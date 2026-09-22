Concurenta de la Insula Iubirii care a avut o relație secretă cu Liviu Vârciu: „A fost iubitul meu 3 luni”

Concurenta de la Insula Iubirii care a avut o relație secretă cu Liviu Vârciu: "A fost iubitul meu 3 luni"
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Concurenta de la Insula Iubirii care a avut o relație secretă cu Liviu Vârciu: "A fost iubitul meu 3 luni"
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O concurentă de la „Insula Iubirii” s-a iubit cu Liviu Vârciu! Da, chiar înainte să ajungă pe celebra insulă, tânăra a avut o relație de trei luni cu prezentatorul, iar bomba a explodat chiar în timpul filmărilor. Venită în Thailanda alături de iubitul ei, aceasta n-a mai ținut secretul sub preș și a recunoscut totul în fața camerelor.

Este vorba despre Diana Constantin, una dintre concurentele care au făcut senzație în sezonul 3 al emisiunii, difuzat în 2017. Diana a venit atunci la „Insula Iubirii” împreună cu Ben. În timp ce se afla în emisiune, Diana a ajuns să vorbească despre trecutul ei amoros și a dat drumul unei informații care i-a lăsat pe mulți cu gura căscată.

Concurenta de la Insula Iubirii care s-a iubit cu Liviu Vârciu

Tânăra a povestit că a avut o relație foarte intensă și pasională cu Liviu Vârciu. Bruneta a spus că au fost împreună trei luni și că s-au cunoscut pe Facebook.

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„Mi-a oferit nişte sentimente şi trairi pe care nu le-am avut nicodată, nici cu Liviu Vârciu. A fost iubitul meu trei luni. Ne-am cunoscut pe Facebook” i-a mărturisit Diana prietenei sale de pe insulă, Bianca.

Și asta nu a fost singura bombă aruncată de Diana. După ce a recunoscut relația cu Liviu Vârciu, concurenta s-a apropiat de ispita Andi. Mai mult, ea a spus că ceea ce simte pentru Andi este mai puternic decât ceea ce a trăit în relația cu Vârciu.

Concurenta de la Insula Iubirii care a avut o relație secretă cu Liviu Vârciu:

Concurenta de la Insula Iubirii care a avut o relație secretă cu Liviu Vârciu: „A fost iubitul meu 3 luni”

Dacă cineva credea că relația cu Vârciu a fost un secret bine păzit, lucrurile s-au lămurit ulterior. Și Ben a recunoscut că știa despre povestea dintre iubita lui și celebrul prezentator.

Diana s-a apropiat tot mai mult de Andi, iar relația cu Ben a început să se rupă bucată cu bucată. Concurenta nu s-a ferit să vorbească despre viața lor personală și să facă dezvăluiri care nu l-au pus tocmai într-o lumină bună pe iubitul de acasă. Iar dacă până atunci exista vreo șansă ca relația lor să supraviețuiască, ispita avea să dea lovitura finală.

Diana s-a aruncat cu capul înainte în povestea cu Andi. Atracția dintre cei doi a devenit evidentă, iar concurenta a ajuns să creadă că poate exista ceva și după terminarea emisiunii. Doar că Andi n-a avut aceleași planuri.

După ce Diana a pus relația cu Ben în joc pentru noua poveste, ispita nu și-a dorit o relație serioasă cu ea. Practic, aventura de pe insulă s-a terminat, iar ceea ce părea la un moment dat începutul unei noi iubiri n-a ajuns să se transforme într-o relație adevărată.

Ce face acum Diana Constantin

Au trecut ani buni de la sezonul în care Diana Constantin făcea furori la „Insula Iubirii”, iar viața ei arată acum complet diferit. Fosta concurentă lucrează într-o florărie modernă dintr-un mall din Capitală, unde se ocupă de flori și aranjamente florale. Și-a mutat activitatea și în online. Pe TikTok promovează afacerea, filmează aranjamentele pe care le realizează și postează clipuri prin care încearcă să atragă clienți.

Practic, scandalurile de pe insulă au fost înlocuite cu buchete de flori.Nici trecutul nu a dispărut complet. Recent, un utilizator a întrebat-o pe Diana despre fostul ei iubit, Ben.

„Ce mai face Ben?”, i-a scris o utilizatoare.

„Bine, este acasă cu copilul”, a răspuns tânăra, adăugând un emoji care râde.

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Diana Constantin de la „Insula Iubirii”, mărturii despre viața sentimentală. „Am ajuns să fiu jignită, mi-am primit lecția de viață!”

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