Tony, un român de 58 de ani, a fost găsit mort pe o stradă din Italia. Detaliul bizar găsit de anchetatori

Tony, un român de 58 de ani, a fost găsit mort pe o stradă din Italia. Detaliul bizar găsit de anchetatori
S-a aflat cine era „Tony”, românul găsit mort pe o stradă din Italia. Avea 58 de ani
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Un român a fost găsit mort pe o stradă din Italia! Bărbatul a fost descoperit fără suflare în primele ore ale dimineții. Aproape toți localnicii din Bibione îl cunoșteau, însă puțini îi știau povestea. În stațiune, românul era cunoscut drept „Tony”.

Bărbatul se numea Szabo Zoltan și era originar din București. Avea 58 de ani și de aproximativ două decenii revenea în fiecare vară la Bibione.

Un român, găsit mort pe o stradă din Italia

Pentru cei din stațiune, prezența lui devenise una obișnuită. Tony nu era un turist oarecare care apărea pentru câteva zile și apoi dispărea. An după an, revenea în sezonul estival și ajunsese să fie cunoscut de oamenii din comunitate.

În trecut, românul colaborase la parcul de distracții din localitate. Mai târziu, le-a dat o mână de ajutor unor prieteni care desfășurau diferite activități și jocuri de-a lungul coastei. Când venea iarna, Tony se întorcea în România, țara lui natală.

S-a aflat cine era „Tony”, românul găsit mort pe o stradă din Italia. Avea 58 de ani

S-a aflat cine era „Tony”, românul găsit mort pe o stradă din Italia. Avea 58 de ani

Sâmbătă, în primele ore ale dimineții, câțiva trecători au făcut o descoperire teribilă pe Corso Europa din Bibione. L-au observat pe bărbat întins la pământ, lângă unul dintre gardurile vii, și au sunat imediat după ajutor. Echipajele medicale de la serviciul 118 au ajuns rapid la fața locului, iar polițiștii locali din Districtul Veneto de Est au început verificările.

Medicii au încercat să-l resusciteze, însă nu au mai putut face nimic pentru el. Decesul ar fi avut loc în cursul nopții.

În spatele imaginii omului cunoscut în Bibione se afla însă o poveste mult mai complicată. În ultimii ani, Zoltan ar fi trecut prin probleme economice și personale. Chiar și așa, oamenii pe care îi avea aproape nu l-au lăsat singur. Câțiva prieteni din Bibione îl ajutau constant și îi ofereau sprijin concret pentru a putea trece peste perioadele dificile.

Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un om liniștit, blând și amabil. Nu era excentric și nici nu căuta să iasă în evidență. Pentru comunitatea locală, devenise pur și simplu „Tony”, omul pe care îl vedeau revenind în fiecare vară.

Un detaliu ciudat găsit de anchetatori

În timpul primelor verificări, anchetatorii au găsit asupra românului un abonament emis pe numele unui cetățean din Catania. Documentul nu era al lui. Una dintre ipoteze este că Tony l-ar fi găsit întâmplător pe stradă cu câteva zile înainte și l-ar fi păstrat.

După ce polițiștii au făcut verificările de rutină și au fost obținute autorizațiile necesare, trupul neînsuflețit al lui Zoltan a fost depus în camera mortuară a cimitirului din Bibione.

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