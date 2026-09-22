Armina de la Insula Iubirii, de nerecunoscut! Cum arăta înainte de intervențiile estetice

Armina de la Insula Iubirii, de nerecunoscut! Cum arăta înainte de intervențiile estetice
Galerie Foto 13
Cum arăta Armina în urmă cu doat câțiva ani/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Armina Andrei (27 de ani) a devenit cunoscută publicului odată cu oficializarea relației cu Marcel, aka „Maluma de România”. În sezonul aniversar cu numărul 10 din „Insula Iubirii”, cei doi au revenit în fața camerelor de filmat, însă de data aceasta ca un cuplu care își testează fidelitatea.  

Marcel și Armina s-au cunoscut în urmă cu trei ani, pe vremea când Marcel a participat ca ispită în sezonul 8 Insula iubrii. Prima lor întâlnire a avut loc imediat după revenirea lui din Thailanda, iar de atunci au rămas de nedespărțit. S-au căsătorit civil în 2024, iar în 2026 au participat în calitate de cuplu la Insula Iubirii.

Marcel și Armina/ sursă foto: social media

Pe lângă evoluția poveștii lor, telespectatorii, dar și concurenții sezonului aniversar de la „Insula Iubirii” au remarcat imediat schimbarea radicală de look în ceea ce o privește pe Armina. În urmă cu doar câțiva ani, pe vremea când locuia în România, soția lui Marcel arăta complet diferit. Era blondă, iar stilul vestimentar era total diferit: axat pe haine sport și cât mai comode. De asemenea, trăsăturile sale faciale erau complet naturale, fără intervenții chirurgicale sau ajustări de ordin estetic – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
13 poze

Marcel și Armina, out de la Insula iubirii

Se pare că revenirea lui Marcel la Insula iubirii i-a luat prin surprindere pe producătorii de la Antena 1. Și nu doar pe ei. După aproximativ 10 zile petrecute în Thailanda, „Maluma de România” și soția sa vor părăsi insula, eliminarea lor având loc mai devreme decât sperau. Mai mult decât atât, chiar concurenta a confirmat acest aspect în mediul online: „Nu am stat toată emisiunea, am plecat la jumătate. O să vedeți”, a spus Armina pe TikTok.

Conform surselor CANCAN.RO, Armina și Marcel au fost eliminați la scurt timp după ce au acceptat provocarea testului fidelității, după ce concurenta ar fi făcut o criză de gelozie în urma unor imagini pe care le-a văzut cu Marcel mult prea apropiat de una dintre ispite – vezi AICI detalii.

NU RATA: Jignită de Armina, Maria Covașă lansează acuzații dure pentru soția lui Marcel: ”Toată lumea știe ce a făcut la Monaco, am dovezi”

Soția lui Marcel i-a speriat pe producătorii de la Insula Iubirii. Armina s-a apropiat de Jaguarul, iar la bonfire s-a dezlănțuit haosul

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cauza morții lui Presley Gerber. Ce s-ar fi întâmplat în centrul de reabilitare în care era internat fiul lui Cindy Crawford
Cauza morții lui Presley Gerber. Ce s-ar fi întâmplat în centrul de reabilitare în care era internat fiul lui Cindy Crawford
George Zănoagă nu s-a abținut! Replica tăioasă pentru Eric Berinde după dezvăluirile despre soția lui
George Zănoagă nu s-a abținut! Replica tăioasă pentru Eric Berinde după dezvăluirile despre soția lui
Rareș Cojoc s-a mutat cu noua iubită în casa în care a locuit cu fosta soție. Prima reacție a Andreei Popescu
Rareș Cojoc s-a mutat cu noua iubită în casa în care a locuit cu fosta soție. Prima reacție a Andreei Popescu
Meko, pradă hoților! Mașina luptătorului a fost spartă, iar mai multe obiecte de valoare au dispărut
Meko, pradă hoților! Mașina luptătorului a fost spartă, iar mai multe obiecte de valoare au dispărut
Concurenta de la Insula Iubirii care a avut o relație secretă cu Liviu Vârciu: „A fost iubitul meu 3 luni”
Concurenta de la Insula Iubirii care a avut o relație secretă cu Liviu Vârciu: „A fost iubitul meu 3 luni”
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Mediafax
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Polițiștii fac percheziții în București și 15 județe după protestul din Piața Victoriei. 30 de persoane sunt duse la audieri
Gandul.ro
Polițiștii fac percheziții în București și 15 județe după protestul din Piața Victoriei. 30 de persoane sunt duse la audieri
Gigantul unde iubitul Simonei Halep e acționar și-a mutat ofensiva spre SUA! Compania duce modelul de la București, cu investitori români!
Prosport.ro
Gigantul unde iubitul Simonei Halep e acționar și-a mutat ofensiva spre SUA! Compania duce modelul de la București, cu investitori români!
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Adevarul
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea trecută în Arestul Central. Cu cine a fost în celulă
Digi24
Cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea trecută în Arestul Central. Cu cine a fost în celulă
Cum s-a maturizat piața rezidențială periurbană a Bucureștiului, în ultimii ani
Mediafax
Cum s-a maturizat piața rezidențială periurbană a Bucureștiului, în ultimii ani
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Dorian Popa și-a surprins soția chiar în timp ce învăța. Gestul romantic făcut pentru Andreea: „Ce te-ai încins”
Click.ro
Dorian Popa și-a surprins soția chiar în timp ce învăța. Gestul romantic făcut pentru Andreea: „Ce te-ai încins”
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de cât poluează mașina
Digi 24
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de cât poluează mașina
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
Digi24
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
SUV-ul hibrid Jaecoo 8 SHS-P poate fi comandat în România. Cât costă rivalul pentru Škoda Kodiaq sau Hyundai Santa Fe?
Promotor.ro
SUV-ul hibrid Jaecoo 8 SHS-P poate fi comandat în România. Cât costă rivalul pentru Škoda Kodiaq sau Hyundai Santa Fe?
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Experiment chinezesc făcut pe pământ românesc! „Cobaiul” experimentului este o mașină
go4it.ro
Experiment chinezesc făcut pe pământ românesc! „Cobaiul” experimentului este o mașină
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Descopera.ro
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Polițiștii fac percheziții în București și 15 județe după protestul din Piața Victoriei. 30 de persoane sunt duse la audieri
Gandul.ro
Polițiștii fac percheziții în București și 15 județe după protestul din Piața Victoriei. 30 de persoane sunt duse la audieri
ULUITOR! O româncă este noua... MISS ITALIA 2026! Tatăl ei este tâmplar, iar mama...
Mediafax Italia
ULUITOR! O româncă este noua... MISS ITALIA 2026! Tatăl ei este tâmplar, iar mama...
Anunțul de ultimă oră al companiei: Zara ÎNCHIDE zeci de magazine!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al companiei: Zara ÎNCHIDE zeci de magazine!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.