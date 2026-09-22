Loredana Chivu, panică la Asia Express! Fobia care i-a dat bătări de cap fostei asistente TV în timpul unei probe: „Zici că mi-am ținut lumânarea”

Probele de la Asia Express devin tot mai provocatoare, iar concurenții sunt puși în fața unor situații care le testează limitele. Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au trecut și ele prin momente dificile în timpul unei misiuni din China, unde au fost nevoite să facă față unei provocări care le-a dat mari bătăi de cap.

După ce au ajuns în China, concurenții au descoperit că traseul este diferit față de cel parcurs în Uzbekistan. Găsirea unei mașini pentru autostop este mai complicată, cazarea le pune și ea probleme, iar fiecare misiune îi obligă să se adapteze rapid. Chiar și așa, probele pregătite pentru echipe rămân creative și îi scot de multe ori din zona de confort.

Probleme pentru Loredana Chivu în timpul unei probe

În ediția de luni, 21 septembrie, concurenții au primit o listă de cumpărături și au fost trimiși într-o piață pentru a găsi ingredientele necesare. Produsele trebuiau apoi transportate până la un chef, care urma să le folosească pentru prepararea unei rețete.

Printre produsele de pe listă s-au aflat și câteva specialități chinezești mai puțin obișnuite pentru concurenți, printre care broaște și țipari. Pentru Loredana Chivu, această parte a misiunii s-a transformat rapid într-o adevărată provocare.

Concurenta de la Asia Express a dezvăluit că are o fobie de broaște, astfel că apropierea de acestea nu a fost deloc simplă. O mare parte din sarcină a ajuns, în aceste condiții, pe umerii Anei Maria Mocanu.

Presiunea probei și dificultatea de a găsi toate produsele au dus și la momente tensionate între cele două prietene. După ce au găsit transport până la următoarea locație, au avut parte de o nouă surpriză, când punga s-a desfăcut în mașină, iar una dintre broaște a sărit în mașină.

„Ți-am ținut pungile alea (n.r. în care au pus viețuitoarele) de zici că mi-am ținut lumânarea! Așa m-am simțit de rău. Mi-e frică! (…) Și am început să întrebăm oamenii în ce direcție să mergem. Hai, Ana, haide! Nu mai începe, că mă enervezi! Iar stai pe capul meu?”, a spus Loredana Chivu, la Asia Express.

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