Armina de la Insula Iubirii, de nerecunoscut! Cum arăta înainte de intervențiile estetice

Armina Andrei (27 de ani) a devenit cunoscută publicului odată cu oficializarea relației cu Marcel, aka „Maluma de România”. În sezonul aniversar cu numărul 10 din „Insula Iubirii”, cei doi au revenit în fața camerelor de filmat, însă de data aceasta ca un cuplu care își testează fidelitatea.

Marcel și Armina s-au cunoscut în urmă cu trei ani, pe vremea când Marcel a participat ca ispită în sezonul 8 Insula iubrii. Prima lor întâlnire a avut loc imediat după revenirea lui din Thailanda, iar de atunci au rămas de nedespărțit. S-au căsătorit civil în 2024, iar în 2026 au participat în calitate de cuplu la Insula Iubirii.

Pe lângă evoluția poveștii lor, telespectatorii, dar și concurenții sezonului aniversar de la „Insula Iubirii” au remarcat imediat schimbarea radicală de look în ceea ce o privește pe Armina. În urmă cu doar câțiva ani, pe vremea când locuia în România, soția lui Marcel arăta complet diferit. Era blondă, iar stilul vestimentar era total diferit: axat pe haine sport și cât mai comode. De asemenea, trăsăturile sale faciale erau complet naturale, fără intervenții chirurgicale sau ajustări de ordin estetic – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Marcel și Armina, out de la Insula iubirii

Se pare că revenirea lui Marcel la Insula iubirii i-a luat prin surprindere pe producătorii de la Antena 1. Și nu doar pe ei. După aproximativ 10 zile petrecute în Thailanda, „Maluma de România” și soția sa vor părăsi insula, eliminarea lor având loc mai devreme decât sperau. Mai mult decât atât, chiar concurenta a confirmat acest aspect în mediul online: „Nu am stat toată emisiunea, am plecat la jumătate. O să vedeți”, a spus Armina pe TikTok.

Conform surselor CANCAN.RO, Armina și Marcel au fost eliminați la scurt timp după ce au acceptat provocarea testului fidelității, după ce concurenta ar fi făcut o criză de gelozie în urma unor imagini pe care le-a văzut cu Marcel mult prea apropiat de una dintre ispite – vezi AICI detalii.

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