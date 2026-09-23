Maria de la Insula Iubirii răspunde atacurilor lansate de Armina: „Singurul tău talent e… îl știi și tu bine, îl știe toată România”

Maria și Armina. Sursa foto Colaj CANCAN
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S-a încins rău de tot războiul dintre Maria, femeia care i-a sucit mințile lui Marcel la „Insula Iubirii”, și Armina, soția acestuia! După ce Armina a lansat noi săgeți în direcția blondinei, Maria a decis că a venit momentul să pună lucrurile pe masă. Și nu oricum!

Cu nervii întinși la maximum, Maria a venit cu replica și i-a transmis Arminei, în termeni cât se poate de direcți, că ar trebui să lase aerul de vedetă și să coboare cu picioarele pe pământ. Ea i-a spus soției lui Marcel că a venit momentul să își asume că nu are niciun talent.

Maria de la Insula Iubirii, atac devastator la adresa Arminei

Maria a mai acuzat-o pe Armina că se folosește de numele ei ca să mai prindă și ea puțină atenție și faimă și că, de fapt, singura frustrată din toată povestea este chiar ea.

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„Fac acest video ca să clarific câteva lucruri. Am primit mesajele voastre cu postările Arminei. Acest video este special pentru ea. Vreau să îți zic să nu te mai crezi vedetă, vedetele sunt undeva sus, iar tu ești undeva jos.

Nu ai niciun talent. Singurul tău talent e… îl știi și tu bine, îl știe toată România. În al doilea rând, nu își arată nimeni frustrările. Am fost la podcast ca să îți dau replica, pentru că m-ai atacat de atâtea ori, de câte ori ai avut ocazia, și la TV, și la podcasturi, și oriunde ai tu ocazia pe internet.

Armina și Maria

Armina și Maria. Sursa foto Social media

În al treilea rând, vreau să îți spun că singura care are frustrări ești tu. Ai o problemă personală cu mine, chiar dacă nu recunoști, se vede. Nu eu ți-am folosit numele, nu eu am ieșit la atacuri prima, tu ai început, eu doar ți-am răspuns. Și, pe lângă, vreau să îți zic că, da, e normal să te mai folosești și tu puțin de mine, să îți mai dea cineva puțină atenție, că am prins mai bine ca tine. Tu ai prins destul de rău, că ești doar cu nasul pe jos. Ar trebui să fii cu nasul pe jos”, a spus Maria.

În sezonul în care Marcel a fost ispită la „Insula Iubirii”, acesta s-a îndrăgostit nebunește de Maria. Sentimentele nu au fost însă reciproce, iar povestea lor nu a continuat după terminarea emisiunii.

Întors în România, Marcel și-a refăcut viața alături de Armina, cea care i-a devenit ulterior soție. Numai că, de-a lungul timpului, între Armina și Maria au apărut mai multe contre, iar blondina susține că a fost atacată în repetate rânduri de partenera lui Marcel.

De la ce a pornit totul

Maria a decis să nu mai tolereze toate înțepăturile Arminei. A mers la podcast și a vorbit despre ceea ce susține că s-a întâmplat în spatele acestui scandal, dar și despre trecutul Arminei.

„Știe toată lumea cu ce s-a ocupat ea înainte. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, că nu este ok. Se înțelege unde bat. Cu siguranță. Trecutul nu se șterge niciodată, acolo rămâne prezent și pe alte pagini. Nu sunt guri rele, sunt dovezi.

Am, dar nu pot să le public, că nu este normal. Nu vorbesc doar așa, știu din surse sigure că s-a ocupat cu ce s-a ocupat înainte să o ia Marcel. Și repet, mă deranjează faptul că vorbește de sus, de Monaco, că ea nu-i luată de la Brăila, păi mai bine erai luată de la Brăila decât în Monaco”, a declarat Maria Covașă la Face to Face podcast.

Armina nu a stat însă cu mâinile în sân. După ce Maria a făcut declarațiile de mai sus, soția lui Marcel a reacționat și a întors acuzația spre blondină, catalogând ieșirea acesteia drept o manifestare a frustrării.

Cu alte cuvinte, Armina a încercat să transmită că nu se lasă atrasă în scandal și că, în opinia ei, Maria ar fi cea care caută atenție prin aceste declarații.

„Când ajungi la podcast să vorbești despre o femeie pe care nu o cunoști, nu-i mai spune opinie… spune-i frustrare. Eu nu le cunosc, nu mă interesează și nici nu am nevoie să le răspund. Dar le mulțumesc pentru promovare – aparent, numele meu face audiență”, a spus Armina.

Rămâne de văzut cine deține adevărul absolut în acest război al declarațiilor. Cert este că Maria nu se lasă călcată în picioare și pare hotărâtă să răspundă de fiecare dată când simte că este atacată. Iar Marcel a recunoscut de nenumărate ori că soția lui este cam geloasă și că, atunci când dă cu pumnul… „moare vițelul în vacă.”

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