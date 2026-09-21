Cum arăta Ana Mocanu de la Asia Express 2026 înainte de operațiile estetice. Transformarea e uluitoare!

Ana Maria Mocanu nu mai arată deloc ca femeia pe care o știa publicul în urmă cu ani! Dacă pui fotografiile de atunci lângă cele de acum, diferențele sar în ochi din prima. Fosta asistentă TV a recunoscut că a fost foarte complexată și că și-a făcut mai multe operații estetice.

Nasul? Schimbat. Buzele? Altă poveste. Forma feței? Și aici s-a intervenit. Iar lista nu se termină aici. Ana Maria Mocanu nu s-a ascuns niciodată după deget și a recunoscut cu subiect și predicat că a apelat la mai multe intervenții și proceduri estetice.

Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice

Imaginile de la începuturile sale în televiziune spun tot. Ana Maria Mocanu avea un chip cu totul diferit, iar trăsăturile pe care le afișează astăzi nu semănau prea mult cu cele de atunci.

De-a lungul anilor, vedeta a mers, pas cu pas, la „reglaje”. Și nu vorbim doar despre câteva injecții și atât. Ea și-a făcut implanturi mamare, rinoplastie, acid hialuronic în buze, botox, proceduri pentru mandibulă și bărbie, dar și blefaroplastie. Ana Maria Mocanu a povestit fără perdea că avea complexe legate de nas și că, după ce și-a făcut curaj să se opereze, a fost mulțumită de rezultat.

„Am avut complexe fizice, dar nu am avut curaj să mă operez, până la un moment dat. Am făcut intervenția la nas, iar acum sunt perfect mulțumită de rezultat”, a spus ea.

Și dacă nasul a fost o schimbare importantă, vedeta nu s-a oprit aici. Cu timpul, au apărut și alte intervenții, iar transformarea a devenit din ce în ce mai vizibilă.

Concurenta de la Asia Express a recunoscut că a apelat la botox, mai ales pentru ridurile de pe frunte și din zona ochilor. Și, spre deosebire de alte vedete care preferă să joace cartea „naturalului”, ea a spus că nu are de ce să ascundă că s-a operat.

„Știți că nu fac parte din categoria femeilor ipocrite și în momentul în care aleg să îmi fac o intervenție spun ceea ce fac, recunosc. Se văd ridurile de sub ochi și de pe frunte, așa că o să am grijă să dispară cu ajutorul botoxului. Știu că vor urma întrebările „dar cremele nu ajută?”, ba da, ajută foarte mult. Este important să ai un ritual de îngrijire a tenului, să nu sari peste demachiere și să ai niște creme bune pentru tenul tău”, a spus ea.

Vedeta a ținut însă să precizeze că nu urmărește să devină o altă persoană, ci să-și „repare” micile imperfecțiuni care o deranjează.

„Dar ridurile nu se pot trata decât prin această intervenție, injectarea cu botox, bine că există. Sunt niște retușuri pe care mi le-am dorit de mult timp. Nu vreau să îmi schimb fizionomia, ci să corectez micile imperfecțiuni care apar odată cu trecerea timpului sau pe care le aveam nativ”, menționa Ana Maria Mocanu, pe Instagram.

A renunțat la buzele groase după „Asia Express”

Vedeta și-a schimbat părerea după Asia Express și a decis să renunțe la acidul hialuronic din buze. Ea a spus că s-a săturat de criticile oamenilor și că vrea o formă care să-i avantajeze mai mult fizionomia.

„M-am decis, îmi scot acidul hialuronic din buze. De-a lungul timpului, foarte mulți oameni m-au criticat că ai buzele prea mari, că ai buzele prea mici, că nu îți stă bine, că nu ești OK, că tu ești frumușică (…) Eu am și o formă ușor ciudată (…) Am decis să topim acidul hialuronic și să facem intervenția de lip lift. Înseamnă ajustarea buzei superioare foarte puțin și finuț printr-o tăietură foarte fină la nivelul nărilor și o să se ridice buza superioară într-un mod natural și frumos”, a explicat Ana Maria Mocanu.

După buze, atenția s-a mutat către mandibulă și zona de sub bărbie. Ana Maria Mocanu a apelat la lipoliză localizată și la procedura de slimming face, după ce a observat un detaliu care o deranja teribil atunci când se vedea pe micul ecran.

„Eu când mă uit la mine la televizor văd că am gușă (…) Am venit să îmi fac o lipoliză, care topește gușa”, a completat Ana.

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