iubitul ei. Sursa foto CANCAN
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Noi detalii ies la iveală despre crima cutremurătoare din Olt! Valentina a fost la o petrecere cu iubitul ei, Vlad, chiar în seara în care a fost ucisă și băgată într-o valiză. A doua zi, Valentina a dispărut și pentru familia ei a început un adevărat coșmar.

Tânăra locuia alături de iubitul ei în casa familiei acestuia din Tomșani, județul Vâlcea. În seara respectivă, în locuință a fost petrecere, muzica răsunând până târziu în noapte. Pentru tatăl Valentinei, acea seară a rămas și ultima ocazie în care și-a văzut fiica în viață.

Noi detalii cutremurătoare despre crima din Olt

Un vecin a povestit că petrecerea s-a prelungit până după miezul nopții. El a spus că nu i s-a părut nimic ciudat în seara respectivă.

„Până la 12 şi ceva a cântat muzica. Avea o boxă mare dată drumul. Pe el nu l-am văzut, cu maică-sa am vorbit seara, dar nu mi-a spus nimic”, a povestit un vecin pentru Observatornews.ro.

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În aceeași seară, tatăl Valentinei a vorbit cu fiica lui prin videocall. A văzut-o, a auzit-o și, pentru câteva clipe, a știut că este bine. Nu avea de unde să știe că aceea avea să fie ultima dată când își vede copilul în viață.

Valentina, tânăra ucisă, și iubitul ei Vlad

Valentina, tânăra ucisă, și iubitul ei Vlad. Sursa foto Social media

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, după petrecere între Valentina și iubitul ei ar fi izbucnit un conflict pe fondul geloziei. Ulterior, situația avea să degenereze într-o tragedie. Când tatăl tinerei a încercat să o contacteze a doua zi, telefonul nu mai era activ. Îngrijorat, bărbatul l-a sunat pe iubitul fiicei sale.

„A doua zi când am sunat, nu mai suna telefonul. Telefonul era închis. L-am sunat pe el, mi-a răspuns la telefon râzând. Mi-a zis că are telefonul închis că nu are semnal că lucrează cineva la nişte stâlpi acolo”, a povestit Petre Tănasie, tatăl victimei.

Părintele nu a mai stat pe gânduri și a pornit spre casa în care locuia fiica sa. A parcurs mai bine de 100 de kilometri cu speranța că va găsi o explicație pentru dispariția ei. Numai că Valentina nu era acolo. Nici iubitul ei nu mai era de găsit.

Iubitul Valentinei, principalul suspect

Speranța familiei a fost spulberată în cel mai cumplit mod. Valentina a fost găsită fără viață într-o valiză care plutea pe râul Olt. Mai mulți pescari au observat valiza în apă și au reușit să o tragă la mal. Când au deschis-o și au văzut ce se afla în interior, au alertat imediat autoritățile. Zona a fost rapid împânzită de criminaliști, iar anchetatorii au început cercetările pentru a afla cine i-a curmat viața tinerei.

Tânăra era complet dezbrăcată în momentul în care a fost descoperită, iar primele concluzii ale anchetatorilor au scos la iveală un detaliu care ridică și mai multe semne de întrebare: nu trecuse mult timp de la moarte până în clipa în care trupul ei a fost găsit în zona barajului Zăvideni.

Valentina Ioana Tănăsie avea 28 de ani și era din Filiași, județul Dolj. Provenea dintr-o familie cunoscută în localitate și era fiica unui lăutar. De ceva timp, tânăra se mutase în Horezu și locuia împreună cu iubitul ei. După descoperirea trupului, bărbatul a dispărut.

Potrivit informațiilor din dosar, asupra trupului tinerei au fost identificate mai multe leziuni. Femeia avea vânătăi și coaste rupte, iar o lovitură la cap ar fi provocat decesul.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a anunțat că cercetările se desfășoară „in personam” față de un bărbat în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea, care are calitatea de suspect.

„Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026. La acest moment cercetările se desfăşoară «in personam», faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei”, a transmis procurorul Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Procurorul a precizat că ancheta continuă și că persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

VEZI ȘI: Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași

Ea este tânăra din Filiași găsită moartă într-o valiză, în râul Olt. Valentina avea 28 de ani

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